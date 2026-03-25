Η παρέλαση της 25ης Μαρτίου έδωσε την ευκαιρία στους παρευρισκόμενους στο κέντρο της πόλη αλλά και σε όσους παρακολουθούσαν από τις τηλεοράσεις τους να δουν τα νέα οπλικά συστήματα που έκαναν την εμφάνιση τους, στο πλαίσιο του εκσυγχρονισμού των Ενόπλων Δυνάμεων και αποτελούν το επίκεντρο της νέας στρατηγικής της χώρας.

Κεντρικός άξονας της νέας αυτής στρατηγικής είναι η ανάπτυξη ενός εγχώριου αμυντικού οικοσυστήματος καινοτομίας και τεχνολογιών αιχμής, καθώς επίσης η ένταξη στις Ένοπλες Δυνάμεις σύγχρονων οπλικών συστημάτων που ενισχύουν την αποτρεπτική ισχύ της χώρας μας.

Για πρώτη φορά το σύνολο του προσωπικού παρέλασε με τη νέα στολή του «Σύγχρονου Μαχητή», η οποία ενσωματώνει σύγχρονες προδιαγραφές και παρέχει προστασία, ευελιξία και ισχύ πυρός.

Ξεχωριστή σημασία είχε η παρουσία του αντι-drone συστήματος «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ», το πρώτο προϊόν συνεργασίας του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) με την Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία (ΕΑΒ), το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί σε μονάδες του Πολεμικού Ναυτικού που επιχειρούν στην περιοχή της Ερυθράς Θάλασσας και στην Κύπρο

Ας δούμε εν τάχει τα μερικά από νέα συστήματα που παρουσιάστηκαν:

Τροχοφόρο όχημα Μ1117 (Μέσα ηλεκτρονικής επιτήρησης)

Όχημα με δύο τορπίλες επί ρυμουλκούμενου

Φέρει τις βαρέως τύπου τορπίλες Seahawk 4 που πρόσφατα η χώρα μας προμηθεύτηκε για τα υποβρύχια τύπου 214. H Seahawk 4 είναι μια βαρέως τύπου, γερμανικής κατασκευής τορπίλη, σχεδιασμένη να βάλλεται από υποβρύχια. Κατασκευάζεται από την ΑTLAS Elektrοnik και αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα όπλα ανθυποβρυχιακού πολέμου.

Σύστημα «Κένταυρος»

Όχημα με ένα κατευθυνόμενο βλήμα (Κ/Β) ASTER – 30

O Aster 30 έχει μπει για τα καλά στο λεξιλόγιο των ελληνικών Ε.Δ. καθώς αποτελεί κορυφαίο αντιαεροπορικό πύραυλο το οποίο φέρουν και τα αεροσκάφη Rafale

Μη επανδρωμένο αεροσκάφος S-100 (για χρήση από τις φρεγάτες Belharra)

Σύστημα μη επανδρωμένου αεροχήματος «ΑΡΧΥΤΑΣ»

To μέγιστο ύψος πτήσης προσεγγίζει τα 5.000 μέτρα ενώ η αυτονομία του φτάνει τις 2 ώρες. Μπορεί να αναλάβει αποστολές αναγνώρισης και επιτήρησης σε μεγάλη απόσταση.

Robot EOD μηχανικού

Οχήματα γενικής χρήσης τα οποία φέρουν τρία ρομποτικά συστήματα εξουδετέρωσης Αυτοσχέδιων Εκρηκτικών Μηχανισμών. Δίνουν τη δυνατότητα απομακρυσμένης εξουδετέρωσης βομβών χωρίς να απαιτείται η προσέγγιση του χώρου από το προσωπικό.

ΣΜΗΕΑ ΒΙ ΜΠΑΤ (V-BAT)

Είναι ένα από τα λίγα παγκοσμίως συστήματα Drone, με δυνατότητα κάθετης απογείωσης/προσγείωσης, γεγονός που αυξάνει την ευελιξία χρήσης. Η αυτονομία πτήσεως του συστήματος το καθιστά ικανό να επιτηρεί σε βάθος 200 χλμ και για μεγάλο χρονικό διάστημα. Αναλαμβάνει αποστολές επιτήρησης – αναγνώρισης και στοχοποίησης, ενώ συμμετέχει και σε επιχειρήσεις έρευνας – διάσωσης.

Κινητή μονάδα παραγωγής drone

Αυτόνομες Μονάδες Παραγωγής Μη Επανδρωμένων Αεροχημάτων. Έχουν κατασκευαστεί από το 306 Εργοστάσιο Βάσης Τεχνικού, διαθέτουν σύγχρονο εξοπλισμό και συσκευές τρισδιάστατης εκτύπωσης για την παραγωγή ανταλλακτικών drone στο πεδίο της μάχης. Μπορούν να παράγουν επιτόπου μέχρι και 1.000 drone τύπου 1 FPV (First Person View) τον χρόνο και να παρέχουν τεχνική υποστήριξη στις Μονάδες που χρησιμοποιούν Μη Επανδρωμένα Αεροχήματα.

Σύγχρονος μαχητής

