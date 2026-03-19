Μετά από ένα μεγάλο διάστημα ανομβρίας, ο καιρός αλλάζει πρόσωπο, φέρνοντας ξανά στο προσκήνιο βροχές, χιόνια και τσουχτερό κρύο.

Σήμερα Πέμπτη 19/3 αναμένεται να βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα και λιγότερο θα βρέξει στη βόρεια Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο, ενώ έντονη θα είναι η αφρικανική σκόνη στην ατμόσφαιρα. (Δείτε εδώ αναλυτικά την πρόγνωση του καιρού από την ΕΜΥ)

Ωστόσο, η επερχόμενη κακοκαιρία γίνεται για μια ακόμη φορά πεδίο έντονης διαφωνίας μεταξύ των μετεωρολόγων Θοδωρή Κολυδά και Γιώργου Τσατραφύλλια, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαφορετική ορολογία και ερμηνεία για την προέλευση της κακοκαιρίας στις προλβέψεις τους.

Τα σημεία της διαφωνίας: Πού «τα χαλάνε» οι ειδικοί

Παρά το γεγονός ότι και οι δύο συμφωνούν στην έλευση της κακοκαιρίας, οι αποκλίσεις τους εστιάζονται στα εξής σημεία:

Το σημείο μηδέν, ορολογία και προέλευση

Ο Γ. Τσατραφύλλιας κάνει λόγο για «σιβηρική εισβολή» , υποστηρίζοντας ότι οι ψυχρές αέριες μάζες έρχονται απευθείας από τη Σιβηρία.

κάνει λόγο για , υποστηρίζοντας ότι οι ψυχρές αέριες μάζες έρχονται απευθείας από τη Σιβηρία. Ο Θ. Κολυδάς απορρίπτει κατηγορηματικά τον όρο, εξηγώντας ότι πρόκειται για τυπική εποχική μεταβολή. Τονίζει ότι οι μάζες φτάνουν στην Ελλάδα αφού έχουν περάσει πάνω από τη Μαύρη Θάλασσα και την Τουρκία, γεγονός που αλλοιώνει τα χαρακτηριστικά τους.

Η ένταση των φαινομένων

Η πλευρά Τσατραφύλλια δίνει έμφαση σε γενικευμένες βροχές και πυκνά χιόνια που θα επηρεάσουν πρόσκαιρα ακόμα και ημιορεινές περιοχές.

που θα επηρεάσουν πρόσκαιρα ακόμα και ημιορεινές περιοχές. Η πλευρά Κολυδά εστιάζει στην αστάθεια και την επανεμφάνιση των βροχών μετά από εβδομάδες ανομβρίας, χαρακτηρίζοντας το σκηνικό απλώς «χειμωνιάτικο» χωρίς ακρότητες.

Η διάρκεια

Ενώ ο κ. Τσατραφύλλιας βλέπει σταδιακή εξασθένηση από το Σάββατο,

ο κ. Κολυδάς προειδοποιεί ότι η αστάθεια θα διατηρηθεί και την ερχόμενη εβδομάδα, με τοπικές βροχές στα ηπειρωτικά.

Σε τι συμφωνούν (Τα σίγουρα της κακοκαιρίας)

Παρά τη λεκτική αντιπαράθεση, ο αναγνώστης πρέπει να γνωρίζει ότι για το επόμενο τριήμερο ισχύουν τα εξής: