Η Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (FDNY) δίνει μάχη με φωτιά που ξέσπασε σε ουρανοξύστη στο Μανχάταν, η οποία προκάλεσε πυκνό καπνό κοντά στην έναρξη της παρέλασης για την Ημέρα του Αγίου Πατρικίου στη Νέα Υόρκη.

Βίντεο δείχνουν φλόγες και πυκνό σύννεφο καπνού να υψώνονται από την οροφή του κτιρίου στην East 43rd Street, μεταξύ της Fifth Avenue και της Madison Avenue, μόλις ένα τετράγωνο από το σημείο εκκίνησης της παρέλασης.

The FDNY is operating at a fire on East 43rd Street in Manhattan. — FDNY (@FDNY) March 17, 2026

Η FDNY ανέφερε ότι η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν τις 10 το πρωί στον πύργο ψύξης του κτιρίου και ότι δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ωστόσο επρόκειτο για επιχείρηση με τη συμμετοχή όλων των διαθέσιμων δυνάμεων. Σύμφωνα με τις αρχές, χρειάστηκε λίγο λιγότερο από μία ώρα για να τεθεί η πυρκαγιά υπό έλεγχο.

Το κτίριο βρίσκεται υπό ανακαίνιση, όμως αξιωματούχοι της πυροσβεστικής δήλωσαν ότι ενδέχεται να βρίσκονταν εργαζόμενοι στο εσωτερικό.

Η πυροσβεστική δημοσίευσε επίσης βίντεο από το σημείο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ενώ εικόνες από το έδαφος δείχνουν τον καπνό να καλύπτει τον ουρανό.

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι είχαν παραταχθεί κατά μήκος της Fifth Avenue για την παρέλαση του Αγίου Πατρικίου, η οποία ξεκίνησε κανονικά στις 11 το πρωί από την 44η Οδό με κατεύθυνση προς την 79η.

Ωστόσο, ειδοποίηση της υπηρεσίας Notify NYC για τη φωτιά ανέφερε ότι το κοινό θα πρέπει να αναμένει σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία, κλεισίματα δρόμων και διαταραχές στα μέσα μαζικής μεταφοράς, λόγω της παρουσίας των δυνάμεων έκτακτης ανάγκης στην περιοχή.