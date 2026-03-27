Μπορεί τα επίσημα στοιχεία για την υγεία του πληθυσμού να αφορούν παρελθόντα έτη (τουλάχιστον μία διετία από το σήμερα) όμως μια αντιπροσωπευτική εικόνα για το ποιες νόσοι ταλανίζουν την καθημερινότητα των Ελλήνων μπορεί να μας δώσει το Ελληνικό φαρμακείο. Σύμφωνα λοιπόν με αξιόπιστα στοιχεία που βασίζονται στις μετρήσεις πωλήσεων φαρμάκων, οι Έλληνες ταλαιπωρούνται κυρίως από διαβήτη και καρδιαγγειακές νόσους, από παθήσεις του θυρεοειδούς αλλά και του νευρικού συστήματος. Μάλιστα στα σκευάσματα αυτά δαπανάται σημαντικά μεγάλο ποσό το οποίο καλύπτει περί το 55% των συνολικών δαπανών για φάρμακα. Πέρυσι βέβαια μεγάλα ποσά δαπανήθηκαν και για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.

Από τα ελληνικά φαρμακεία το 2025 διανεμήθηκαν περίπου 430 εκατομμύρια κουτιά φαρμάκων που αφορούσαν σε περίπου 3.800 κωδικούς, σχεδόν όσα και το 2024. Από τους κωδικούς αυτούς, 50 μόλις κωδικοί (φαρμακευτικά σκευάσματα) αποτελούν το 25% των συνολικών πωλήσεων. Πρόκειται για φάρμακα που πραγματοποιούν πωλήσεις πάνω από 1,3 εκατομμύρια τεμάχια έκαστο, σε ετήσια βάση. Είναι δε αποκλειστικά συνταγογραφούμενα φάρμακα καθώς εξαιρούνται τα Μη συνταγογραφούμενα τα οποία έχουν αθρόες πωλήσεις, όπως είναι τα αναλγητικά που βεβαίως βρίσκονται στην πρώτη θέση.

Μελετώντας λοιπόν τις θεραπευτικές κατηγορίες των δημοφιλέστερων συνταγογραφούμενων φαρμάκων μπορεί εύκολα να εξάγει κανείς μια γενική εικόνα για το ποιες είναι αντίστοιχα και οι πιο συχνές –κατά βάση χρόνιες – παθήσεις από τις οποίες πάσχουν οι Έλληνες.

Τα 10 πιο δημοφιλή σκευάσματα

Στην πρώτη θέση των φαρμάκων βρίσκεται πολύ γνωστό σκεύασμα λεβοθυροξίνης το οποίο είναι μοναδικό στην κατηγορία του και παράγεται από εγχώρια φαρμακοβιομηχανία. Το φάρμακο περιέχει L-θυροξίνη Τ4, που είναι η μία από τις δύο κυριότερες ορμόνες του θυρεοειδούς αδένα. Η κυριότερη δράση τους είναι η αύξηση του κυτταρικού μεταβολισμού. Το 2025 φέρεται να είχε πωλήσεις που προσέγγισαν τα 10.2 εκατομμύρια κουτιά. Επιβεβαιώνεται έτσι λοιπόν ότι τα προβλήματα του θυρεοειδούς ταλαιπωρούν πολύ κόσμο και δη τις γυναίκες.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται πασίγνωστο επίσης αντιθρομβωτικό με βάση το ακετυλοσαλικυλικό οξύ, το οποίο το 2025 πούλησε 9,8 εκατομμύρια τεμάχια. Το εν λόγω σκεύασμα αποτυπώνει ξεκάθαρα την διαπίστωση ότι οι Έλληνες αντιμετωπίζουμε σημαντικά ζητήματα καρδιαγγειακού κινδύνου και δη από εγκεφαλικά.

Στην Τρίτη θέση βρίσκεται επώνυμο διουρητικό σκεύασμα πολυεθνικής εταιρείας με δραστική τη φουροσεμίδη και αφορά στο καρδιαγγειακό σύστημα. To εν λόγω φάρμακο πούλησε 4.8 εκατ. τεμάχια ενώ διαθέτει και γενόσημο ελληνικής εταιρείες με πωλήσεις μισού εκατομμυρίου τεμαχίων. Μέσω και των πωλήσεων αυτών, επιβεβαιώνεται και από το συγκεκριμένο σκεύασμα ότι οι Έλληνες έχουμε υπέρταση.

Στην τέταρτη θέση βρίσκεται το πιο γνωστό και παλιό αντιδιαβητικό με δραστική τη μετφορμίνη. Η μετφορμίνη έχει αντι-υπεργλυκαιμικές ιδιότητες, και μειώνει τη βασική και τη μεταγευματική γλυκόζη του πλάσματος. Γνωρίζουμε ότι ο διαβήτης αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο Έλληνες και το εν λόγω σκεύασμα πραγματοποίησε πέρυσι πωλήσεις περί τα 4,8 εκατομμύρια τεμάχια.

