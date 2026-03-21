Μια από τις σημαντικές κλιμακώσεις του πολέμου στο Ιράν είναι η μεταφορά του και στην Κασπία Θάλασσα με το πλήγμα στο λιμάνι Μπαντάρ-ι-Ανζάλι στις 18 Μαρτίου. Από τα ισραηλινά πλήγματα φέρονται να καταστράφηκαν τέσσερα ιρανικά μαχητικά πλοία, τα οποία ήταν εξοπλισμένα με αεράμυνα και με πυραύλους που μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον υποβρυχίων, μια κορβέττα και πολλά ακόμη πλοία μικρότερης σημασίας, όπως σκάφη της ακτοφυλακής και βοηθητικά πλοιάρια.

Επλήγη επίσης κέντρο διοίκησης του ιρανικού ναυτικού, το οποίο ήταν υπεύθυνο για τον συντονισμό της ιρανικής ναυτικής δραστηριότητας στην Κασπία, καθώς και υποδομές για την επισκευή μαχητικών πλοίων. Η καταστροφή του εν λόγω κέντρου διοίκησης σημαίνει υποβάθμιση της δυνατότητας συντονισμού του ιρανικού ναυτικού στην Κασπία.

Τα μαχητικά πλοία που καταστράφηκαν δεν απειλούσαν ευθέως το Ισραήλ, ωστόσο το γεγονός ότι διέθεταν αεράμυνα, αλλά και δυνατότητες αντιμετώπισης υποβρυχίων, αντιπροσώπευε μια δυνητική απειλή για ισραηλινά αεροσκάφη που επιχειρούν στο Ιράν. Μετά τα ισραηλινά χτυπήματα θεωρείται ότι οι ναυτικές δυνατότητες του Ιράν στην Κασπία έχουν εν πολλοίς εξουδετερωθεί.

Πρόκειται για μια αλλαγή στη στρατηγική του Ισραήλ, καθώς πλέον στοχοποιούνται στρατιωτικές υποδομές του Ιράν σε ευρύτερες γεωγραφικές ζώνες. Θεωρείται επίσης σημαντική η μεταφορά των χτυπημάτων στον χώρο της Κασπίας λόγω της γεωστρατηγικής της θέσης, καθώς αποτελεί έναν σημαντικό ενδιάμεσο χώρο ανάμεσα στα δύο σημαντικά θέατρα του πολέμου, της Ουκρανίας και του Ιράν.

Η Κασπία στο επίκεντρο: Στόχος ο ρωσο-ιρανικός διάδρομος εξοπλισμού

Με τον τρόπο αυτό στοχοποιείται ένας βασικός διάδρομος πιθανής μεταφοράς εξοπλισμού μεταξύ Ρωσίας και Ιράν, σηματοδοτώντας επιπλέον ότι κανένα σημείο της επικράτειας του Ιράν δεν είναι ασφαλές, συμπεριλαμβανομένης και της περίκλειστης θάλασσας της Κασπίας.

Το λιμάνι Μπαντάρ-ι-Ανζάλι φιλοξενεί τη σημαντικότερη βάση του βόρειου στόλου του ιρανικού ναυτικού και έχει κομβικό ρόλο στο θαλάσσιο εμπόριο με τη Ρωσία. Καθ’ όλη τη διάρκεια του πολέμου στην Ουκρανία, από το λιμάνι αυτό μεταφέρονται φορτία μεταξύ Ρωσίας και Ιράν με πλοία χωρίς λειτουργία των συστημάτων εντοπισμού, τα οποία μετέφεραν ιρανικά drones, όπως τα Shahed, πυραύλους, βλήματα και σφαίρες. Το αντίστοιχο κομβικό ρωσικό λιμάνι που συνδέεται με το Μπαντάρ-ι- Ανζάλι είναι αυτό του Αστραχάν, ενώ από τη ιρανική πλευρά είναι σημαντικό και το λιμάνι του Αμιραμπάντ.

Η Ουκρανία είχε αρχίσει να πλήττει στόχους στην Κασπία από τον Νοέμβριο του 2024, με επίθεση με drones στο ρωσικό λιμάνι του Κασπίισκ στην περιοχή του Νταγκεστάν, που προκάλεσαν ζημιές σε δύο ρωσικά πλοία. Τον Αύγουστο του 2025 επλήγη ένα μεταφορικό πλοίο που μετέφερε εξοπλισμό από το Ιράν, συμπεριλαμβανομένων εξαρτημάτων για drones.

Πλέον η φορά των μεταφορών πιθανολογείται ότι έχει αλλάξει με τη Ρωσία να ανταποδίδει τη «βοήθεια» προς το Ιράν, μεταξύ άλλων με Geran-2, δηλαδή τα drones που αποτελούν μια εξελιγμένη μορφή των ιρανικών Shahed, με καλύτερα συστήματα πλοήγησης και στοχοποίησης. Εξάλλου, οι Ιρανοί φέρονται να λαμβάνουν από τη Ρωσία πληροφορίες για σημαντικούς αμερικανικούς στόχους σε όλη τη Μέση Ανατολή, οι οποίοι πλήττονται τόσο με drones όσο και με βαλλιστικούς πυραύλους. Μετά από τα ουκρανικά πλήγματα στην Κασπία είναι πλέον η σειρά του Ισραήλ να στοχοποιήσει τις ρωσο-ιρανικές συναλλαγές. Τα εν λόγω πλήγματα θεωρούνται ως ένα πρώτο μήνυμα προς τη Μόσχα.