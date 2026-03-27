Ερχεται η αλλαγή ώρας και το πέρασμα από τη χειμερινή στη θερινή. Οπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος η ώρα αλλάζει την τελευταία Κυριακή του Μαρτίου και συγκεκριμένα εφέτος, στις 29 Μαρτίου 2026. Τα ξημερώματα της Κυριακής θα πραγματοποιηθεί η αλλαγή της ώρας. Τα ρολόγια μας θα δείξουν μια ώρα μπροστά, δηλαδή στις 03:00 τα ξημερώματα θα δείξουν 04:00, και έτσι εμείς θα πληρώσουμε το τίμημά μας στην είσοδο στην εαρινή περίοδο χάνοντας μία ώρα ύπνου.

Πώς ξεκίνησε το μέτρο

Το μέτρο της αλλαγής της ώρας, ξεκίνησε καθώς θεωρείτο ότι οι άνθρωποι θα αξιοποιούν καλύτερα το φως της ημέρας κατά τους μήνες του καλοκαιριού και θα εξοικονομούν ενέργεια.

Στη δεκαετία του ’70, μόλις δύο χρόνια μετά την ενεργειακή κρίση που ξέσπασε στην Ευρώπη το 1973, αποφασίστηκε η υιοθέτηση του μέτρου της θερινής ώρας από μεγάλο μέρος των κρατών της, συμπεριλαμβανομένης και της Ελλάδας.

Πανευρωπαϊκή η ρύθμιση

Από το 1996 ισχύει μία ενιαία, πανευρωπαϊκή ρύθμιση, κατά την οποία την Άνοιξη γυρίζουμε τα ρολόγια μία ώρα μπροστά (ώστε να αξιοποιούμε το φως της ημέρας για μία ώρα επιπλέον), ενώ το Φθινόπωρο τα επαναφέρουμε μία ώρα πίσω.

Ποιες χώρες εξαιρούνται από την αλλαγή της ώρας

Η Ισλανδία δεν έχει υιοθετήσει το μέτρο. Η Λευκορωσία σταμάτησε την εναλλαγή ώρας μετά το 2011 και υιοθέτησε μόνιμα τη θερινή ώρα (UTC +3), για να συμβαδίσει με την αλλαγή που είχε κάνει αρχικά η Ρωσία. Από τις 27 Απριλίου 2011 και με διάταγμα του Ρώσου (τότε) προέδρου Ντμίτρι Μεντβέντεφ καθιερώθηκε η θερινή ώρα Μόσχας (+4 UTC) καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Η αλλαγή που τελικά δεν πραγματοποιήθηκε

Στις 26 Μαρτίου 2019, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε τη θέση του σχετικά με την πρόταση της Επιτροπής, τασσόμενο υπέρ της κατάργησης των εποχικών αλλαγών της ώρας. Ωστόσο, μετέθεσε την απόφαση των χωρών-μελών για δύο χρόνια, έως το 2021.

Μια σειρά από γραφειοκρατικά ζητήματα, όμως, όπως το Brexit, η πανδημία στη συνέχεια και πλέον ο πόλεμος στην Ουκρανία και οι επιπτώσεις που αυτός έχει επιφέρει σε όλη την ευρωπαϊκή ήπειρο με την αύξηση των τιμών της ενέργειας, έχουν οδηγήσει σε αναστολή υλοποίησης της απόφασης.

Η αλλαγή της ώρας και η ενεργειακή κρίση

Η σύνδεση της συζήτησης περί κατάργησης του μέτρου, με την ενεργειακή κρίση και το κατά πόσο θα ήταν ευεργετική, βρίσκεται πλέον στο «μικροσκόπιο» των ειδικών, οι οποίοι εκπονούν μελέτες για το θέμα. Ορισμένοι ειδικοί υποστηρίζουν ότι η μόνιμη θερινή ώρα θα μπορούσε να οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας. Άλλες έρευνες, ωστόσο, αμφισβητούν τον ισχυρισμό αυτό.

Οι συσκευές που αλλάζουν ώρα μόνες τους

Όσο για το ποιες είναι οι συσκευές που αλλάζουν την ώρα από μόνες τους και ποιες αυτές που χρειάζεται να τις αλλάξουμε χειροκίνητα, σημαντικό είναι να θυμόμαστε αν η συσκευή μας έχει σύστημα συνδεδεμένο στο διαδίκτυο ή όχι. Οι περισσότερες από τις συνδεδεμένες στο διαδίκτυο συσκευές που έχουμε στο σπίτι – κινητά τηλέφωνα, έξυπνα ρολόγια, υπολογιστές ή tablet – αλλάζουν αυτόματα την ώρα.

Ωστόσο, η σύσταση είναι πάντα να ελέγχετε ότι η αλλαγή έχει γίνει και, εάν αυτό δεν έχει συμβεί, να ρυθμίσετε τις παραμέτρους του αυτοματισμού.