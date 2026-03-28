Τηλεφωνική συνομιλία είχαν το βράδυ ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί, με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή να κυριαρχούν στην ατζέντα.

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας, ο έλληνας Υπουργός Εξωτερικών υπογράμμισε την ανάγκη επίλυσης των διαφορών μέσω διπλωματικών διαύλων, με πλήρη σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο και την ελευθερία της ναυσιπλοΐας. Παράλληλα, εξέφρασε την προσδοκία ότι η ειρήνη και η σταθερότητα θα αποκατασταθούν το συντομότερο δυνατό στην περιοχή, η οποία παραμένει εύθραυστη λόγω των συνεχιζόμενων εντάσεων.

Από την πλευρά του, ο ιρανός Υπουργός Εξωτερικών επεσήμανε ότι η ανασφάλεια στο Στενό του Ορμούζ απορρέει, όπως υποστήριξε, από τη στρατιωτική δράση των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ κατά της χώρας του. Όπως ανέφερε, οι επιθέσεις αυτές συνιστούν παραβίαση του Άρθρου 4 του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και χαρακτηρίζονται ως πράξεις στρατιωτικής επιθετικότητας έναντι κράτους-μέλους του ΟΗΕ.

Ο Σεγέντ Αμπάς Αραγτσί τόνισε ότι, σύμφωνα με τις διεθνείς νομικές δεσμεύσεις, τα κράτη οφείλουν να καταδικάσουν τέτοιου είδους ενέργειες και να αποφύγουν οποιαδήποτε μορφή συνεργασίας ή υποστήριξης προς τις πλευρές που τις πραγματοποιούν. Η τοποθέτηση αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της ιρανικής ρητορικής για τις εξελίξεις στην περιοχή και την ένταση στις σχέσεις με τη Δύση και το Ισραήλ.