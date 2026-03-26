Για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κλάδους όπως οι κατασκευές, η ενέργεια, το εμπόριο και οι υπηρεσίες, η ανάγκη για παροχή εγγυήσεων δεν είναι μόνο σημαντική αλλά και κρίσιμη για την ανάπτυξη και τη συμμετοχή σε έργα και συναλλαγές.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ασφάλιση εγγυήσεων (surety bonds) έχει αναδειχθεί τα τελευταία χρόνια ως η πλέον αξιόπιστη και ευέλικτη εναλλακτική λύση έναντι των παραδοσιακών τραπεζικών εγγυητικών επιστολών, προσφέροντας στις επιχειρήσεις ρευστότητα, ταχύτητα και αυξημένη ευελιξία.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην εδραίωση των Surety Bonds στην Ελλάδα έπαιξε η NAK Insurance Brokers. Από το 2016, δεν περιορίστηκε απλώς στην εισαγωγή του προϊόντος στην ελληνική αγορά, αλλά ανέλαβε ενεργό ρόλο στον εκσυγχρονισμό του πλαισίου αποδοχής των εγγυήσεων. Μέσα από τη μεταφορά τεχνογνωσίας και την ανάδειξη βέλτιστων ευρωπαϊκών πρακτικών, συνέβαλε ουσιαστικά στη διαμόρφωση του σημερινού θεσμικού περιβάλλοντος και στη νομοθετική καθιέρωση των Surety Bonds.

Τι είναι η Ασφάλιση Εγγυήσεων και γιατί κατακτά την αγορά;

Η ασφάλιση εγγυήσεων είναι μια τριμερής σύμβαση μεταξύ της ασφαλιστικής εταιρείας (εγγυητής), της επιχείρησης (λήπτης της ασφάλισης) και του δικαιούχου της εγγύησης (κύριος του έργου/αναθέτουσα αρχή). Μέσω αυτής, η ασφαλιστική εταιρεία εγγυάται την έγκαιρη εκπλήρωση των συμβατικών υποχρεώσεων της επιχείρησης, ενισχύοντας την αξιοπιστία της απέναντι στους συνεργάτες και τους πελάτες της.

Η ραγδαία άνοδος της δημοτικότητάς της δεν είναι τυχαία. Οφείλεται σε ένα καθοριστικό πλεονέκτημα: δεν δεσμεύει τα τραπεζικά όρια (credit lines) της επιχείρησης. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές τραπεζικές εγγυητικές επιστολές, που συχνά απαιτούν δέσμευση μετρητών (cash collateral) ή εμπράγματες εξασφαλίσεις, η ασφαλιστική αγορά αξιολογεί τη φερεγγυότητα και την τεχνική ικανότητα της επιχείρησης, απελευθερώνοντας πολύτιμα κεφάλαια κίνησης.

Ο καθοριστικός ρόλος της NAK Insurance Brokers : Από το 2016 στο σήμερα

Η ιστορία της ασφάλισης εγγυήσεων στην Ελλάδα είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη διαδρομή της NAK Insurance Brokers. Το 2016, η NAK έγινε η πρώτη εταιρεία που παρουσίασε με οργανωμένο τρόπο το προϊόν στην ελληνική επιχειρηματικότητα, αναγνωρίζοντας έγκαιρα το κενό που δημιούργησε η περιορισμένη τραπεζική χρηματοδότηση κατά τα χρόνια της οικονομικής κρίσης.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη πρόκληση δεν ήταν μόνο η εμπορική διάθεση του προϊόντος, αλλά και η θεσμική του αποδοχή από το κράτος. Μέχρι τότε, ο δημόσιος τομέας αναγνώριζε σχεδόν αποκλειστικά τις τραπεζικές εγγυήσεις.

Η NAK Insurance Brokers λειτούργησε ως θεσμικός καταλύτης. Με συστηματικές πρωτοβουλίες, τεκμηριωμένες προτάσεις και ανάδειξη των ευρωπαϊκών βέλτιστων πρακτικών, πρωτοστάτησε στην προσπάθεια για την αλλαγή της νομοθεσίας. Ο καρπός αυτών των προσπαθειών υπήρξε η τροποποίηση του άρθρου 15 του Ν. 4412/2016 μέσω του Ν. 4541/2018.

