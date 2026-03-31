Οι εορτές του Πάσχα αποτελούν σημαντικές θρησκευτικές και εθνικές στιγμές στην Ελλάδα, οι οποίες συνοδεύονται από ειδικές ρυθμίσεις για την εργασία στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Εργατικού Δικαίου (ΠΔ 62/2025) και τα αντίστοιχα άρθρα που ενσωματώνουν προηγούμενους νόμους, η Δευτέρα του Πάσχα θεωρείται υποχρεωτική εξαιρέσιμη εορτή, και οι εργαζόμενοι που απασχολούνται κατά τις ημέρες αυτές δικαιούνται ειδικές προσαυξήσεις ή καταβολή κανονικού ημερομισθίου/μισθού.

Οι διατάξεις καλύπτουν διαφορετικά σενάρια, ανάλογα με το είδος της απασχόλησης, τη λειτουργία των επιχειρήσεων και τις ειδικές περιπτώσεις, όπως η Κυριακή του Πάσχα ή η λειτουργία εμπορικών καταστημάτων.

Οι εορτές του Πάσχα

Οι διατάξεις για τις εξαιρέσιμες εορτές περιλαμβάνονται στα άρθρα 203 και 219 του Κώδικα Εργατικού Δικαίου, ΠΔ 62/2025.

Συγκεκριμένα, ισχύει ότι:

1. Οι εργαζόμενοι που απασχολούνται τις Κυριακές και στις εορτές που αναφέρονται παρακάτω δικαιούνται, ανεξαρτήτως του κύρους της συμφωνίας για την απασχόληση αυτή και των άλλων ενδεχόμενων συνεπειών, την προσαύξηση εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) που προβλέπεται από την 8900/1946 κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εργασίας, όπως αυτή ερμηνεύθηκε αυθεντικά με την 25825/1951 απόφαση των ιδίων Υπουργών, σύμφωνα με όσα ορίζουν οι εν λόγω αποφάσεις, όπως αυτές ισχύουν σήμερα.

Ως εξαιρέσιμες γιορτές κατά τις οποίες παρέχεται η ανωτέρω προσαύξηση νοούνται:

α) η της 25ης Μαρτίου,

β) η της Δευτέρας του Πάσχα,

γ) η της 1ης Μαΐου,

δ) η της Κοιμήσεως της Θεοτόκου (15η Αυγούστου),

ε) η της 28ης Οκτωβρίου,

στ) η της Γεννήσεως του Χριστού (25 Δεκεμβρίου),

ζ) η της 26ης Δεκεμβρίου,

η) η της 1ης Ιανουαρίου και

θ) η της εορτής των Θεοφανίων (6η Ιανουαρίου).

3. Στους εργαζομένους που αμείβονται με ημερομίσθιο, οι οποίοι δεν απασχολήθηκαν για λόγους που δεν οφείλονται σε εκείνους κατά τις ημέρες της παρ. 2, καταβάλλεται για κάθε μία από αυτές ποσό ίσο με το ημερομίσθιό τους, χωρίς προσαύξηση».

Εφαρμογή διατάξεων

Σύμφωνα με τα παραπάνω, η Δευτέρα του Πάσχα (13.4.2026) ανήκει στις υποχρεωτικές εξαιρέσιμες (αργίες) εορτές.

Αυτό σημαίνει ότι, κατά την ημέρα αυτή, απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των επιχειρήσεων, εκτός εκείνων που λειτουργούν νομίμως κατά τις Κυριακές.

Αμοιβή της Δευτέρα του Πάσχα 13.4.2026

Για τις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν

Στις επιχειρήσεις που δεν λειτουργούν και οι εργαζόμενοι και δεν θα απασχοληθούν κατά την Δευτέρα του Πάσχα, για λόγους που δεν οφείλονται στους ίδιους:

καταβάλλεται χωρίς κάποια προσαύξηση το σύνηθες ημερομίσθιο σε όσους αμείβονται με ημερομίσθιο, ενώ σε όσους αμείβονται με μισθό καταβάλλεται ο μηνιαίος μισθός τους.

