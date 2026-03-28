Ο Παύλος Γερουλάνος κατά την ομιλία του στο συνέδριο κάλεσε σε «πανστρατιά» για τη νίκη του ΠαΣοΚ στις εκλογές, θέτοντας ως συγκεκριμένο εκλογικό στόχο το 1,5 εκατομμύριο ψήφους και αποκλείοντας κάθε κυβερνητικό συμβιβασμό με τη Νέα Δημοκρατία.

Ο Παύλος Γερουλάνος επέλεξε να ξεκινήσει την τοποθέτησή του με μια ισχυρή αναφορά στις ρίζες του κινήματος, χρησιμοποιώντας στρατιωτικούς όρους για να περιγράψει τη σχέση των στελεχών με τη βάση. «Ανήκουμε σε ένα στράτευμα αδιαίρετο», ανέφερε, συνδέοντας το σήμερα με το όραμα του ιδρυτή της παράταξης. «Στρατιώτες πιστοί στο ένα και μοναδικό διαχρονικό όραμα του Πανελληνίου Σοσιαλιστικού Κινήματος για μια Ελληνίδα και έναν Έλληνα ελεύθερο», δήλωσε, επικαλούμενος τα λόγια του Ανδρέα Παπανδρέου για μια κοινωνία χωρίς καταπίεση και άγχος.

Για τον κ. Γερουλάνο, ο ρόλος του ΠαΣοΚ είναι ταυτισμένος με την υπηρεσία προς τον λαό: «Είμαστε στρατιώτες ταγμένοι στον Λαό και στην Πατρίδα. Από τον Λαό. Με τον Λαό. Για τον Λαό».

Αναφερόμενος στην κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο Παύλος Γερουλάνος υπήρξε απόλυτος ως προς τις μετεκλογικές συνεργασίες. Χαρακτήρισε τη ΝΔ ως το «πρόβλημα» και το ΠαΣοΚ ως τη «λύση», τονίζοντας ότι οι δύο αυτές πλευρές δεν συμβιβάζονται. «Σωστός ο Χάρης που επέμεινε. Σωστός ο Πρόεδρος που το υιοθέτησε», ανέφερε, ζητώντας μάλιστα να προστεθεί στην απόφαση του συνεδρίου η φράση: «Σε καμία περίπτωση!».

Προειδοποίησε δε ότι οι κυβερνητικοί συμβιβασμοί που υπονομεύουν το μέλλον της χώρας για μια «καρέκλα εξουσίας» είναι εκείνοι που γεννούν «πολιτικά τέρατα λαϊκισμού και φασισμού» διεθνώς.

Πατριωτική οικονομία και ριζική αποσυγκέντρωση

Στο προγραμματικό σκέλος, ο κ. Γερουλάνος ανέπτυξε το όραμά του για μια «Πατριωτική Οικονομία», η οποία βασίζεται στη ριζική αποσυγκέντρωση της εξουσίας και την αναδιανομή των πόρων. «Η χώρα χρειάζεται τώρα συστήματα ελέγχου της εξουσίας και αυτό θα γίνει μόνο αν την μοιράσουμε σε συλλογικότητες που συνεργάζονται και αλληλοελέγχονται», εξήγησε.

Πρότεινε ένα μοντέλο που επενδύει στα συγκριτικά πλεονεκτήματα κάθε περιφέρειας, στηρίζοντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και αλλάζοντας το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη η Ελλάδα να γίνει ξανά «αξιόπιστος διαμεσολαβητής για την ειρήνη» και να δαμάσει την παγκόσμιοποίηση μέσα από κανόνες δίκαιου εμπορίου. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στην τεχνολογική εξέλιξη, υπογραμμίζοντας ότι η μεγαλύτερη πρόκληση είναι «να ταχθεί η τεχνολογία στην υπηρεσία του Ανθρώπου».

Ο οδικός χάρτης για την κάλπη: Στόχοι ανά νομαρχιακή και επικοινωνιακή αντεπίθεση

Το πιο «επιχειρησιακό» τμήμα της ομιλίας του αφορούσε τον στόχο του 1,5 εκατομμυρίου ψήφων. Ο κ. Γερουλάνος ζήτησε ο στόχος αυτός να μεταφραστεί σε συγκεκριμένους αριθμούς ανά Περιφερειακή και Νομαρχιακή οργάνωση. «Μόνο έτσι θα αντιληφθούμε όλοι το μερίδιο της ευθύνης που φέρουμε για τη νίκη», τόνισε, καλώντας σε άμεση κινητοποίηση όλων των αιρετών και των στελεχών «πόρτα-πόρτα».

Στον τομέα της επικοινωνίας, πρότεινε τη ρήξη με την «υπεροπλία» των κεντρικών μέσων ενημέρωσης μέσω της έμφασης στα περιφερειακά ΜΜΕ και τα κοινωνικά δίκτυα. «Σε κάθε περιφερειακή εφημερίδα, κανάλι και ραδιόφωνο, κάθε μέρα, να υπάρχει στέλεχος μας και να ακούγεται η φωνή του ΠαΣοΚ», σημείωσε, ζητώντας τακτική και συνοπτική ενημέρωση της βάσης για τη «γραμμή» του κόμματος.

Το μήνυμα στον Ανδρουλάκη

Κλείνοντας, ο Παύλος Γερουλάνος εξέφρασε την αισιοδοξία του για το αποτέλεσμα, επισημαίνοντας ότι υπάρχουν πάνω από 2 εκατομμύρια προοδευτικοί πολίτες που απέχουν και περιμένουν έμπνευση. «Μην φοβάστε τον αντίπαλο. Αυτοί μας φοβούνται! Διότι ξέρουν ότι όταν ξυπνήσει ο γίγαντας ΠαΣοΚ δεν τους σώζει τίποτα!», ανέφερε καταχειροκροτούμενος.

Η ομιλία ολοκληρώθηκε με μια ευθεία πρόσκληση προς τον Νίκο Ανδρουλάκη: «Από σένα Πρόεδρε περιμένουμε ένα νεύμα. Μια λέξη… “Πάμε!” Πες τη και ξεκινήσαμε».