Με τη συγκεκριμένη αλλαγή, οι εγγυήσεις μέσω ασφάλισης έγιναν πλέον πλήρως δεκτές από τον δημόσιο τομέα για τη συμμετοχή και την εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων – μια εξέλιξη που άλλαξε οριστικά το πλαίσιο για χιλιάδες επιχειρήσεις, επιτρέποντάς τους να διεκδικούν μεγάλα έργα χωρίς να εξαντλούν τη δανειοληπτική τους ικανότητα.

Γιατί η NAK παραμένει ο αδιαμφισβήτητος ηγέτης;

Η ηγετική θέση της NAK Insurance Brokers στην αγορά δεν οφείλεται μόνο στο γεγονός ότι υπήρξε η πρώτη που εισήγαγε το προϊόν στην Ελλάδα, αλλά κυρίως στο βάθος της εξειδίκευσης και στην αξιοπιστία που επιδεικνύει καθημερινά.

Η υπεροχή της οικοδομείται πάνω σε μια ολιστική προσέγγιση που συνδυάζει την εξειδικευμένη τεχνογνωσία με τη διεθνή ισχύ. Διαθέτοντας την πλέον εκτεταμένη εμπειρία στον τομέα των Surety Bonds, η NAK έχει διαχειριστεί επιτυχώς τις πιο σύνθετες και απαιτητικές περιπτώσεις εγγυήσεων στην ελληνική αγορά, προσφέροντας λύσεις εκεί που άλλοι βλέπουν αδιέξοδα.

Αυτό που την καθιστά μοναδική, είναι το εκτεταμένο δίκτυο διεθνών συνεργασιών της. Η NAK συνεργάζεται σταθερά με τους ισχυρότερους ασφαλιστικούς ομίλους παγκοσμίως, γεγονός που της επιτρέπει να εξασφαλίζει την υψηλή πιστοληπτική αξιολόγηση που απαιτείται για έργα μεγάλης κλίμακας και διεθνούς εμβέλειας. Η εμπιστοσύνη των διεθνών κολοσσών προς τη NAK μεταφράζεται άμεσα σε πλεονέκτημα για τον Έλληνα επιχειρηματία, ο οποίος αποκτά πρόσβαση σε εγγυήσεις που φέρουν τη σφραγίδα κορυφαίων χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Παράλληλα, η εταιρεία διακρίνεται για την ικανότητά της να προσφέρει απόλυτα εξατομικευμένες λύσεις, καλύπτοντας όλο το φάσμα των αναγκών από εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης, μέχρι εγγυήσεις προκαταβολής, συντήρησης ή ακόμα και ειδικές τελωνειακές εγγυήσεις. Κάθε περίπτωση αντιμετωπίζεται ως μοναδική, με τους όρους να προσαρμόζονται στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη και του κάθε έργου.

Σε ένα περιβάλλον όπου ο χρόνος είναι συχνά το πιο κρίσιμο κριτήριο, η NAK έχει τελειοποιήσει τις διαδικασίες της, ώστε να προσφέρει απαράμιλλη αμεσότητα και αποτελεσματικότητα στην έκδοση των εγγυήσεων. Αυτή η ταχύτητα είναι που επιτρέπει στις επιχειρήσεις να προλαβαίνουν τις αυστηρές προθεσμίες των διαγωνισμών και να παραμένουν ένα βήμα μπροστά από τον ανταγωνισμό, μετατρέποντας τις ευκαιρίες σε πράξη.

Μια επένδυση στο μέλλον

Η ασφάλιση εγγυήσεων δεν είναι πλέον ένα «εναλλακτικό» προϊόν, αλλά μια στρατηγική λύση διασφάλισης και ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Με την υποστήριξη της NAK Insurance Brokers, οι σύγχρονες επιχειρήσεις ενισχύουν τη θέση τους στην αγορά, αποκτούν πρόσβαση σε νέα έργα και διατηρούν τη ρευστότητά τους εκεί όπου πραγματικά έχει αξία: στην ανάπτυξη και την καινοτομία.