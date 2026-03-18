Ραγδαία επιδείνωση παρουσιάζει το σκηνικό του καιρού τις επόμενες ώρες, με τους μετεωρολόγους να προειδοποιούν για την έλευση ψυχρών αέριων μαζών από τη Σιβηρία. Η Πέμπτη αναμένεται να είναι η πιο δύσκολη ημέρα, με γενικευμένες βροχές, κάθετη πτώση της θερμοκρασίας και χιονοπτώσεις ακόμα και σε ημιορεινές περιοχές.

Η επέλαση του «Samuel» και η ψυχρή εισβολή

Σύμφωνα με τον μετεωρολόγο Γιώργο Τσατραφύλλια, ένα βαρομετρικό χαμηλό στον κόλπο της Σύρτης με την ονομασία «Samuel» αποτελεί τον προάγγελο της μεταβολής. Ωστόσο, η πραγματική ανατροπή έρχεται από την Πέμπτη έως και το Σάββατο. Ψυχρές αέριες μάζες από τη Σιβηρία, σε συνδυασμό με νέο χαμηλό στο Ιόνιο, θα φέρουν:

Γενικευμένες βροχές, με τα εντονότερα φαινόμενα στη δυτική και νότια Ελλάδα.

Πυκνές χιονοπτώσεις στα ορεινά, οι οποίες το βράδυ της Πέμπτης θα επεκταθούν και σε ημιορεινά τμήματα.

Κατακόρυφη πτώση της θερμοκρασίας κατά 5-6 βαθμούς, με τον υδράργυρο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη να μην ξεπερνά τους 13-14°C.

Τι περιμένουμε σήμερα Τετάρτη

Η Χριστίνα Ρήγου επισημαίνει στο Mega ότι η σημερινή ημέρα θα κυλήσει με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές, κυρίως στα κεντρικά και νότια.

Αττική: Συννεφιασμένος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία έως 14°C.

Συννεφιασμένος καιρός με ασθενείς τοπικές βροχές και θερμοκρασία έως 14°C. Θεσσαλονίκη : Αυξημένες νεφώσεις με τη θερμοκρασία επίσης στους 14°C.

: Αυξημένες νεφώσεις με τη θερμοκρασία επίσης στους 14°C. Επικίνδυνα φαινόμενα: Σποραδικές καταιγίδες αναμένονται σε Πελοπόννησο, Κυκλάδες, Κρήτη και Δωδεκάνησα, με την Κρήτη να χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή λόγω πιθανών έντονων φαινομένων.

Θυελλώδεις άνεμοι και παγετός

Το κύριο χαρακτηριστικό της κακοκαιρίας θα είναι και οι ενισχυμένοι βοριάδες. Στο Αιγαίο, οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ, ενώ στο νότιο Ιόνιο, θα πνέουν ήδη από σήμερα θυελλώδεις ανατολικοί άνεμοι. Από το Σάββατο, αναμένεται παγετός στις ορεινές περιοχές, αν και οι ειδικοί διευκρινίζουν ότι οι μεταβολές αυτές, αν και απότομες, δεν κρίνονται ακραίες για την εποχή.

Πότε υποχωρεί η κακοκαιρία: Τα φαινόμενα θα αρχίσουν να περιορίζονται την Παρασκευή, κυρίως στο Αιγαίο και την Κρήτη, ενώ από το Σάββατο αναμένεται σταδιακή εξασθένηση σε όλη τη χώρα.

Οδηγίες για τις μετακινήσεις: Τι πρέπει να προσέξετε

Λόγω της ραγδαίας αλλαγής, οι οδηγοί που θα κινηθούν στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο, πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί: