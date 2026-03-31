Σε μια κίνηση υψηλού διπλωματικού συμβολισμού και ουσίας, οι Υπουργοί Εξωτερικών δέκα χωρών (Ελλάδα, Κύπρος, Γαλλία, Ιταλία, Βέλγιο, Κροατία, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Ηνωμένο Βασίλειο) μαζί με την Ύπατη Εκπρόσωπο της ΕΕ, εξέδωσαν κοινή διακήρυξη με την οποία θωρακίζουν πολιτικά την κυβέρνηση του Λιβάνου, ενώ ταυτόχρονα στέλνουν αυστηρά μηνύματα προς όλες τις εμπλεκόμενες πλευρές.

Η διακήρυξη προσδιορίζει με σαφήνεια τη Χεζμπολάχ ως την κύρια υπεύθυνη για την τρέχουσα αποσταθεροποίηση. Οι υπογράφοντες καταδικάζουν απερίφραστα τις επιθέσεις της οργάνωσης —τις οποίες συνδέουν άμεσα με τη στρατηγική του Ιράν— και ζητούν την άμεση παύση τους. Κεντρική προτεραιότητα της διεθνούς πρωτοβουλίας είναι η αποτροπή μιας γενικευμένης περιφερειακής σύγκρουσης που θα μπορούσε να λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Εμείς, οι Υπουργοί Εξωτερικών του Βελγίου, της Κροατίας, της Κύπρου, της Γαλλίας, της Ελλάδας, της Ιταλίας, της Μάλτας, των Κάτω Χωρών, της Πορτογαλίας και του Ηνωμένου Βασιλείου, και η Ύπατη Εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκφράζουμε την πλήρη υποστήριξή μας προς την Κυβέρνηση και τον λαό του Λιβάνου, οι οποίοι για ακόμη μία φορά υφίστανται τις δραματικές συνέπειες ενός πολέμου που δεν είναι δικός τους. Εκφράζουμε τα συλλυπητήριά μας στις οικογένειες των θυμάτων και την αλληλεγγύη μας προς τον άμαχο πληθυσμό που επηρεάζεται από αυτόν τον πόλεμο τόσο στον Λίβανο όσο και στο Ισραήλ.

Η ευθύνη για αυτή την κατάσταση βαρύνει τη Χεζμπολάχ. Καταδικάζουμε απερίφραστα τις επιθέσεις της Χεζμπολάχ προς υποστήριξη του Ιράν κατά του Ισραήλ, οι οποίες πρέπει να σταματήσουν άμεσα. Προτεραιότητα αποτελεί η αποφυγή περαιτέρω κλιμάκωσης της περιφερειακής σύγκρουσης με το Ιράν.

Υποστηρίζουμε τις ιστορικές και θαρραλέες αποφάσεις που έλαβε η Κυβέρνηση του Λιβάνου. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να διαφυλαχθεί ο Λίβανος από ξένη παρέμβαση παρά μόνο μέσω της ενίσχυσης του κράτους του, των θεσμών του και της κυριαρχίας του. Στο πλαίσιο αυτό, καλούμε σε άμεσες πολιτικές διαπραγματεύσεις μεταξύ του Λιβάνου και του Ισραήλ, οι οποίες μπορούν να συμβάλουν στον τερματισμό με διαρκή τρόπο αυτής της σύγκρουσης και να θέσουν τις προϋποθέσεις για ειρηνική περιφερειακή συνύπαρξη.

Η εκτελεστική εξουσία του Λιβάνου έχει την πλήρη υποστήριξή μας στην προσέγγισή της και την ενθαρρύνουμε να συνεχίσει σε αυτή την πορεία μέσω της εφαρμογής συγκεκριμένων και μη αναστρέψιμων μέτρων, σε όλα τα επίπεδα, για την αποκατάσταση της κυριαρχίας της σε ολόκληρη την λιβανική επικράτεια, συμπεριλαμβανομένου του κρατικού μονοπωλίου στη χρήση των όπλων. Στο πλαίσιο αυτό, δεσμευόμαστε να στηρίξουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις του Λιβάνου και τις Δυνάμεις Ασφαλείας του Λιβάνου, συμμετέχοντας ενεργά στη διεθνή διάσκεψη υποστήριξης που θα πραγματοποιηθεί μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες. Με σκοπό να καταστεί δυνατή η μετατροπή των λιβανικών δυνάμεων ασφαλείας στους μοναδικούς ανεξάρτητους εγγυητές της κυριαρχίας του Λιβάνου μακροπρόθεσμα, καλούμε επίσης τις λιβανικές αρχές να συνεχίσουν να υιοθετούν τις απαραίτητες χρηματοοικονομικές και οικονομικές μεταρρυθμίσεις, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΔΝΤ.

Καλούμε όλα τα μέρη να αποκλιμακώσουν άμεσα και να επιστρέψουν στη συμφωνία κατάπαυσης των εχθροπραξιών και στο ψήφισμα 1701 (2006) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών. Καλούμε για την προστασία του άμαχου πληθυσμού, του ανθρωπιστικού προσωπικού, των ειρηνευτικών δυνάμεων και των πολιτικών υποδομών, συμπεριλαμβανομένων των αεροδρομίων, των λιμένων και των γεφυρών σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο. Επαναβεβαιώνουμε την ανησυχία μας σχετικά με τον αναγκαστικό εκτοπισμό άνω του 1 εκατομμυρίου ανθρώπων στον Λίβανο. Καλούμε το Ισραήλ να αποφύγει περαιτέρω διεύρυνση της σύγκρουσης, συμπεριλαμβανομένης της διεξαγωγής χερσαίας επιχείρησης σε λιβανικό έδαφος. Επαναβεβαιώνουμε κατηγορηματικά ότι η εδαφική ακεραιότητα του Λιβάνου πρέπει να γίνει σεβαστή.

Παραμένουμε αποφασισμένοι να συνεχίσουμε να στηρίζουμε την κυβέρνηση του Λιβάνου στην παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς όσους επλήγησαν από τη σύγκρουση, συμπεριλαμβανομένων των άνω του 1 εκατομμυρίου εκτοπισμένων, και να διαφυλάξουμε την εσωτερική συνοχή του Λιβάνου, στηριζόμενοι στα έκτακτα μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί από τις χώρες μας. Καλούμε το σύνολο της διεθνούς κοινότητας να συμμετάσχει σε αυτή τη ζωτικής σημασίας ανθρωπιστική προσπάθεια, προκειμένου να διασφαλιστούν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης για τα πολλά θύματα αυτής της σύγκρουσης.

Τέλος, επαναβεβαιώνουμε την ισχυρή υποστήριξή μας στην εντολή της Προσωρινής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στον Λίβανο (UNIFIL) στον Νότιο Λίβανο και καλούμε να διασφαλιστεί ότι οι δίαυλοι αποφυγής συγκρούσεων παραμένουν ανοικτοί. Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις πρόσφατες επιθέσεις κατά των τμημάτων της UNIFIL, οι οποίες προκάλεσαν απαράδεκτες απώλειες μεταξύ των ειρηνευτών τις τελευταίες ημέρες.

Καλούμε όλα τα μέρη, υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, να διασφαλίσουν την ασφάλεια και την προστασία του προσωπικού και των εγκαταστάσεων της UNIFIL, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο. Επαινούμε το αξιοσημείωτο έργο της υπό αυτές τις δύσκολες συνθήκες».