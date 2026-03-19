Στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που τα τελευταία χρόνια αναδεικνύεται σε κρίσιμο κόμβο ενέργειας, μεταφορών και γεωπολιτικών εξελίξεων, πραγματοποιείται στις 19 και 20 Μαρτίου 2026 το East Macedonia & Thrace Forum IV, συγκεντρώνοντας πολιτικούς, επιχειρηματίες, ακαδημαϊκούς και στελέχη της αυτοδιοίκησης σε έναν διήμερο διάλογο για το μέλλον της περιοχής και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το συνέδριο διοργανώνεται από την City Hub Events του Ομίλου Alter Ego Media και την Tsomokos Communications και φιλοξενείται στο Grecotel Astir Palace, αναδεικνύοντας τον ρόλο της περιοχής ως ανερχόμενου στρατηγικού κόμβου.

Σε μια περίοδο έντονων διεθνών ανακατατάξεων, με την κρίση στη Μέση Ανατολή να κλιμακώνεται και την ενεργειακή αγορά να δοκιμάζεται, η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη αναδεικνύεται σε κομβικό γεωπολιτικό και ενεργειακό πυλώνα, επηρεάζοντας τις ισορροπίες στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Δένδιας και Whitaker στην πρώτη μέρα του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Ο Νίκος Δένδιας και ο Matthew Whitaker είναι τα κεντρικά πρόσωπα της πρώτης ημέρας του 4ου Φόρουμ για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στην Αλεξανδρούπολη.

Στρατηγική θωράκιση και οικονομική εξωστρέφεια

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας και ο Πρέσβης, Μόνιμος Αντιπρόσωπος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής στο ΝΑΤΟ, Matthew Whitaker, συζητούν για τον ρόλο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το μέλλον του ΝΑΤΟ, σε μια κρίσιμη συγκυρία για τη διεθνή ασφάλεια αλλά και στον απόηχο της κατάρριψης ιρανικών βαλλιστικών πυραύλων στη Σαουδική Αραβία από ελληνικούς Patriot.

Παράλληλα, κυβερνητικά στελέχη και εκπρόσωποι θεσμών αναλύουν τη σημασία του Κάθετου Διαδρόμου για την περιφερειακή σταθερότητα, καθώς και την προοπτική της περιοχής ως γεωενεργειακού κόμβου. Μεταξύ των ομιλητών είναι οι: Χρίστος Δήμας, Υπουργός Μεταφορών και Υποδομών, Θανάσης Κοντογεώργης, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ, Χρήστος Δερμεντζόπουλος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Γκιουλέκας, Υφυπουργός Μακεδονίας και Θράκης, Κωνσταντίνος Κατσαφάδος, Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευριπίδης Στυλιανίδης, Βουλευτής και πρώην Υπουργός Εσωτερικών, καθώς και οι Geoffrey Pyatt, Βοηθός Υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ για τους Ενεργειακούς Πόρους 2022-2025 (Assistant Secretary of State for Energy Resources), και Κορίνα Κρέτσου, Γενική Πρόξενος της Ρουμανίας στη Θεσσαλονίκη.

Στο Φόρουμ συμμετέχουν επίσης εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, όπως ο Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ο Ιωάννης Ζαμπούκης, Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης, καθώς και φορείς του επιχειρηματικού και τουριστικού τομέα.

Στρατηγική θωράκιση και οικονομική ανάπτυξη

Το Συνέδριο αναδεικνύει ζητήματα που αφορούν τη συνταγματική αναθεώρηση, τη γεωπολιτική ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία. Στο επίκεντρο τίθενται επίσης η δημογραφική αναγέννηση, η αναβάθμιση των δομών υγείας και ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην οικονομική ανάπτυξη.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην ενίσχυση της γυναικείας και νεανικής επιχειρηματικότητας, στην αξιοποίηση του τουριστικού δυναμικού και στη χρήση νέων τεχνολογιών στην πρωτογενή παραγωγή, με στόχο τη δημιουργία μιας εξωστρεφούς και βιώσιμης οικονομίας για την Περιφέρεια. Το Συνέδριο διοργανώνεται με την ευγενική υποστήριξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

