Την Πέμπτη ο καιρός θα είναι άστατος και πιο χειμωνιάτικος, καθώς αναμένονται καταιγίδες, ισχυροί άνεμοι, κρύο και χιόνια. Θα βρέξει σχεδόν σε όλη τη χώρα, αλλά οι περισσότερες βροχές θα εκδηλωθούν στα νότια τμήματα και λιγότερο θα βρέξει στη βόρεια Ελλάδα και στο ανατολικό Αιγαίο.

Καταιγίδες προβλέπονται στο νότιο Ιόνιο, στη δυτική Στερεά, στην Πελοπόννησο και στην Κρήτη. Όσον αφορά τις χιονοπτώσεις, θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, πιο πυκνές θα είναι στα νότια, και το βράδυ προς το ξημέρωμα της Παρασκευής, θα χιονίζει σε ημιορεινές περιοχές της Στερεάς και της Πελοποννήσου, από τα 700μ και πάνω.

Η θερμοκρασία σε πτώση, θα φτάσει το μεσημέρι κοντά στους 12-14 βαθμούς στα ηπειρωτικά,. Πιο ζεστά θα παραμείνουν τα νοτιοανατολικά τμήματα της χώρας, με τις μέγιστες να φτάνουν έως 18-19 στην Κρήτη και στα Δωδεκάνησα. Αναμένεται διατήρηση της αυξημένης συγκέντρωσης αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές-βορειοανατολικές διευθύνσεις, στο Ιόνιο μέχρι 6-7 μποφόρ, αλλά στο Αιγαίο θα είναι θυελλώδεις 7 και στο βόρειο Αιγαίο και 8 μποφόρ.

Ο καιρός σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Στην Αττική προβλέπεται συννεφιά και βροχές ασθενούς ως και μέτριας έντασης, καθόλη τη διάρκεια της μέρας, οι οποίες θα συνεχιστούν και τη νύχτα. Λίγα χιόνια θα πέσουν στην Πάρνηθα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8-13 , βόρειοι οι άνεμοι μέχρι 7 μποφόρ.

Πυκνή συννεφιά θα έχουμε και στη Θεσσαλονίκη, με ασθενείς βροχές το βράδυ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 7-13 βαθμούς, μεταβλητοί οι άνεμοι 2-4 μποφόρ.

Πώς θα εξελιχθεί ο καιρός μέχρι τη Δευτέρα

Την Παρασκευή αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες κυρίως στα ανατολικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν μέχρι αργά το απόγευμα στα ηπειρωτικά ορεινά καθώς και στα ορεινά της Κρήτης.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση κυρίως στα ανατολικά και βόρεια. Θα φτάσει στα βόρεια τους 11 με 14 βαθμούς, στις υπόλοιπες περιοχές τους 13 με 15 και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά ηπειρωτικά και τα Δωδεκάνησα τους 16 με 17 βαθμούς Κελσίου.

Το Σάββατο θα έχουμε λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα. Μεμονωμένες καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν μέχρι το μεσημέρι στα Δωδεκάνησα και την Κρήτη. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Οι μετεωρολογικές συνθήκες ευνοούν τη διατήρηση αυξημένων συγκεντρώσεων αφρικανικής σκόνης στην ατμόσφαιρα.

Την Κυριακή ο καιρός θα παραμείνει άστατος με παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές στα ανατολικά και τα νότια, κυρίως θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες τοπικές βροχές ή όμβρους στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, κυρίως ορεινά. Ασθενείς χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά.

Τέλος, τη Δευτέρα ο καιρός δε θα αλλάξει. Κύρια χαρακτηριστικά του θα είναι οι παροδικά αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες πιθανόν να εκδηλωθούν στο Ιόνιο.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ορεινά της κεντρικής και βόρειας χώρας.

