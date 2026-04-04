Άμεση και σφοδρή ήταν η αντίδραση του Ιράν στο νέο τελεσίγραφο του Ντόναλντ Τραμπ. Η Τεχεράνη, όχι μόνο δεν έδειξε να λυγίζει από τις απειλές του αμερικανού προέδρου, αλλά πέρασε και στην αντεπίθεση.

Η κεντρική στρατιωτική διοίκηση του Ιράν απέρριψε την απειλή του Τραμπ να καταστρέψει τις ζωτικές υποδομές της χώρας, εάν αυτή δεν αποδεχτεί ειρηνευτική συμφωνία εντός 48 ωρών. Ο στρατηγός Αλί Αμπντολάχι Αλιαμπάντι, σε δήλωση από το Κεντρικό Αρχηγείο «Khatam al-Anbiya», χαρακτήρισε την απειλή του Αμερικανού προέδρου ως «μια πράξη απελπισίας, νευρικότητας, ανισορροπίας και ηλιθιότητας».

Μάλιστα, δεν σταμάτησε εκεί. Στη συνέχεια είπε ότι η περιοχή θα «μετατραπεί σε κόλαση» σε περίπτωση κλιμάκωσης των εχθροπραξιών από τις ΗΠΑ και το Ιράν. «Η ψευδαίσθηση της ήττας της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν θα καταλήξει να γίνει το αδιέξοδο που θα οδηγήσει στην πτώση σας», δήλωσε από την πλευρά του ο Εμπραχίμ Ζολφαγκάρι το Σάββατο.

Κοινά χτυπήματα με Χεζμπολάχ και Χούθι

Την ίδια ώρα είχαμε και το πρώτο κοινό τριπλό χτύπημα από Ιράν, Χεζμπολάχ και Χούθι. Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά το Ισραήλ δέχτηκε πυρά ταυτόχρονα και από τα τρία μέτωπα, τα οποία είχαν στόχο στρατιωτικές εγκαταστάσεις στο κεντρικό τμήμα της χώρας.

Επιπρόσθετα, το Ιράν ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε χτυπήματα κατά εκτοξευτών πυραύλων, θέσεων που βρίσκονται αμερικανοί διοικητές και εκπαιδευτές, ενός ισραηλινού εμπορικού πλοίου, θέσεων πυροβολικού HIMARS σε αμερικανικές βάσεις στο Κουβέιτ, αμερικανικά συστήματα Patriot στο Μπαχρέιν, χώρους συγκέντρωσης εκτοξευτών πυραύλων αμερικανικής κατασκευής στα ΗΑΕ και κατά της Oracle, στα ΗΑΕ.

Αυτό καταδεικνύει τη στρατηγική που ακολουθεί το Ιράν και την οποία πιθανότατα θα συνεχίσει να εφαρμόζει.

Η Τεχεράνη κατηγορεί ΗΠΑ και Ισράηλ για εγκλήματα πολέμου

Το Ιράν κατηγόρησε τις ΗΠΑ και το Ισραήλ ότι πραγματοποίησαν επιθέσεις εναντίον υποδομών πολιτικής χρήσης, χαρακτηρίζοντάς τις ως «εγκλήματα πολέμου» και «κρατική τρομοκρατία».

Σε δήλωσή της, η αποστολή του Ιράν στα Ηνωμένα Έθνη ανέφερε ότι η «συστηματική στοχοποίηση αμάχων και κρίσιμων υποδομών» περιλάμβανε τη ζώνη πετροχημικών του Μαχσάρ και τη γέφυρα B1 Καράτζ-Τεχεράνη.

«Η συστηματική στοχοποίηση αμάχων και κρίσιμων υποδομών στο Ιράν από τις ΗΠΑ και το ισραηλινό καθεστώς… συνιστά εγκλήματα πολέμου και κρατική τρομοκρατία», ανέφερε η αποστολή, καλώντας τη διεθνή κοινότητα να «δράσει αποφασιστικά και να καταδικάσει κατηγορηματικά».