Σε μια κρίσιμη καμπή εισέρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, καθώς οι πυρηνικές εγκαταστάσεις της Νατάνζ έγιναν για ακόμη μια φορά στόχος αεροπορικών επιδρομών, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ στέλνει αντικρουόμενα μηνύματα για «αποκλιμάκωση», ενώ ενισχύει τις αμερικανικές δυνάμεις στην περιοχή. Με το πετρέλαιο να καλπάζει και το Ιράν να απειλεί με επιθέσεις σε τουριστικούς προορισμούς παγκοσμίως, η διεθνής κοινότητα παρακολουθεί με κομμένη την ανάσα τις εξελίξεις.

Στόχος η Νατάνζ: Χτύπημα στην «καρδιά» του πυρηνικού προγράμματος

Το επίσημο ιρανικό πρακτορείο Mizan επιβεβαίωσε ότι η κεντρική μονάδα εμπλουτισμού ουρανίου στη Νατάνζ δέχθηκε αεροπορική επίθεση το Σάββατο. Παρά τις ζημιές σε κτίρια, που κατέγραψαν δορυφορικές εικόνες, η Τεχεράνη διαβεβαιώνει πως δεν υπήρξε διαρροή ραδιενέργειας. Πρόκειται για το δεύτερο πλήγμα στη συγκεκριμένη εγκατάσταση, από την έναρξη του πολέμου (28 Φεβρουαρίου), ο οποίος συμπληρώνει πλέον τρεις εβδομάδες αιματοχυσίας.

Το παράδοξο του Τραμπ: Μιλά για τέλος του πολέμου, αλλά στέλνει 2.500 πεζοναύτες

Ο αμερικανός πρόεδρος προκάλεσε σύγχυση στις αγορές, δηλώνοντας στα social media πως οι στόχοι των ΗΠΑ «σχεδόν επιτεύχθηκαν» και εξετάζει την υποχώρηση των δυνάμεων. Ωστόσο, η πραγματικότητα στο πεδίο είναι διαφορετική:

Ενισχύσεις: Τρία αμφίβια επιθετικά πλοία και 2.500 επιπλέον πεζοναύτες σπεύδουν στην περιοχή.

Χρηματοδότηση: Ο Λευκός Οίκος ζήτησε επιπλέον 200 δισεκατομμύρια δολάρια από το Κογκρέσο για τις πολεμικές δαπάνες.

Πετρέλαιο: Σε μια προσπάθεια να συγκρατήσει τις τιμές που «γονάτισαν» τη Wall Street, ο Τραμπ ήρε προσωρινά τις κυρώσεις σε ιρανικό πετρέλαιο, που είναι ήδη φορτωμένο σε δεξαμενόπλοια.

Απειλές για «παγκόσμιο τρόμο» σε τουριστικά θέρετρα

Η Τεχεράνη σκληραίνει τη στάση της. Ο στρατηγός Αμπολφάζλ Σεκαρτσί προειδοποίησε πως «πάρκα, χώροι αναψυχής και τουριστικοί προορισμοί» σε όλο τον κόσμο δε θα είναι ασφαλείς για τους εχθρούς του Ιράν.

Η δήλωση αυτή γεννά φόβους για μεταφορά των επιχειρήσεων εκτός Μέσης Ανατολής, την ώρα που ο νέος Ανώτατος Ηγέτης, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, παραμένει εξαφανισμένος από τη δημόσια θέα.

Φλέγεται η Βηρυτός – «Βροχή» από drones στη Σαουδική Αραβία

Στο μέτωπο του Λιβάνου, το Ισραήλ ξεκίνησε νέο κύμα σφοδρών βομβαρδισμών στα νότια προάστια της Βηρυτού, κατά της Χεζμπολάχ, αφού προηγήθηκαν εντολές εκκένωσης.

Παράλληλα, η Σαουδική Αραβία ανακοίνωσε την κατάρριψη 20 drones πάνω από τις στρατηγικές πετρελαϊκές της εγκαταστάσεις στα ανατολικά, αποδεικνύοντας ότι η σύγκρουση απειλεί άμεσα την παγκόσμια ενεργειακή τροφοδοσία.