Για τις επιχειρήσεις που νόμιμα λειτουργούν

Οι εργαζόμενοι που θα απασχοληθούν δικαιούνται:

Αν αμείβονται με ημερομίσθιο, το σύνηθες καταβαλλόμενο ημερομίσθιό τους και προσαύξηση 75% που θα υπολογισθεί στο νόμιμο ωρομίσθιό τους για όσες ώρες απασχοληθούν

στην περίπτωση που οι εργαζόμενοι αμείβονται με μηνιαίο μισθό:

α) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που αργούν κατά τις Κυριακές και ημέρες αργίας και εκτάκτως θα λειτουργήσουν την Δευτέρα του Πάσχα, οφείλεται το 1/25 του συνήθως καταβαλλομένου μισθού τους και επιπλέον προσαύξηση 75% επί του νόμιμου ημερομισθίου για όσες ώρες απασχοληθούν.

β) αν πρόκειται για επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα κατά τις Κυριακές και τις λοιπές από το νόμο αργίες, οφείλεται μόνον προσαύξηση 75%, που υπολογίζεται στο 1/25 του νομίμου ημερομισθίου τους για όσες ώρες απασχοληθούν.

Επισημάνσεις

Επιπλέον οι εργαζόμενοι θα πρέπει να γνωρίζουν ότι:

Δεν είναι νόμιμος ο συμψηφισμός ημέρας οφειλόμενης ανάπαυσης (ρεπό), με ημέρα υποχρεωτικής αργίας.

Το ημερομίσθιο της 25ης Μαρτίου το δικαιούνται και οι μισθωτοί που βρίσκονται σε άδεια, χωρίς να προσμετρηθεί όμως η μέρα αυτή στις εργάσιμες μέρες της άδειάς τους.

Το 1/25 του μισθού αντιστοιχεί στις 6,66 ώρες.

Η προσαύξηση 75% οφείλεται και όταν ο μισθωτός που θα απασχολείτο νομίμως απέχει από την εργασία του λόγω ανυπαιτίου κωλύματος ή λόγω κανονικής αδείας (όταν κατά το πρόγραμμα η εορτή ήταν εργάσιμη ημέρα σε επιχειρήσεις συνεχούς λειτουργίας).

Τα παραπάνω ισχύουν όταν η 25η Μαρτίου εμπίπτει σε εργάσιμη ημέρα, ανάλογα με το σύστημα απασχόλησης δηλαδή για μεν τους μισθωτούς με 6ημερη εβδομαδιαίως απασχόληση, σε οποιαδήποτε (εργάσιμη) ημέρα της εβδομάδος (όπως είναι και το Σάββατο), για δε τους μισθωτούς με 5θημερη απασχόληση, σε ημέρα της εβδομάδος που δεν είναι γι᾽ αυτούς ημέρα αναπαύσεως (λόγω του 5θημερου).

Σε περίπτωση που ισχύουν ευνοϊκότεροι όροι (πχ από ΣΣΕ, Κανονισμό Εργασίας, επιχειρησιακή συνήθεια ή έθιμο) ως προς τις προσαυξήσεις της αμοιβής για την εργασία σε ημέρα υποχρεωτικής αργίας ή Κυριακής, αυτοί υπερισχύουν.

Κυριακή του Πάσχα και Κυριακή των Βαΐων

Για την Κυριακή του Πάσχα ισχύει ό,τι και για τις λοιπές Κυριακές του έτους, απαγορεύεται δηλαδή η εργασία κατ’ αυτήν.

Συνοπτικά, όσοι μισθωτοί απασχοληθούν, δικαιούνται να λάβουν:

Αμειβόμενοι με ημερομίσθιο

Εάν αμείβονται με ημερομίσθιο, τόσα καταβαλλόμενα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν και προσαύξηση 75% επί του νομίμου ωρομισθίου για όσες ώρες απασχολήθηκαν.

Επίσης δικαιούνται αναπληρωματικής αναπαύσεως σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδος που ακολουθεί την Κυριακή του Πάσχα.

Αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό

Εάν αμείβονται με μηνιαίο μισθό, το 75% επί του προκύπτοντος από τον νόμιμο μισθό τους ωρομισθίου, για όσες ώρες απασχολήθηκαν, και αναπληρωματική ανάπαυση σε άλλη ημέρα της εβδομάδος.

Σε περίπτωση μη χορήγησης αναπληρωματικής ανάπαυσης, οι αμειβόμενοι με μηνιαίο μισθό, δικαιούνται να λάβουν και αμοιβή ίση με τόσα ωρομίσθια όσες ώρες απασχολήθηκαν, εξευρίσκονται με βάση τον καταβαλλόμενο μηνιαίο μισθό τους, ως αποζημίωση για τη στέρηση της αναπληρωματικής ανάπαυσης.

Διευκρινίζουμε ότι αναπληρωματική ανάπαυση χορηγείται υποχρεωτικά εφ’ όσον οι μισθωτοί απασχολήθηκαν άνω των 5 ωρών.

Η αργία της Κυριακής

Ως Κυριακή θεωρείται το χρονικό διάστημα που αρχίζει από τις 24:00 του Σαββάτου ή 00:01 και λήγει στις 24:00 της Κυριακής (εβδομαδιαία ανάπαυση). Η Κυριακή είναι ημέρα υποχρεωτικής αργίας και επομένως η απασχόληση του εργαζόμενου κατά την ημέρα αυτή απαγορεύεται.

Το προσωπικό που θα απασχοληθεί σε αργία, δικαιούται να λάβει το καταβαλλόμενο ημερομίσθιο ή το 1/25 του μισθού, προσαυξημένου κατά 75% επί του νομίμου ημερομισθίου.

Σημειώνεται ότι:

ο οφειλόμενος μισθός υπολογίζεται με βάση τις καταβαλλόμενες αποδοχές,

η προσαύξηση του 75% υπολογίζεται επί του εκάστοτε καθοριζομένου νομίμου ημερομισθίου (του 6ήμερου συστήματος απασχόλησης ήτοι 6,67 ή 6 ώρες και 40 λεπτά) ή ωρομισθίου.

Κυριακή των Βαΐων

Σύμφωνα με τον Ν. 4177/13 άρθρο 16 όπως το άρθρο αυτό έχει διαμορφωθεί με το άρθρο 137 παρ. 2 του Ν. 5039/23 και εν συνεχεία με το άρθρο 39 του Ν. 5157/24, και έχει ενσωματωθεί η παρ. 4 αυτού, στον Κώδικα Εργατικού Δικαίου ΠΔ 62/2025 άρθρο 206 είναι επιτρεπτή η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων κατά την Κυριακή των Βαΐων. Επίσης είναι επιτρεπτή και η απασχόληση των μισθωτών.

Για την απασχόληση των μισθωτών άνω των 5 ωρών οφείλεται αναπληρωματική ανάπαυση κατά την εβδομάδα που ακολουθεί την εργάσιμη Κυριακή (ερμηνεία κατά το άρθρο 39 παρ. 2 του Ν. 5157/24).

Λειτουργία εμπορικών καταστημάτων

Σύμφωνα με το Άρθρο 39, προαιρετική λειτουργία εμπορικών καταστημάτων και καταστημάτων παροχής υπηρεσιών στον καταναλωτή τις Κυριακές – Τροποποίηση παρ. 1 και 4 άρθρου 16 ν. 4177/2013

Στο άρθρο 16 του ν. 4177/2013 (Α’ 173), επέρχονται οι εξής αλλαγές:

Στην περ. ε της παρ. 1, οι λέξεις «και την τελευταία Κυριακή» αντικαθίστανται από τις λέξεις «και την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή» και η παρ. 1 διαμορφώνεται ως εξής:

«1. Επιτρέπεται η λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις εξής Κυριακές:

α) Την πρώτη Κυριακή, κατά την έναρξη κάθε εκπτωτικής περιόδου της παρ. 1 του άρθρου 15,

β) τις δύο (2) Κυριακές, πριν από την ημέρα των Χριστουγέννων,

γ) την Κυριακή των Βαΐων,

δ) την τελευταία Κυριακή κάθε έτους,

ε) τη δεύτερη Κυριακή των χειμερινών εκπτώσεων και την Κυριακή που ακολουθεί την τελευταία Παρασκευή του Νοεμβρίου.

Αν οι Κυριακές των περ. α) έως ε) συμπίπτουν με επίσημη αργία της παρ. 1 του άρθρου 15 Α, η προαιρετική λειτουργία μεταφέρεται την αμέσως επόμενη Κυριακή που δεν συμπίπτει με επίσημη αργία.»

Στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 4, η λέξη «σε άλλη ημέρα της ίδιας εβδομάδας» αντικαθίσταται από τις λέξεις «σε άλλη εργάσιμη ημέρα της ίδιας εβδομάδας που ξεκίνησε την Κυριακή αυτή» και η παρ. 4 διαμορφώνεται ως εξής:

«4. Η απασχόληση των εργαζομένων στις περιπτώσεις του παρόντος είναι νόμιμη και αμείβεται, σύμφωνα με τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας που ορίζουν πρόσθετη αμοιβή για εργασία κατά τις Κυριακές. Στους εργαζόμενους που απασχολούνται σε εμπορικά καταστήματα την Κυριακή, σύμφωνα με το παρόν και το άρθρο 15Α, χορηγείται, επιπλέον, υποχρεωτικά μια (1) ημέρα ανάπαυσης σε άλλη εργάσιμη ημέρα της εβδομάδας που ξεκίνησε την Κυριακή αυτή.»

Μεγάλη Παρασκευή

Μεγάλη Παρασκευή γενικά στον Ιδιωτικό τομέα

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η Μεγάλη Παρασκευή δεν ανήκει στις εξαιρετέες εορτές και κατά συνέπεια επιτρέπεται κατ’ αυτήν η λειτουργία των επιχειρήσεων και η απασχόληση των μισθωτών.

Η Μεγάλη Παρασκευή είχε καθιερωθεί ως αργία με διατάξεις ΣΣΕ, ΔΑ κ.λπ. και για διαφόρους κλάδους μισθωτών του ιδιωτικού τομέα και δεσμεύει εργοδότες και εργαζόμενους για τους οποίους είναι υποχρεωτική η εφαρμογή των εν λόγω ΣΣΕ.

Μεγάλη Παρασκευή και εμπορικά καταστήματα

Ειδικά για τα καταστήματα, το άρθρο 4 του ΒΔ 748/66 ορίζει ότι απαγορεύεται η απασχόληση των μισθωτών και η λειτουργία των καταστημάτων μέχρι της 1ης μ.μ. ώρας της Μ. Παρασκευής. Εξ αυτού προκύπτει ότι είναι επιτρεπτή η λειτουργία και η απασχόληση μετά από την ώρα αυτή. Κατά τον Ν. 435/76, με αποφάσεις του Νομάρχη, μετά από γνώμη των οικείων επαγγελματικών Οργανώσεων, δύναται να ορίζονται κατ’ άλλον τρόπον τα της λειτουργίας των καταστημάτων κατά την Μ. Παρασκευή, εφ’ όσον τούτο επιβάλλεται από τοπικές συνθήκες.

Μεγάλη Παρασκευή γενικά στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Η Μεγάλη Παρασκευή είναι αργία για τους απασχολούμενους με σύμβαση εργασίας δημοσίου η ιδιωτικού δικαίου μισθωτούς του Δημοσίου – ΝΠΔΔ και ΟΤΑ (άρθρο 1 παρ. 11 της από 29-12-80 ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με τον Ν. 1157/81).

Μεγάλο Σάββατο

Μεγάλο Σάββατο γενικά στον Ιδιωτικό τομέα

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το Μεγάλο Σάββατο δεν ανήκει επίσης στις εξαιρετέες εορτές και επομένως είναι εργάσιμη ημέρα για τους εργαζομένους στον ιδιωτικό τομέα (εκτός ορισμένων κατηγοριών μισθωτών).

Μεγάλο Σάββατο γενικά στον ευρύτερο Δημόσιο τομέα

Το Μ. Σάββατο έχει καθιερωθεί ως αργία για τους μισθωτούς του Δημοσίου (Δημόσιο – ΝΠΔΔ – ΟΤΑ) κ.λπ. με την από 29-12-80 ΠΝΠ (βλ. πιο πάνω 1.6.1.3).

