Τέσσερις ημέρες μετά τον διορισμό του ως νέου ανώτατου ηγέτη του Ιράν, ο κόσμος πήρε επιτέλους μια πρώτη εικόνα για την κοσμοθεωρία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Ωστόσο, ο Χαμενεΐ, που πλέον έχει αναβαθμιστεί στον βαθμό του Αγιατολάχ και αποκαλείται από τους υποστηρικτές του «εξυψωμένος ηγέτης» της Ισλαμικής Επανάστασης, δεν εμφανίστηκε σε βίντεο ούτε ακούστε σε κάποιο ηχητικό μήνυμα. Αντίθετα, δημοσίευσε ένα εκτενές γραπτό μήνυμα στο οποίο παρουσιάζει τις απόψεις του για την πορεία του πολέμου, επαινεί τις ιρανικές ένοπλες δυνάμεις και ζητά αποζημιώσεις από όσους επιτέθηκαν στη χώρα του.

Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις για τη Μέση Ανατολή στο liveblog του Βήματος

Το μήνυμα διαδόθηκε γρήγορα μέσω ενός νέου καναλιού στο Telegram, που δημιούργησε το γραφείο του και ήταν γεμάτο συμβολισμούς και κωδικοποιημένα μηνύματα, που απευθύνονται κυρίως στη βάση των υποστηρικτών του.

Ο αιφνιδιασμός

Ο Χαμενεΐ ανέφερε ότι έμαθε για τον διορισμό του από την κρατική τηλεόραση, υπονοώντας ότι και ο ίδιος αιφνιδιάστηκε. Παράλληλα χρησιμοποίησε ιδιαίτερα ποιητική γλώσσα για να περιγράψει τον πατέρα του, λέγοντας ότι μπόρεσε να δει τη σορό του μετά τον θάνατό του, με τη γροθιά του σφιγμένη, κάτι που, όπως είπε, αποτελούσε ένα τελευταίο σημάδι αντίστασης όπως ανέφερε το δημοσίευμα του CNN.

Το μήνυμα περιείχε τη γνώριμη πολεμική ρητορική: εξυμνούσε το «μέτωπο της αντίστασης», καλούσε τις γειτονικές χώρες να κλείσουν τις αμερικανικές βάσεις, ενώ απειλούσε ότι θα συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά αμερικανικών συμφερόντων στην περιοχή. Παράλληλα, επανέλαβε τη θέση του να παραμείνουν κλειστά τα Στενά του Ορμούζ για το παγκόσμιο εμπόριο.

Έχοντας βρεθεί ξαφνικά στο προσκήνιο της ηγεσίας μετά από χρόνια δράσης στο παρασκήνιο, ο Χαμενεΐ χρησιμοποίησε το μήνυμα για να δώσει μια πρώτη εικόνα των πολιτικών του θέσεων, οι οποίες θυμίζουν σε μεγάλο βαθμό εκείνες του πατέρα του.

Ωστόσο, το βασικό ερώτημα παραμένει αναπάντητο: η ιρανική κοινή γνώμη αλλά και η διεθνής κοινότητα δεν έχουν ακόμη δει ούτε ακούσει τον νέο ηγέτη, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες τραυματίστηκε τις πρώτες ημέρες του πολέμου. Παρότι η ανακοίνωση μπορεί να ικανοποιεί τους υποστηρικτές του, δεν απαντά στο ποιος πραγματικά κρατά τα ηνία της εξουσίας.