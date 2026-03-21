Η CIA, η Μοσάντ, καθώς και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών σε ολόκληρο τον κόσμο παρακολουθούσαν την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια του Nowruz (Περσική Πρωτοχρονιά), την Παρασκευή, για να δουν αν ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, θα ακολουθούσε την παράδοση του πατέρα του και θα εκφωνούσε πρωτοχρονιάτικο διάγγελμα.

Όταν οι γιορτές πέρασαν με μόνο μία γραπτή δήλωση από τον Μοτζτάμπα, το μυστήριο γύρω από τη φυσική του κατάσταση, την τύχη του και τον ρόλο του στην πολεμική προσπάθεια του Ιράν βάθυνε.

Τα τρία σημεία της εξαφάνισης του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ

Αρχικά, δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παρέμεινε στη σκιά. Από τότε που σκότωσε τον πατέρα του, το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι ο Μοτζτάμπα βρίσκεται πλέον στην κορυφή της λίστας των στόχων του.

Παράλληλα, ο υπουργός Πολέμου, Πιτ Χέγσεθ ισχυρίστηκε επίσης ότι ιρανός ηγέτης «τραυματίστηκε και πιθανότατα παραμορφώθηκε » στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Ωστόσο, μετά από τρεις εβδομάδες χωρίς ούτε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα, η σιωπή του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ γίνεται όλο και πιο ηχηρή.

«Είναι ζωντανός»

Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ έχουν πληροφορίες που υποδηλώνουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ παραμένει ζωντανός. Για παράδειγμα, υπάρχουν στοιχεία ότι Ιρανοί αξιωματούχοι προσπαθούν ανεπιτυχώς να προγραμματίσουν συναντήσεις πρόσωπο με πρόσωπο μαζί του ανεπιτυχώς, καθώς υπάρχουν αυξημένες ανησυχίες για την ασφάλεια.

Το μυστήριο γύρω από τον Μοτζτάμπα αναδείχθηκε σε αρκετές ενημερώσεις των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών. Η ομάδα εθνικής ασφάλειας του Ντόναλντ Τραμπ εξακολουθεί να διερευνά ποιος είναι στην πραγματικότητα υπεύθυνος στην Τεχεράνη, δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος. «Δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι είναι όντως αυτός που δίνει εντολές», δήλωσε στο Axios ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος, αναφερόμενος στον δευτερότοκο γιο του Αλί Χαμενεΐ.

«Είναι πέρα ​​για πέρα ​​περίεργο. Δεν νομίζουμε ότι οι Ιρανοί θα είχαν περάσει από όλο αυτόν τον κόπο για να επιλέξουν έναν νεκρό ως ανώτατο ηγέτη, αλλά ταυτόχρονα, δεν έχουμε καμία απόδειξη ότι αναλαμβάνει τα ηνία», δήλωσε ένας Αμερικανός αξιωματούχος.

Ο Ραζ Ζίμτ, διευθυντής του Προγράμματος για το Ιράν στο Ινστιτούτο Μελετών Εθνικής Ασφάλειας στο Τελ Αβίβ, σημείωσε ότι δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ δεν είναι λειτουργικός, ακόμη και αν ο τραυματισμός του και οι ανησυχίες για την ασφάλειά του δυσκολεύουν την πλήρη άσκηση της εξουσίας του. «Υπό τις τρέχουσες εξαιρετικές συνθήκες, δεν θα πρέπει να περιμένουμε να εμφανιστεί δημόσια. Και είναι πιθανό ο τραυματισμός του να μην του επιτρέπει καν να δημοσιεύσει ένα ηχογραφημένο βίντεο, προκειμένου να μην εκθέσει στο κοινό τη σοβαρότητα της κατάστασής του», δήλωσε ο Ζίμτ.

Η επιλογή του Μοτζτάμπα

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανακηρύχθηκε Ανώτατος Ηγέτης στις 9 Μαρτίου, αφού οι σκληροπυρηνικοί συνάδελφοί του συσπειρώθηκαν δίπλα του για να διαδεχθεί τον πατέρα του.

Η δημόσια απάντησή του περιορίστηκε σε μια γραπτή δήλωση στο Telegram τρεις ημέρες αργότερα, εντείνοντας τις εικασίες σχετικά με το πόσο σοβαρά τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της ισραηλινής επιδρομής στην κατοικία του πατέρα του.

Η CIA και η Μοσάντ έβλεπαν τον αρχηγό ασφαλείας Αλί Λαριτζάνι ως de facto ηγέτη του Ιράν, έως ότου το Ισραήλ τον δολοφόνησε την περασμένη Τρίτη. «Οι ηγέτες τους έχουν φύγει όλοι. Η επόμενη ομάδα ηγετών έχει φύγει. Και η μεθεπόμενη ομάδα ηγετών έχει ως επί το πλείστον φύγει. Και τώρα, κανείς δεν θέλει πια να είναι ηγέτης εκεί. Δυσκολευόμαστε. Θέλουμε να μιλήσουμε μαζί τους, αλλά δεν υπάρχει κανείς να μιλήσουμε. Ξέρετε τι, μας αρέσει έτσι», δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ την Παρασκευή.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίζονται ότι οι κορυφαίοι ηγέτες του Ιράν λειτουργούν σαν καταζητούμενοι, δηλαδή μετακινούνται μεταξύ ασφαλών καταφυγίων και αποφεύγουν τις ψηφιακές επικοινωνίες.

«Ενότητα»: Το πρώτο μήνυμα του νέου ιρανού ηγέτη

Το κανάλι Telegram του Μοτζτάμπα δημοσίευσε ένα γραπτό μήνυμα για το Nowruz ζητώντας ενότητα, μαζί με αρκετές φωτογραφίες του.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι η CIA προσπαθούσε να διαπιστώσει εάν οι φωτογραφίες ήταν πρόσφατες.

Ο αξιωματούχος σημείωσε ότι ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα για το Nowruz, παρά τις απειλές για την ασφάλειά του.

«Θα περιμέναμε να δούμε και τον Μοτζτάμπα με κάποια μορφή. Δεν εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και την παράδοση», πρόσθεσε ο αμερικανός αξιωματούχος. «Είναι ένα μεγάλο κόκκινο πανί», υπογράμμισε.

Δεν υπάρχουν σημάδια κατάρρευσης του καθεστώτος

Ο διευθυντής της CIA, Τζον Ράτκλιφ, και ο διευθυντής της Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας, στρατηγός Τζέιμς Άνταμς, κατέθεσαν σε μια απόρρητη ακρόαση την Πέμπτη ενώπιον της Επιτροπής Πληροφοριών της Βουλής των Αντιπροσώπων ότι το ιρανικό καθεστώς βίωνε μια βαθιά κρίση διοίκησης και ελέγχου, αλλά δεν υπήρχαν σημάδια επικείμενης κατάρρευσης, σύμφωνα με τρεις πηγές που γνωρίζουν.

Δύο ανώτεροι ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι η δολοφονία του Λαριτζανί διεύρυνε το κενό εξουσίας και ότι αυτό καλυπτόταν, κυρίως από το Σώμα των Φρουρών της Επανάστασης.

Η άνοδος του Μοτζτάμπα κατέστη δυνατή χάρη στους στενούς δεσμούς του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, οι οποίοι έχουν τεράστια επιρροή στην οικονομία, την πολιτική και την ασφάλεια του Ιράν και οι οποίοι, σύμφωνα με τους ισραηλινούς αξιωματούχους, ουσιαστικά κυβερνούν πλέον τη χώρα.

«Οι Φρουροί της Επανάστασης καταλαμβάνουν το Ιράν και είναι τρελοί», δήλωσε στο Axios ένας ανώτερος άραβας αξιωματούχος. «Είναι έντονα ιδεολογικοί και είναι έτοιμοι να πεθάνουν και να συναντήσουν τον Χαμενεΐ τον Πρεσβύτερο», πρόσθεσε ο ίδιος.

Οι Ράτκλιφ και Άνταμς τόνισαν κατά τη διάρκεια της ακρόασης ότι ήταν πολύ νωρίς για να γνωρίζουμε εάν το καθεστώς μπορεί να επιβιώσει από τον πόλεμο και την απώλεια τόσων πολλών ανώτερων ηγετών. Το Ισραήλ έχει καταστήσει σαφές ότι η προετοιμασία των βάσεων για αλλαγή καθεστώτος είναι ένας από τους πολεμικούς του στόχους.

«Πιστεύουμε ότι όσο περισσότερο αυξάνουμε την εξωτερική πίεση πάνω τους, τόσο θα αυξάνεται και η εσωτερική πίεση. Όσο περισσότερο συμβαίνει αυτό, τόσο μεγαλύτερες είναι οι πιθανότητες να καταρρεύσει το καθεστώς», δήλωσε ανώτερος Ισραηλινός αξιωματούχος.

Ορισμένοι επικριτές του πολέμου έχουν υποστηρίξει ότι η εξάλειψη της παλιάς φρουράς απλώς ανοίγει τον δρόμο για πιο σκληροπυρηνικούς ηγέτες, όπως ο ίδιος ο Μοτζτάμπα.