Τραπεζική αργία λόγω του Πάσχα των Καθολικών

Λόγω των εορτών του Πάσχα των καθολικών έχουμε και την τραπεζική αργία, δηλαδή από Παρασκευή 3η Απριλίου 2026 έως και τη Δευτέρα 6η Απριλίου 2026 (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) το Διευρωπαϊκό Αυτοματοποιημένο σύστημα ταχείας μεταφοράς κεφαλαίων σε συνεχή χρόνο (σύστημα ΤARGET2), θα παραμείνει κλειστό.

Συνεπώς οι συγκεκριμένες ημέρες αντιστοιχούν σε εργάσιμες ημέρες στην Ελλάδα, συνιστούν όμως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3336/2005.

Έτσι, από την Παρασκευή 3η Απριλίου 2026 έως και την Δευτέρα 6η Απριλίου 2026 (Μ. Παρασκευή και Δευτέρα του Πάσχα των Καθολικών) που ορίζονται ως ημέρες ειδικής αργίας διατραπεζικών συναλλαγών, οι συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν στα πιστωτικά ιδρύματα τις ημέρες της ειδικής αργίας θα καταχωρηθούν στα συστήματα με ημερομηνία 7 Απριλίου 2026, δηλαδή την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

Πληρωμές για αυθημερόν εξόφληση λογαριασμών τρίτων που θα καταχωρούνται από την Παρασκευή 3η Απριλίου 2026 έως και την Δευτέρα 6η Απριλίου 2026, θα έχουν ημερομηνία εκτέλεσης την Τρίτη, 7 Απριλίου 2026.τα καταστήματα των Τραπεζών στην Ελλάδα θα παραμείνουν ανοιχτά (επειδή θεωρούνται εργάσιμες ημέρες για τους εργαζόμενους σε αυτά).

Ωστόσο, θα παρέχουν περιορισμένη εξυπηρέτηση στο συναλλακτικό κοινό, δεδομένου ότι η μη λειτουργία του Συστήματος TARGET2 δεν επιτρέπει την πραγματοποίηση ορισμένων διατραπεζικών συναλλαγών.

Η διατραπεζική αργία συναλλαγών ισχύει για την Τράπεζα της Ελλάδος, τις εταιρείες του ομίλου του Χρηματιστηρίου Αθηνών, την εταιρεία Διατραπεζικά Συστήματα Α.Ε., καθώς και τις ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων:

Πιστωτικά ιδρύματα (Τράπεζες) που λειτουργούν στην Ελλάδα, στα οποία περιλαμβάνονται τα ελληνικά πιστωτικά ιδρύματα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τα υποκαταστήματα των αλλοδαπών πιστωτικών ιδρυμάτων.

Επιχειρήσεις Παροχής Επενδυτικών Υπηρεσιών.

Εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης και εταιρείες πρακτορείας απαιτήσεων.

Ανώνυμες Εταιρείες Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων και ανώνυμες εταιρείες επενδύσεων χαρτοφυλακίου.

Περαιτέρω (παράγραφος 5 του άρθρου 11 του Ν. 3336/2005), οι υποχρεώσεις που απορρέουν από την εξυπηρέτηση του Δημοσίου Χρέους, και των δανείων και τίτλων του Ελληνικού Δημοσίου θα εκπληρώνονται σύμφωνα με τους ειδικούς όρους αυτών την προηγούμενη ή την επόμενη εργάσιμη ημέρα, δηλαδή την Πέμπτη, 2 Απριλίου ή την Τρίτη, 7 Απριλίου.

Τέλος, συνιστάται στους οργανισμούς και στις επιχειρήσεις που συνεργάζονται απευθείας με τράπεζες για την αποστολή αρχείων χρεώσεων μέσω πάγιων εντολών και αρχείων πιστώσεων μισθοδοσίας, να επικοινωνήσουν με την τράπεζα συνεργασίας τους για κάθε περαιτέρω πληροφορία ή διευκρίνιση.

