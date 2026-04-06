Επιχειρώντας να αποκρούσει τα όσα αποκαλύπτει το Βήμα της Κυριακής για τις υποκλοπές, ο Παύλος Μαρινάκης ισχυρίζεται ότι «δεν έγινε καμία συμφωνία, κανένα προσύμφωνο» και σε άλλο σημείο της τοποθέτησης του, τονίζει ότι «δεν μιλάει κανείς για παράνομα λογισμικά».

Όπως είπε στο περιθώριο της ενημέρωσης, «μπορεί η εταιρεία να εμπλέκεται σε άλλη υπόθεση που ερευνάται από τη δικαιοσύνη», αλλά, όπως λέει, «δε σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη δραστηριότητα συνδέεται με χρήση άλλων λογισμικών». Έκανε λόγο για «σκόπιμη, χωρίς δόλο, ακροβασία μεταξύ μιας σοβαρής υπόθεσης που ερευνάται και έχει πει η δικαιοσύνη περί μη ευθύνης κρατικών λειτουργών», ενώ πρόσθεσε ότι περιμένουμε την εκδίκαση της υπόθεσης σε δεύτερο βαθμό. «Έρχονται διάφοροι αναλυτές και κουμπώνουν τη μια ιστορία μέσα στην άλλη και βασίζονται ότι ο κόσμος δε θα διαβάσει τα κάτω κάτω και θα πει ”να η εμπλοκή του κράτους”. Δεν είναι έτσι τα πράγματα».