Πέμπτο σε πωλήσεις φάρμακο αναδείχτηκε το 2024 το πιο γνωστό σκεύασμα για το νευρικό σύστημα με δραστική ουσία την αλπραζολάμη που ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των βενζοδιαζεπίνων. Το φάρμακο το οποίο παλιότερα (πριν λήξει η πατέντα του) ανήκε σε μία από τις κορυφαίες πολυεθνικές φαρμάκου έχει κατασταλτικές, υπνωτικές και αγχολυτικές ιδιότητες και επιπρόσθετα εμφανίζει αντισπασμωδική και κεντρική μυοχαλαρωτική δράση. Πέρυσι πούλησε κάτι λιγότερο 4 εκατομμύρια κουτιά όπως και το 2024.

Με το έκτο δημοφιλέστερο σκεύασμα καλύπτεται και η μεγαλύτερη νόσος του πληθυσμού που βεβαίως αφορά την αυξημένη χοληστερίνη. Το φάρμακο είναι η πιο δημοφιλής επώνυμη στατίνη (ατορβαστατίνη) η οποία βέβαια κυκλοφορεί και σε πολλά γενόσημα. Το πρωτότυπο εξακολουθεί να διαθέτει το υψηλότερο μερίδιο στην κατηγορία του με σχεδόν 4 εκατ. πωλήσεις σε τεμάχια. Αν βέβαια συμπεριλάβουμε και τα όμοια φάρμακα (γενόσημα) η συγκεκριμένη δραστική ανεβαίνει στην πρώτη θέση.

Στην έβδομη θέση με πωλήσεις 3,3 εκατομμυρίων κουτιών βρίσκεται επίσης πασίγνωστο αντιβιοτικό με δραστική την αμοξυκιλλίνη, το οποίο στο παρελθόν παρουσίαζε σημαντικές ελλείψεις που πλέον έχουν αποκατασταθεί. Το φάρμακο υποδηλώνει τις πολλές λοιμώξεις που προσβάλλουν τον πληθυσμό ειδικά τους χειμερινούς μήνες και γι αυτό παρουσίασε και σημαντική αύξηση σε σχέση με το 2024 (επιπλέον μισό εκατομμύριο συσκευασίες).

Όγδοο βρίσκεται επώνυμο σκεύασμα μεγάλης πολυεθνικής με δραστική την εσομεπραζόλη το οποίο αφορά στο έλκος και γενικά προσφέρει γαστροπροστασία. Οι πωλήσεις έφτασαν τα 3 εκατ. κουτιά πέρυσι, ενώ διαθέτει επίσης αρκετά γενόσημα όπως όλες οι ομεπραζόλες που αν προστεθούν μαζί ανεβάζουν την κατηγορία σε πολύ υψηλότερη θέση. Από τις πωλήσεις αυτές διαπιστώνεται η ευαισθησία μας στο στομάχι. Αν κι εδώ υπάρχουν αναφορές επιστημόνων που υποστηρίζουν ότι η χορήγηση δεν είναι πάντα τόσο απαραίτητη.

Στην ένατη θέση με πωλήσεις 2,3 εκατομμυρίων συσκευασιών βρίσκεται σκεύασμα με δραστική τη βισοπρολόλη που αφορά επίσης το καρδιαγγειακό σύστημα.

Τη δεκάδα συμπληρώνει με κατανάλωση με 2,4 εκατομμύρια τεμάχια ήταν σκεύασμα με φυλλικό οξύ το οποίο αποτελεί βιταμινούχο αιμοποιητικό σκεύασμα βασικό στην παραγωγή των αιμοκυττάρων. Το σκεύασμα βοηθά στην αντιμετώπιση της αναιμίας.

Ειδική αναφορά αξίζει σε σκευάσματα τα οποία συνδέονται με την παχυσαρκία. Χαρακτηριστική είναι η περίπτωση της τιρζεπατίδης που 300.000 έναντι ελαχίστων χιλιάδων το 2024 και το οποίο προκάλεσε τζίρο στα φαρμακεία της τάξης των 100 εκατ. ευρώ. Μάλιστα το 2026 αναμένεται οι πωλήσεις να διπλασιαστούν.

Επίσης και το σκεύασμα της σεμαγλουτίδης το οποίο όμως έχει ως ένδειξη το διαβήτη πέτυχε πωλήσεις 1,32 εκατομμυρίων τεμαχίων σημειώνοντας αύξηση 40% και τζίρο πάνω από 130 εκατ. ευρώ.

Τέλος να αναφέρουμε πως ενδεικτικό της μεγάλης έκτασης που έλαβε η γρίπη το 2025 και δη τους τελευταίους μήνες, αποτελεί το γεγονός ότι το σχετικό και πολύ γνωστό αντιικό με βάση την οσελταμιβίρη πούλησε πέρυσι 477 χιλιάδες κουτιά τα οποία ήταν αυξημένα κατά 75% σε σχέση με το 2024.