Η επίθεση στη βάση Ντιέγκο Γκαρσία αποκαλύπτει ότι η Τεχεράνη διαθέτει πλέον βεληνεκές άνω των 4.000 χλμ., ανατρέποντας όλες τις μέχρι τώρα εκτιμήσεις των μυστικών υπηρεσιών. Σύμφωνα με αναλυτές, η εξέλιξη αυτή θέτει την Ευρώπη σε άμεσο κίνδυνο και αναγκάζει ΗΠΑ και Μεγάλη Βρετανία να αλλάξουν πλήρως τη στρατηγική τους στον πόλεμο.

Μιλώντας στο Al Jazeera, ο Muhanad Seloom, ειδικός αναλυτής και λέκτορας στο Ινστιτούτο Μεταπτυχιακών Σπουδών της Ντόχα, ανέλυσε τους λόγους για τους οποίους η συγκεκριμένη επίθεση προκαλεί συναγερμό στις δυτικές πρωτεύουσες:

1. Η «κατάρρευση» των προηγούμενων εκτιμήσεων για το βεληνεκές

Μέχρι σήμερα, οι υπηρεσίες πληροφοριών της Δύσης εκτιμούσαν ότι το ανώτατο βεληνεκές των ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων περιοριζόταν στα 2.000 χιλιόμετρα. Το χτύπημα στο Ντιέγκο Γκαρσία αποδεικνύει στην πράξη ότι η Τεχεράνη διαθέτει πλέον επιχειρησιακή ικανότητα που ξεπερνά τα 4.000 χιλιόμετρα.

2. Το Λονδίνο εντός εμβέλειας

Η γεωγραφική προέκταση αυτής της νέας δυνατότητας είναι σοκαριστική για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Όπως εξήγησε ο Seloom, αν αυτοί οι πύραυλοι εκτοξευθούν με κατεύθυνση προς τη Δύση, αντί για τον Ινδικό Ωκεανό, έχουν την ικανότητα να πλήξουν το Λονδίνο.

«Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, όχι μόνο για τη δικαιολόγηση του πολέμου από την πλευρά των ΗΠΑ, αλλά και για τη διστακτική μέχρι τώρα στάση της Μεγάλης Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όσον αφορά την εμπλοκή τους στη σύγκρουση», σημείωσε.

3. Η σκιά των Διηπειρωτικών Πυραύλων (ICBM)

Ο αναλυτής προχώρησε ένα βήμα παραπέρα, εκτιμώντας ότι το Ιράν ενδέχεται να έχει ήδη αναπτύξει διηπειρωτικούς βαλλιστικούς πυραύλους (ICBM), ικανούς να φτάσουν ακόμα και στο έδαφος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η τεχνολογία αυτή, σύμφωνα με τον Seloom, έχει δοκιμαστεί και τελειοποιηθεί, μέσω του ιρανικού διαστημικού προγράμματος, το οποίο λειτουργεί ως «μανδύας» για την εξέλιξη προηγμένων οπλικών συστημάτων μεγάλης εμβέλειας.

Τι είναι η βάση Ντιέγκο Γκαρσία και γιατί αποτελεί το «αβύθιστο αεροπλανοφόρο» των ΗΠΑ;

Η στρατιωτική βάση στο Ντιέγκο Γκαρσία, μια κοραλλιογενής ατόλη στο αρχιπέλαγος Τσάγκος του Ινδικού Ωκεανού, θεωρείται ένα από τα πιο κρίσιμα και «αόρατα» προπύργια των αμερικανικών και βρετανικών ενόπλων δυνάμεων, παγκοσμίως.

Στρατηγική τοποθεσία: Βρίσκεται σε κομβικό σημείο μεταξύ Αφρικής, Μέσης Ανατολής και Νοτιοανατολικής Ασίας, επιτρέποντας στις ΗΠΑ να προβάλλουν ισχύ σε όλο το ανατολικό ημισφαίριο.

Βάση ατρατηγικών βομβαρδιστικών: Είναι μία από τις ελάχιστες τοποθεσίες παγκοσμίως, που μπορούν να φιλοξενήσουν και να υποστηρίξουν τα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-52, B-1 και τα «αόρατα» B-2 Spirit.

Logistics και ανεφοδιασμός: Λειτουργεί ως τεράστια αποθήκη πυρομαχικών, καυσίμων και εξοπλισμού για τις αμερικανικές δυνάμεις ταχείας αντίδρασης, ενώ διαθέτει λιμένα ικανό να δεχθεί αεροπλανοφόρα και πυρηνοκίνητα υποβρύχια.

Επιχειρησιακό παρελθόν: Η βάση έπαιξε πρωταγωνιστικό ρόλο στις επιχειρήσεις στον Περσικό Κόλπο (1991), στο Αφγανιστάν (2001) και στο Ιράκ (2003).

Γιατί το χτύπημα προκαλεί σοκ: Μέχρι σήμερα, το Ντιέγκο Γκαρσία θεωρείτο «απρόσβλητο», λόγω της τεράστιας απόστασης από οποιοδήποτε εχθρικό μέτωπο. Η ικανότητα του Ιράν να το πλήξει, σημαίνει ότι καμία αμερικανική υποδομή στην ευρύτερη περιοχή δεν είναι πλέον εκτός κινδύνου.