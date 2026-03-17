Ο επικεφαλής του Εθνικού Κέντρου Αντιτρομοκρατίας των ΗΠΑ, ο Τζόζεφ Κεντ, παραιτήθηκε λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, δηλώνοντας σε επιστολή του προς τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ, την οποία δημοσίευσε στο X, ότι «το Ιράν δεν συνιστούσε άμεση απειλή για τη χώρα μας».

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today. I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this… pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

Ο Κεντ, 45 ετών, είναι βετεράνος των ειδικών δυνάμεων των ΗΠΑ και της CIA, του οποίου η σύζυγος, η Σάνον Κεντ, τεχνικός κρυπτολογίας του ναυτικού, σκοτώθηκε σε βομβιστική επίθεση αυτοκτονίας στη Συρία το 2019.

Στην επιστολή, ο Κεντ— δύο φορές αποτυχημένος υποψήφιος των Ρεπουμπλικανών για το Κογκρέσο από την πολιτεία της Ουάσινγκτον — ανέφερε ότι μέχρι τον Ιούνιο του 2025 πίστευε πως «ο Τραμπ είχε κατανοήσει ότι οι πόλεμοι στη Μέση Ανατολή στέρησαν από την Αμερική τις πολύτιμες ζωές των πατριωτών μας και εξάντλησαν τον πλούτο και την ευημερία του έθνους μας».

Επιπλέον, ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι» και επιδραστικοί Αμερικανοί δημοσιογράφοι διέσπειραν «παραπληροφόρηση» που οδήγησε τον Τραμπ να υπονομεύσει την πλατφόρμα του «America First».

Μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ

Ο Κεντ, μακροχρόνιος υποστηρικτής του Τραμπ, εγκρίθηκε οριακά για τη θέση του τον Ιούλιο του περασμένου έτους, με πολλούς Δημοκρατικούς να επικρίνουν τους δεσμούς του με εξτρεμιστικές ομάδες, συμπεριλαμβανομένων μελών των Proud Boys.

Κατά την ακρόαση επικύρωσης, αρνήθηκε επίσης να αποστασιοποιηθεί από ισχυρισμούς ότι ομοσπονδιακοί πράκτορες είχαν υποκινήσει τα επεισόδια της 6ης Ιανουαρίου στο Καπιτώλιο των ΗΠΑ ή ότι ο Τραμπ είχε κερδίσει τις εκλογές του 2020.

Στο Εθνικό Κέντρο Αντιτρομοκρατίας, αναφερόταν στη Διευθύντρια Εθνικών Πληροφοριών και επέβλεπε την ανάλυση και τον εντοπισμό πιθανών τρομοκρατικών απειλών από όλο τον κόσμο.

Αργότερα έγινε παραστρατιωτικός αξιωματικός στη CIA, πριν αποχωρήσει από τη δημόσια υπηρεσία μετά τον θάνατο της συζύγου του.

Ο ίδιος αναφέρθηκε στη στρατιωτική του θητεία και στον θάνατό της στην επιστολή του, λέγοντας ότι «δεν μπορεί να υποστηρίξει την αποστολή της επόμενης γενιάς να πολεμήσει και να πεθάνει σε έναν πόλεμο που δεν ωφελεί τον αμερικανικό λαό ούτε δικαιολογεί το κόστος σε ανθρώπινες ζωές».