Ακτιβιστές παρενέβησαν στο κτίριο όπου εδράζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Με συνθήματα όπως «Πύργος του Τραμπ» (Trump Tower) και «Αντιστεκόμαστε στην ατζέντα Τραμπ» και κατασκευάζοντας μία απομίμηση ενός από τους ουρανοξύστες του Ντόναλντ Τραμπ, στέλνοντας μήνυμα στους ηγέτες της ΕΕ που συνεδριάζουν σήμερα να σταματήσουν να υποκύπτουν στις απαιτήσεις του.

Οι ακτιβιστές του βελγικού γραφείο της Greenpeace διαμαρτύρονται για τη συνεχιζόμενη εξάρτηση της ΕΕ από τις ΗΠΑ όσον αφορά τις εισαγωγές πετρελαίου και αερίου, την κατάργηση των μέτρων προστασίας του περιβάλλοντος, της δημόσιας υγείας και της ιδιωτικής ζωής, καθώς και για την έλλειψη αντίστασης στις παραβιάσεις του διεθνούς δικαίου από τις ΗΠΑ.

Η Ariadna Rodrigo, υπεύθυνη πολιτικών εκστρατειών στο ευρωπαϊκό γραφείο της Greenpeace, δήλωσε: «Ο Τραμπ θέλει να κυριαρχήσει στην Ευρώπη και, μέχρι στιγμής, οι περισσότεροι Ευρωπαίοι πολιτικοί φαίνεται να τον αφήνουν να κάνει ό,τι θέλει, οπότε τους βοηθάμε δημιουργώντας την κατάλληλη διακόσμηση. Ο Τραμπ παραβιάζει το διεθνές δίκαιο και, αντί να του αντισταθούν, οι ηγέτες της ΕΕ καταργούν τα μέτρα προστασίας για την υγεία και το περιβάλλον μας και παγιδεύουν την Ευρώπη στο πετρέλαιο και το αέριο των ΗΠΑ, για να ευχαριστήσουν αυτόν και τους δισεκατομμυριούχους φίλους του. Όταν οι πολιτικοί της ΕΕ λένε ότι θέλουν να «απλοποιήσουν τους κανόνες υπέρ της ανταγωνιστικότητας», αυτό που εννοούν είναι να επιτρέψουν στις εταιρείες να χρησιμοποιούν πιο τοξικά χημικά στα ρούχα και τα τρόφιμά μας, ή να αφήσουν τις εταιρείες τεχνολογίας να παραβιάζουν την ιδιωτική μας ζωή. Η μετάβαση σε 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και η βιώσιμη γεωργία θα “έσπαγε” την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και την κυριαρχία του Τραμπ, προστατεύοντας παράλληλα τους λογαριασμούς των πολιτών από τις γεωπολιτικές αναταραχές. Η ΕΕ πρέπει να αντισταθεί στην ατζέντα του Τραμπ που προωθεί το χάος και τη σκληρότητα, και να υπερασπιστεί τους απλούς ανθρώπους αντί για τις εταιρείες και τους υπερπλούσιους.»

Οι 27 αρχηγοί κυβερνήσεων της ΕΕ συναντώνται για να συζητήσουν την αντίδραση της Ευρώπης στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τη σχετική αύξηση των τιμών της ενέργειας, τον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία, τον επόμενο προϋπολογισμό της ΕΕ, καθώς και τις δικές τους προσπάθειες για την απορρύθμιση των προστατευτικών μέτρων της ΕΕ για το περιβάλλον, τη δημόσια υγεία και την ψηφιακή ιδιωτικότητα.

Η κυβέρνηση των ΗΠΑ και οι λομπίστες των εταιρειών ασκούν πίεση στην ΕΕ να καταργήσει ορισμένες από τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές προστασίες της, όπως ο νόμος της ΕΕ κατά της αποψίλωσης των δασών, ο κανονισμός για το μεθάνιο και ο ψηφιακός φόρος.

Οι ηγέτες της ΕΕ έχουν ως επί το πλείστον διστάσει να καταδικάσουν τις πρόσφατες απειλές και επιθέσεις του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, εναντίον της Βενεζουέλας, της Κούβας και του Ιράν, παρά τις ανησυχίες ότι αυτές παραβιάζουν το διεθνές δίκαιο. Η Greenpeace καλεί όλες τις κυβερνήσεις να τηρήσουν το διεθνές δίκαιο και να προστατεύσουν τους πολίτες. Επίσης καλεί την ΕΕ να πιέσει για τον άμεσο τερματισμό των στρατιωτικών εχθροπραξιών και των αποκλεισμών της ανθρωπιστικής βοήθειας.

Εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ

Στο πλαίσιο μιας προτεινόμενης συμφωνίας για τη μείωση των δασμών στο εμπόριο αγαθών μεταξύ ΕΕ και ΗΠΑ, η Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, δεσμεύτηκε ότι η ΕΕ θα εισάγει αμερικανική ενέργεια αξίας 750 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του 2028, κυρίως πετρέλαιο και αέριο. Ήδη από το 2025, οι ΗΠΑ παρείχαν το 27% των εισαγωγών αερίου της ΕΕ, ποσοστό που θα μπορούσε να αυξηθεί στο 40% έως το 2030.

Η επιτροπή εμπορίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι προγραμματισμένο να ψηφίσει για την έγκριση της συμφωνίας, η οποία στη συνέχεια θα παραπεμφθεί στην ολομέλεια του Κοινοβουλίου για ψηφοφορία, πιθανώς στις 25-26 Μαρτίου. Η Greenpeace προειδοποιεί ότι η εξάρτηση της ΕΕ από εισαγωγές ορυκτών καυσίμων, πέρα από την επιτάχυνση της κλιματικής κρίσης, δίνει μοχλό πίεσης σε αυταρχικές κυβερνήσεις έναντι της ΕΕ και εκθέτει τα ευρωπαϊκά νοικοκυριά στον κίνδυνο των ασταθών τιμών. Η Greenpeace καλεί τους Ευρωβουλευτές να καταψηφίσουν την εμπορική συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ.

Όσον αφορά στην ελληνική κυβέρνηση, βλέπουμε να εξελίσσεται σε ολοένα και στενότερη υποστηρίκτρια της κυβέρνησης του Τραμπ:

● Προσαρμόζει την ενεργειακή πολιτική της χώρας σε συγκεκριμένα οικονομικά συμφέροντα από τις ΗΠΑ.

●Υποστηρίζει τη συμφωνία ΕΕ-ΗΠΑ για εισαγωγή τεράστιων ποσοτήτων του πλέον ακριβού και ρυπογόνου ορυκτού αερίου, επιβαρύνοντας τον κρατικό προϋπολογισμό, αντί να επενδύσει σε βιώσιμες ενεργειακές λύσεις με πολλαπλά οφέλη για την κοινωνία, το περιβάλλον, την εθνική και τοπική οικονομία.

●Έχει παραχωρήσει τις θάλασσες της δυτικής και νότιας Ελλάδας στις μεγαλύτερες αμερικανικές εταιρείες (Εxxon Mobil, Chevron) οι οποίες έχουν κάκιστο ιστορικό ατυχημάτων και παρεμβάσεων ενάντια στην κλιματική πολιτική, αλλά και σκόπιμης άρνησής της, για να εξορύξουν αέριο για πολλές δεκαετίες.

● Διακινδυνεύει έτσι το μέλλον των ελληνικών θαλασσών για πενιχρά -προς το παρόν μόνο υποθετικά- οφέλη.

● Συνεργάζεται με την κυβέρνηση Τραμπ για την υπονόμευση της διαδικασίας θέσπισης κανόνων για τις εκπομπές ρύπων στον τομέα της ναυτιλίας.

● Για χάρη αυτών των επιδιώξεων έχει ταχθεί πλέον με τις οπισθοδρομικές δυνάμεις εντός της ΕΕ.

Με αυτές τις πολιτικές, όχι μόνο βαθαίνει την εμπλοκή της σε σχέδια που υποστηρίζουν οι κυβερνήσεις ΗΠΑ και Ισραήλ, αλλά υπονομεύει τελικά το μέλλον της ελληνικής κοινωνίας και της οικονομίας. Μία ενεργειακή πολιτική με γνώμονες την ενεργειακή ασφάλεια και τη διασφάλιση του κοινωνικού και οικονομικού συμφέροντος της Ελλάδας πρέπει να στοχεύει στην απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των εγχώριων δυνατοτήτων για βιώσιμη και δίκαιη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ, υποδομών για αποθήκευση ενέργειας και δικτύων μεταφοράς της.