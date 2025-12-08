Τα καρδιολογικά νοσήματα για τους άντρες και τα νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος για τις γυναίκες αποτελούν τις πρώτες αιτίες νοσηλείας των Ελλήνων, σύμφωνα με την έρευνα της Εθνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ). Την ίδια στιγμή όπως είναι λογικό, η ηλικία παίζει σημαντικότατο ρόλο καθώς περίπου το 55% των νοσηλευόμενων να είναι ηλικίας άνω των 60%.

Όπως καταγράφεται στην έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ, «Κλειστή Νοσοκομειακή Περίθαλψη του έτους 2023», Τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» ήταν η κύρια αιτία νοσηρότητας για τους άνδρες ασθενείς με 117.100 (16,2%) περιστατικά, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» με 92.552 (12,8%) και τα «Νεοπλάσματα» με 82.578 (11,4%) περιστατικά. Από τις γυναίκες, 84.819 (11,7%) νοσηλεύτηκαν λόγω «Κύησης, τοκετού και λοχείας», που φυσικά η συγκεκριμένη νοσηλεία δεν αποτελεί ασθένεια, με 74.992 περιστατικά (10,4%) να αφορούν σε «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (ουρολοιμώξεις, παθήσεις των νεφρών κλπ) και 72.971 (10,1%) για «Νεοπλάσματα».

Επίσης με «Παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος» νοσηλεύτηκαν το 2023 75.746 άντρες (10,5%) που αποτελούν την τέταρτη αιτία νοσηλεία των αντρών, ενώ ως τέταρτη αιτία εισαγωγής στο νοσοκομείο για τις γυναίκες ήταν τα νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος (70.566 γυναίκες ή 9,8% των περιστατικών).

Συνολικά σε επίπεδο πληθυσμού, οι πιο συχνές αιτίες νοσηρότητας ήταν τα «Νοσήματα του κυκλοφορικού συστήματος» με 187.666 (13,0%) περιστατικά, ακολουθούμενα από τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» με 161.223 (11,1%) και τα «Νεοπλάσματα» με 155.549 (10,8%).

Η μέση ηλικία των ενήλικων εξελθόντων ασθενών που νοσηλεύτηκαν τουλάχιστον μία ημέρα το 2023 ανήλθε στα 62,6 έτη (άρρενες 64,2 και θήλεις 61 έτη). Οι εξελθόντες ασθενείς άνω των 18 ετών το 2023 ήταν 1.295.403.

Η έρευνα της ΕΛΣΤΑΤ

Όπως αναφέρεται από την ΕΛΣΤΑΤ, η οποία εξέδωσε τη μελέτη 6 χρόνια μετά την προηγούμενη η οποία αφορούσε το έτος 2017, το 2023 συγκεντρώθηκαν στοιχεία από 260 νοσοκομεία και κλινικές. 35,0% (91) αυτών βρίσκεται στην Περιφέρεια Αττικής και το 23,8% (62) στις Περιφέρειες Μακεδονίας και Θράκης.

Όσον αφορά στη νομική τους μορφή το 48,5% (126) ήταν δημόσια νοσοκομεία/κλινικές. Το 2023 οι εξελθόντες ασθενείς ανήλθαν σε 1.446.040, εκ των οποίων οι 724.034 (50,1%) ήταν άρρενες και 722.006 (49,9%) θήλεις. Σε δημόσια νοσοκομεία/κλινικές νοσηλεύτηκαν 1.025.650 (70,9%) ασθενείς. Όσον αφορά στην ηλικιακή κατανομή των ασθενών, ο μεγαλύτερος αριθμός εξελθόντων ασθενών παρατηρήθηκε στην ομάδα ηλικιών 60 έως 79 ετών με 507.237 (35,1%) ασθενείς, εκ των οποίων οι 288.998 (57,0%) εξ αυτών ήταν άρρενες και οι 218.239 (43,0%)

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, το 84,4% του συνόλου των ασθενών που εξήλθαν από τα νοσοκομεία παρουσίασαν ίαση ή βελτίωση, το 11,1% είχαν αμετάβλητη κατάσταση υγείας ή επιδείνωση και το 4,3% απεβίωσαν. Ο συνολικός αριθμός των νοσηλειών κατά το 2023 ανήλθε σε 2.951.372, εκ των οποίων 1.505.332 (51,0%) αφορούν σε ημερήσιες νοσηλείες.

Σχετικά με τη Μέση Διάρκεια Νοσηλείας σε ημέρες ανά κατηγορία ασθενειών , Η μεγαλύτερη μέση διάρκεια το 2023 παρατηρήθηκε στην κατηγορία «Ψυχικές διαταραχές και διαταραχές συμπεριφοράς» (39,1 ημέρες), ακολουθούμενη από «Ορισμένες καταστάσεις που προέρχονται από την περιγεννητική περίοδο» (10,3 ημέρες) και τα «Νοσήματα του νευρικού συστήματος» (7,9 ημέρες).

Χειρουργικές επεμβάσεις

Κατά το 2023 πραγματοποιήθηκαν συνολικά 480.294 επεμβάσεις επί των 1.446.040 ασθενών που νοσηλεύτηκαν. Οι περισσότερες από αυτές αφορούν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος», αντιπροσωπεύοντας το 19,1% του συνολικού αριθμού επεμβάσεων. Ακολουθούν τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» με 13,7%, τα «Νεοπλάσματα» με 12,7%, οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών» με 12,0% και η «Εγκυμοσύνη, τοκετός και λοχεία» με 11,0%.

Για τους άνδρες ασθενείς, οι τρεις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων ήταν τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (25,6%), τα «Νεοπλάσματα» (13,3%) και οι «Τραυματισμοί, δηλητηριάσεις και ορισμένες άλλες συνέπειες εξωτερικών αιτιών» (13,2%). Στις γυναίκες ασθενείς, οι τρεις κατηγορίες με τον μεγαλύτερο αριθμό επεμβάσεων αφορούσαν την «Κύηση, τοκετό και λοχεία» (19,9%), τα «Νοσήματα του ουρογεννητικού συστήματος» (15,7%) και τα «Νοσήματα του πεπτικού συστήματος» (13,9%).