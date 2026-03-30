Στη φυλακή επέστρεψε ο Χρήστος Μαυρίκης μετά την καταδίκη του από το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων της Αθήνας καθώς κρίθηκε ομόφωνα ένοχος για δωροδοκία δικαστή και τιμωρήθηκε με κάθειρξη 6 ετών και χρηματική ποινή 20 χιλιάδων ευρώ, ενώ δε δόθηκε ανασταλτικός χαρακτήρας στην άσκηση της έφεσης.

Η υπόθεση έφτασε στη δικαιοσύνη μετά την άμεση καταγγελία του αντιπροέδρου του Αρείου Πάγου Παναγιώτη Λυμπερόπουλου με αφορμή την παράδοση φακέλου από τον κατηγορούμενο ο οποίος ζητούσε την παρέμβαση του σε εκκρεμή υπόθεση αναφέροντας υπόσχεση για οικονομικό αντάλλαγμα.

Η κατάθεση του Παναγιώτη Λυμπερόπουλου

Στο δικαστήριο κατέθεσε ο αντιπρόεδρος του Αρείου Πάγου Παναγιώτης Λυμπερόπουλος, ο οποίος περιέγραψε ότι στις 19/5/2025 δέχθηκε τηλεφώνημα από τον κατηγορούμενο, που ζήτησε να του παραδώσει φάκελο για υπόθεση που τον απασχολούσε. Όπως ανέφερε: «Του εξήγησα ότι δεν παραλαμβάνω φακέλους και ότι πρέπει να απευθυνθεί στη γραμματεία. Τελικά ήρθε στο γραφείο μου παρουσία συναδέλφων και μου παρέδωσε τον φάκελο».

Ο ανώτατος δικαστικός λειτουργός, όπως είπε, άνοιξε αμέσως τον επίμαχο φάκελο παρουσία τριών συναδέλφων του και εκεί υπήρχε επιστολή που περιείχε αίτημα παρέμβασης σε εκκρεμή υπόθεση και κατέληγε στη φράση «σε κάθε περίπτωση είμαι υπόχρεος και υπάρχει τίμημα ενός εκατομμυρίου ευρώ για τη μεσιτεία».

Συνεχίζοντας την κατάθεση του, σημείωσε ότι η διατύπωση αυτή υποδήλωνε πρόθεση επηρεασμού δικαστικής κρίσης, αναφέροντας: «Ζητούσε από δικαστικό λειτουργό να παρέμβει σε υπόθεση του και άφηνε υπόσχεση ανταλλάγματος». Παράλληλα αναφέρθηκε σε μια παλαιότερη συνάντηση το 2016, τονίζοντας ότι «δεν υπήρχε καμία σχέση μεταξύ εκείνης της γνωριμίας και της συγκεκριμένης υπόθεσης».

«Δεν είχατε λόγο να απευθυνθείτε σε εμένα και να αναφερθείτε σε οικονομικά μεγέθη. Το αίτημα σας ήταν παράνομο», απάντησε ο Παναγιώτης Λυμπερόπουλος στον κατηγορούμενο, θέτοντας ευθέως το μείζον θεσμικό ζήτημα που ανέκυψε με τη συμπεριφορά του έναντι ενός ανώτατου δικαστικού λειτουργού.

Τι υποστήριξε στην απολογία του ο Χρήστος Μαυρίκης;

Στην απολογία του ο Χρήστος Μαυρίκης αναφέρθηκε και σε παλαιότερες δικαστικές εμπλοκές, σημειώνοντας: «Τα προβλήματα μου ξεκίνησαν το 1993 με τις υποκλοπές», ενώ πρόσθεσε ότι επιδιώκει εδώ και χρόνια την ουσιαστική εξέταση της υπόθεσης. Όπως είπε: «Είμαστε στην πέμπτη προσπάθεια. Αυτό που θέλω είναι να δικαστεί η υπόθεση στην ουσία και να ξεκαθαριστεί αν η έκταση ανήκει στο Δημόσιο ή όχι».

Ο «εθνικός κοριός» μάλιστα ισχυρίστηκε ότι στόχος του ήταν στην έκταση που αφορούσε η εκκρεμή υπόθεση να διαμορφωθεί χώρος συνεδριακός για δικαστές ως ένδειξης τιμής σε πρώην ανώτατους δικαστές για τον τρόπο αντιμετώπισαν παλαιότερες υποθέσεις του.

Η πρόταση του εισαγγελέα

Την ενοχή του κατηγορουμένου πρότεινε ο εισαγγελέας της έδρας Κωνσταντίνος Σιμιτζόγλου, επισημαίνοντας ότι το ζητούμενο είναι η προστασία της ανεξαρτησίας της δικαστικής κρίσης. Όπως ανέφερε: «Αυτό που προστατεύεται είναι το αχρημάτιστο του έργου του δικαστή», διευκρινίζοντας ότι για τη στοιχειοθέτηση του αδικήματος δεν απαιτείται να υπάρξει αποτέλεσμα.

Το δικαστήριο, με πρόεδρο τον Δημοσθένη Βλάχο, υιοθέτησε την εισαγγελική πρόταση και έκρινε ότι η αναφορά σε οικονομικό αντάλλαγμα, σε συνδυασμό με το αίτημα παρέμβασης, τυποποιείται στο αδίκημα της δωροδοκίας, οδηγώντας στην καταδίκη του Χρήστου Μαυρίκη.

Η εκτέλεση του εντάλματος

Η σύλληψη του Χρήστου Μαυρίκη πραγματοποιήθηκε σε εκτέλεση σχετικού εντάλματος που εκδόθηκε από τις εισαγγελικές αρχές, μετά τη διαπίστωση της μη συμμόρφωσής του με το πλαίσιο της αποφυλάκισής του. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 70χρονο σήμερα πρωταγωνιστή των υποκλοπών και, αφού ολοκληρώθηκαν οι τυπικές διαδικασίες της προσαγωγής, μεταφέρθηκε στις φυλακές προκειμένου να εκτίσει το υπόλοιπο της ποινής του.

Το ιστορικό μιας πολυτάραχης διαδρομής

Ο Χρήστος Μαυρίκης δεν είναι μια τυχαία προσωπικότητα για τα ελληνικά δικαστικά χρονικά. Υπήρξε ο άνθρωπος που αποκάλυψε το σύστημα των υποκλοπών επί κυβέρνησης Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ισχυριζόμενος ότι ως τεχνικός του ΟΤΕ πραγματοποιούσε καταγραφές συνομιλιών πολιτικών αντιπάλων, μεταξύ των οποίων και του Ανδρέα Παπανδρέου.

Ωστόσο, η μετέπειτα πορεία του σημαδεύτηκε από μια σειρά καταδικαστικών αποφάσεων που δεν σχετίζονταν μόνο με τις υποκλοπές, αλλά και με άλλες ποινικές υποθέσεις. Συγκεκριμένα, ο κ. Μαυρίκης είχε καταδικαστεί σε πολυετή κάθειρξη για υποθέσεις που αφορούσαν εκβιάσεις και απάτες, ποινές τις οποίες εξέτιε τμηματικά τα τελευταία χρόνια, μπαινοβγαίνοντας επανειλημμένα στις φυλακές.

Η παραβίαση των όρων

Η τελευταία του αποφυλάκιση είχε γίνει υπό το καθεστώς αυστηρών περιοριστικών όρων, οι οποίοι περιλάμβαναν –μεταξύ άλλων– την τακτική εμφάνιση σε αστυνομικό τμήμα και την απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Η παραβίαση αυτών των δεσμεύσεων οδήγησε το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών στην απόφαση ανάκλησης της ελευθερίας του, κρίνοντας ότι ο καταδικασθείς δεν τήρησε τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τον νόμο για την πρόωρη αποφυλάκιση.

Η επιστροφή του Χρήστου Μαυρίκη στον Κορυδαλλό κλείνει ένα ακόμη κεφάλαιο στην πολύκροτη ζωή του ανθρώπου που για δεκαετίες αποτέλεσε τον «φόβο και τον τρόμο» των πολιτικών γραφείων, υπενθυμίζοντας πως η δικαιοσύνη παρακολουθεί στενά την τήρηση των όρων ακόμα και για υποθέσεις που μοιάζουν να έρχονται από το μακρινό παρελθόν.