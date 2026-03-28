Θέλω να ρωτήσω τον Γαβριήλ Σακελλαρίδη: αφού ο Αλέξης Τσίπρας δεν είναι κομμάτι του προβλήματος αλλά η αφετηρία του προβλήματος, όπως λέει, τότε ποιό είναι το πρόβλημα;

Προσωπικά, είμαι πεπεισμένος (διαβάζοντας τον Μπίστη ) ότι το πρόβλημα είναι άλυτο, σαν την ” Εικασία του Collatz (3n + 1) που παρά την απλότητά της, κανείς δεν έχει αποδείξει ότι πάντα καταλήγουμε στο 1.

Ένα λοιπόν είναι το “ένα” και για τον Γαβριήλ: η βούληση για δύναμη.Για να το πώ απλά : η καρέκλα.

Αν ο Σακελλαρίδης δεν έχει ακόμα κάτσει,δεν πειράζει κάποτε θα του κάτσει αυτή.