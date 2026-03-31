Αν κάθε ημέρα, επί μόνο λίγα λεπτά, κάνετε μια δραστηριότητα που σας αναγκάζει να λαχανιάζετε ελαφρώς – για παράδειγμα ανεβαίνετε γρήγορα τις σκάλες ή κάνετε… σπριντ για να μη χάσετε το λεωφορείο – θέτετε ισχυρή υποψηφιότητα ώστε να μην εμφανίσετε σοβαρές νόσους όπως οι καρδιοπάθειες, η αρθρίτιδα, η άνοια και ο διαβήτης.

«Κλειδί» το πόσο έντονα κινείστε

Μια νέα μεγάλη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο «European Heart Journal» και στην οποία συμμετείχαν περί τα 100.000 άτομα, έδειξε ότι δεν παίζει ρόλο μόνο το πόσο κινείστε μέσα στην ημέρα αλλά το πόσο έντονα κινείστε. Μικρά διαστήματα έντονης δραστηριότητας φάνηκε να συνδέονται με εντυπωσιακή μείωση του κινδύνου παθήσεων και ιδίως των φλεγμονωδών παθήσεων αλλά και των νόσων που αφορούν την υγεία του εγκεφάλου.

Η μελέτη με τα επιταχυνσιόμετρα

Η διεθνής ερευνητική ομάδα που διεξήγαγε τη μελέτη ανέλυσε δεδομένα που αφορούσαν σχεδόν 96.000 άτομα της μεγάλης βιοτράπεζας UK Biobank. Οι συμμετέχοντες φόρεσαν στον καρπό επιταχυνσιόμετρα επί μία εβδομάδα. Οι συσκευές αυτές κατέγραφαν λεπτομερώς τα μοτίβα της κίνησης του κάθε εθελοντή, συμπεριλαμβανομένων των μικρών διαστημάτων έντονης δραστηριότητας. Με βάση αυτά τα δεδομένα οι ερευνητές υπολόγισαν τόσο τα συνολικά επίπεδα δραστηριότητας των συμμετεχόντων όσο και την έντονη δραστηριότητα που τους έκανε να λαχανιάζουν ελαφρώς παροδικά.

Οι οκτώ σοβαρές νόσοι

Το επόμενο βήμα για την ερευνητική ομάδα ήταν η σύγκριση αυτών των μετρήσεων με τις πιθανότητες εμφάνισης οκτώ σοβαρών νόσων ή θανάτου εξαιτίας τους μέσα στα επόμενα επτά έτη (σοβαρή καρδιοπάθεια, αρρυθμίες, διαβήτης τύπου 2, φλεγμονώδεις νόσοι, ηπατοπάθειες, χρόνιες αναπνευστικές νόσοι, χρόνια νεφρική νόσος και άνοια).

Μείωση του κινδύνου και για τις οκτώ νόσους

Με βάση τα ευρήματα, τα άτομα που μέσα στην ημέρα είχαν τα περισσότερα διαστήματα έντονης φυσικής δραστηριότητας αντιμετώπιζαν και πολύ μικρότερο κίνδυνο εμφάνισης και των οκτώ νόσων. Συγκεκριμένα, σε σύγκριση με όσους δεν είχαν «ξεσπάσματα» έντονης φυσικής δραστηριότητας μέσα στο 24ωρο, εκείνοι με τα υψηλότερα επίπεδα είχαν 63% μικρότερο κίνδυνο άνοιας, 60% μικρότερο κίνδυνο για διαβήτη τύπου 2 και 46% χαμηλότερο κίνδυνο θανάτου. Το σημαντικό ήταν πως τα οφέλη αυτά παρατηρήθηκαν ακόμη και όταν ο συνολικός χρόνος έντονης δραστηριότητας ημερησίως ήταν μικρός.

Μεγαλύτερη πρόληψη κάποιων παθήσεων

Οι ερευνητές ανακάλυψαν επίσης ότι η ένταση της φυσικής δραστηριότητας έπαιζε μεγαλύτερο ρόλο σε ό,τι αφορούσε την πρόληψη κάποιων νόσων. Για παράδειγμα, σε φλεγμονώδεις νόσους όπως η αρθρίτιδα και η ψωρίαση, η ένταση της δραστηριότητας φάνηκε να είναι ο παράγοντας – «κλειδί» για τη μείωση του κινδύνου εμφάνισής τους. Αντιθέτως, σε ό,τι αφορούσε νόσους όπως οι χρόνιες ηπατοπάθειες τόσο η συνολική διάρκεια της φυσικής δραστηριότητας όσο και η ένταση της άσκησης ήταν εξίσου σημαντικές.

Τα οφέλη για τον οργανισμό

Όπως ανέφερε ο καθηγητής Μινσούε Σεν από το τη Σχολή Δημόσιας Υγείας Xiangya στο Πανεπιστήμιο Central South της Χουνάν στην Κίνα, ο οποίος συμμετείχε στη μελέτη «η έντονη φυσική δραστηριότητα φαίνεται ότι πυροδοτεί συγκεκριμένες αποκρίσεις στον οργανισμό, τις οποίες η φυσική δραστηριότητα χαμηλότερης έντασης δεν μπορεί να μιμηθεί. Κατά τη διάρκεια έντονης φυσικής δραστηριότητας που κάνει το άτομο να νιώθει ότι χάνει την ανάσα του, το σώμα αποκρίνεται με δυναμικό τρόπο. Η καρδιά αντλεί αίμα πιο αποτελεσματικά, τα αιμοφόρα αγγεία γίνονται πιο ελαστικά και το σώμα βελτιώνει την ικανότητά του να χρησιμοποιεί το οξυγόνο. Η έντονη φυσική δραστηριότητα φαίνεται ότι μειώνει και τη φλεγμονή, γεγονός που εξηγεί γιατί είδαμε σημαντική μείωση του κινδύνου φλεγμονωδών νόσων όπως η ψωρίαση και η αρθρίτιδα. Παράλληλα πιθανότατα προκαλεί και την παραγωγή χημικών του εγκεφάλου που βοηθούν τα εγκεφαλικά κύτταρα να παραμένουν υγιή – αυτό βοηθά στη μείωση του κινδύνου άνοιας».

15-20 λεπτά την εβδομάδα είναι αρκετά

Σύμφωνα με τον καθηγητή Σεν, για να εμφανιστούν αυτά τα οφέλη δεν χρειάζεται κόπος αλλά…. τρόπος. Μικρά διαστήματα έντονης δραστηριότητας που προκαλούν ελαφρύ λαχάνιασμα, όπως γρήγορο ανέβασμα στις σκάλες, μικρά διαστήματα γρήγορου περπατήματος σε μια κατά τα άλλα χαλαρή βόλτα, λίγο έντονο παιχνίδι με τα παιδιά, μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Ακόμη και 15 ως 20 λεπτά την εβδομάδα τέτοιας έντονης δραστηριότητας – κοινώς 2-3 λεπτά ημερησίως – μπορούν να έχουν σημαντικά οφέλη για την υγεία.

Εξατομικευμένη δραστηριότητα

Ο καθηγητής κατέληξε τονίζοντας ότι μπορεί βέβαια η έντονη φυσική δραστηριότητα να μην ενδείκνυται για όλους τους ανθρώπους, όπως τα ηλικιωμένα άτομα ή ασθενείς με συγκεκριμένα νοσήματα. «Για αυτούς, η όποια αύξηση στη δραστηριότητα μπορεί να είναι επωφελής και η δραστηριότητα θα πρέπει γενικά να είναι ‘”κομμένη και ραμμένη” στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε ανθρώπου».