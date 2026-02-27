Σε σταθερή κατάσταση στη ΜΕΘ Παίδων στο Πανεπιστημιακό του Ρίου νοσηλεύεται το μόλις πέντε μηνών βρέφος με τη μηνιγγίτιδα.

Όπως αναφέρει το ανακοινωθέν του νοσοκομείου «η μαγνητική τομογραφία εγκεφάλου είναι χωρίς παθολογικά ευρήματα. Απομονώθηκε στο αίμα του ο ορότυπος που αφορά τον πιο επικίνδυνο, θανατηφόρο τύπο του μηνιγγιτιδόκοκκου, ο ορότυπος Β».

Εν τω μεταξύ η παιδίατρος που, ενώ είχε εφημερία, δεν εμφανίστηκε στο νοσοκομείο, δεν σταματά να προκαλεί. Αφού είχε ανακοινωθεί πως απομακρύνεται από τα εργασιακά της καθήκοντα, έκανε ανάρτηση στα social για την αγορά της από υπερπολυτελή και πασίγνωστη εταιρεία.

Ο ιδιώτης παιδίατρος που συντόνισε την αεροδιακομιδή του μωρού, όσο η γιατρός του Νοσοκομείου Ζακύνθου ήταν άφαντη περιγράφει στο Star όσα έγιναν.

«Το βράδυ αργά, μετά από ώρες, μου έστειλε η θεία ένα βίντεο με το παιδάκι και της είπα αμέσως ότι αυτό το πράγμα είναι μηνιγγιτιδοκοκκική σηψαιμία. Μόλις ακούστηκε η λέξη, έπεσε πανικός, κινητοποιήθηκαν όλοι» λέει ο Γιώργος Δημητρίου.