Η επαναδραστηριοποίηση της ελληνικής διπλωματικής παρουσίας στη Λιβύη και η ενίσχυση των διμερών σχέσεων βρέθηκαν στο επίκεντρο της επίσκεψης του υπουργού Εξωτερικών Γιώργου Γεραπετρίτη στη Βεγγάζη. Με αφορμή τα εγκαίνια του νέου κτηρίου του Γενικού Προξενείου, ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας μίλησε για μια «ιστορική ημέρα», σηματοδοτώντας την πρόθεση της Αθήνας να ενισχύσει το αποτύπωμά της στην περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου.

Επαναφορά ισχυρής ελληνικής παρουσίας στη Βεγγάζη

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης χαρακτήρισε το νέο Γενικό Προξενείο στη Βεγγάζη ως «κόσμημα» για την περιοχή, υπογραμμίζοντας ότι η ανάρτηση της ελληνικής σημαίας στο κέντρο της πόλης συμβολίζει την επανεκκίνηση των σχέσεων Ελλάδας – Λιβύης σε νέα βάση. Ιδιαίτερη μνεία έκανε στη συμβολή της ελληνικής κοινότητας της πόλης, καθώς και σε πρόσωπα που στήριξαν την ανοικοδόμηση της διπλωματικής αποστολής.

Η Ελλάδα παραμένει μία από τις ελάχιστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με ενεργή προξενική παρουσία στην Ανατολική Λιβύη, στοιχείο που, σύμφωνα με τον υπουργό, ενισχύει τη γεωπολιτική της θέση και την επιρροή της στην περιοχή.

Επαφές με Χαφτάρ και έμφαση στο εμπόριο

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο έλληνας υπουργός Εξωτερικών συναντήθηκε με τον στρατάρχη Χαφτάρ και άλλους ανώτατους αξιωματούχους της Ανατολικής Λιβύης. Το κλίμα των επαφών περιγράφηκε ως ιδιαίτερα θετικό, με τις δύο πλευρές να δίνουν έμφαση στην ενίσχυση της οικονομικής συνεργασίας.

Newsletter Η ιστορική στήλη του Βήματος στο inbox σου Γίνε μέλος του καθημερινού newsletter που αποκαλύπτει όσα συμβαίνουν στο πολιτικό παρασκήνιο και απόκτησε πρόσβαση σε αποκλειστικό περιεχόμενο. ΕΓΓΡΑΦΗ

Όπως σημειώθηκε, ελληνικές επιχειρήσεις έχουν ήδη παρουσία στην περιοχή, ενώ το διμερές εμπόριο αναδεικνύεται σε βασικό πυλώνα των σχέσεων. Η γεωγραφική εγγύτητα Ελλάδας και Λιβύης ενισχύει τη δυναμική αυτής της συνεργασίας, με την Αθήνα να επιδιώκει περαιτέρω διείσδυση στην τοπική αγορά.

Συνεργασία για τη μετανάστευση

Στο επίκεντρο των συνομιλιών βρέθηκε και το ζήτημα της παράτυπης μετανάστευσης. Ο Γιώργος Γεραπετρίτης αναγνώρισε τις γεωπολιτικές δυσκολίες που αντιμετωπίζει η Λιβύη, λόγω της αστάθειας και των συγκρούσεων στην ευρύτερη περιοχή, τονίζοντας ότι η Ελλάδα θα συμβάλει ενεργά στην ενίσχυση των μηχανισμών ελέγχου.

Η συνεργασία αυτή αναμένεται να ενισχυθεί με ανταλλαγή τεχνογνωσίας και παροχή μέσων, με τη συμμετοχή και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε μια προσπάθεια διαχείρισης των μεταναστευτικών ροών προς τη Μεσόγειο.

Στο τραπέζι η οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στο ζήτημα της οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών μεταξύ Ελλάδας και Λιβύης, με αναφορά στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη και την υφαλοκρηπίδα. Ο Έλληνας υπουργός επανέλαβε τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου ως βάσης για την επίλυση των διαφορών και την ανάπτυξη συνεργασιών στην περιοχή.

Η συζήτηση αυτή αποκτά ιδιαίτερο βάρος σε μια περίοδο έντασης στην Ανατολική Μεσόγειο, όπου οι ενεργειακοί πόροι και οι γεωπολιτικές ισορροπίες διαμορφώνουν ένα σύνθετο περιβάλλον.

Στρατηγική επιλογή η ενεργή παρουσία της Ελλάδας

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης υπογράμμισε ότι η Ελλάδα επιδιώκει να διατηρήσει και να ενισχύσει τη σχέση της με τη Λιβύη, αξιοποιώντας τη δυναμική που έχει αναπτυχθεί τον τελευταίο χρόνο μέσω διαδοχικών επαφών και επισκέψεων.

Η Αθήνα δείχνει αποφασισμένη να παραμείνει ενεργός παίκτης στη Λιβύη, επενδύοντας στη διπλωματία, την οικονομική συνεργασία και τη γεωπολιτική σταθερότητα σε μια περιοχή που επηρεάζει άμεσα τα ελληνικά και ευρωπαϊκά συμφέροντα.