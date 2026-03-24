Με κομμένη την ανάσα για την διάρκεια του πολέμου αλλά και διάθεση να φρενάρει την απότομη εκτίναξη τιμών πριν να είναι αργά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αποφάσισε να ανακοινώσει τώρα τα πρώτα μέτρα.

Στην κυβέρνηση αντιλαμβάνονται ότι θα πρέπει να υπάρξουν οι πρώτες παρεμβάσεις καθώς υπάρχει ήδη πίεση στην αγορά και επίσης ότι θα πρέπει έστω και για λόγους ψυχολογίας να φανεί ότι υπάρχει σχέδιο, πόροι , σταθερό τιμόνι και ασφάλεια για την αντιμετώπιση και αυτής της κρίσης.

Με το βλέμμα στραμμένο στο Πάσχα αφού η μεγάλη εβδομάδα ξεκινά σε μόλις 12 ημέρες και η αγορά σήμερα είναι εντελώς παγωμένη. Τις επόμενες ώρες θα υπάρξουν ανακοινώσεις και από το υπουργείο Ανάπτυξης εν όψει του Πάσχα αφού όλοι ανησυχούν ότι το παραδοσιακό τραπέζι φέτος μπορεί να είναι το υψηλότερο όλων των εποχών .

Η απόφαση είχε ληφθεί κατά την διάρκεια της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στις Βρυξέλλες την περασμένη εβδομάδα από τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Οικονομικών Κυριάκο Πιερρακάκη.

Τα αργά αντανακλαστικά των Βρυξελλών αλλά και η πίεση στο εσωτερικό από την απότομη αύξηση τιμών οδήγησε τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην απόφαση να κινηθεί άμεσα.

« Δεν θα περιμένουμε τις όποιες αποφάσεις της Κομισιόν» ήταν τα λόγια του πρωθυπουργού στους στενούς του συνεργάτες όταν το Σαββατοκύριακο κάλεσε το οικονομικό επιτελείο και μαζί με τον αντιπρόεδρο Κωστή Χατζηδάκη αποτύπωσαν τα μέτρα της πρώτης παρέμβασης.

Το δεύτερο πακέτο

Στο τραπέζι της προετοιμασίας για το πρώτο πακέτο στήριξης δεν υπήρξε ποτέ η μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης όπως είχε έγκαιρα αναφερθεί το BHMA , στο ρεπορτάζ των προηγούμενων ημερών.

Αυτό γιατί και ο Κυριάκος Μητσοτάκης αλλά και ο υπουργός Οικονομικών δεν θεωρούν ότι είναι ένα μέτρο που αποδίδει αποκλειστικά προς όφελος των καταναλωτών, καθώς αυτό αποδίδει τα μέγιστα στα κέρδη των πετρελαϊκών εταιριών κάτι που δίνει ένα εμφανές αίσθημα αδικίας σε σχέση με τους καταναλωτές.

Τα συγκεκριμένα μέτρα που κοστίζουν συνολικά περίπου 250 εκατ. ευρώ, είναι έτσι μοχλευμένα ώστε να υπάρξει το μικρότερο δυνατό κόστος σε περίπτωση λήξης των εχθροπραξιών αλλά ακόμα και σε περίπτωση παύσης για κάποιο χρονικό διάστημα.

Αυτό γιατί οι παρεμβάσεις δεν είναι οριζόντιες ασχέτως της όποιας τιμής διαπραγμάτευσης του πετρελαίου αλλά σχετίζονται με τις διακυμάνσεις τιμής και άρα μπορεί να επιβαρύνει τελικά λιγότερο τον προϋπολογισμό. Ταυτόχρονα δίνει το όφελος που πρέπει για τους καταναλωτές και μάλιστα με διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια ώστε να αγγίζει και αυτούς που έχουν ένα μεγαλύτερο εισόδημα σε οικογένειες με παιδιά χωρίς να φτάνει στους «έχοντες».

Για παράδειγμα, το μέτρο της επιδότησης στην αντλία θα κοστίσει 106 εκατ. ευρώ όπως υπολογίστηκε από την κυβέρνηση αλλά ο υπολογισμός αυτός αφορά σε περίοδο ενός διμήνου. Αν ο πόλεμος λήξει νωρίτερα και οι τιμές σταθεροποιηθούν το μέτρο θα λήξει και η επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού θα είναι μικρότερη.

Με αυτά τα δεδομένα η κυβέρνηση έχει ετοιμάσει και το δεύτερο πακέτο, στο απευκταίο σενάρια συνέχισης των εχθροπραξιών για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, ή αν τα πράγματα ξεφύγουν νωρίτερα.

Το πακέτο αυτό περιλαμβάνει: