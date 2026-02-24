Κάτω από το χιόνι προσπαθεί να αναδυθεί η Νέα Υόρκη και να επιστρέψει στους κανονικούς της ρυθμούς που «πάγωσαν» μετά τη σφοδρή χιονοθύελλα που έπληξε την ανατολική ακτή των ΗΠΑ και προκάλεσε σημαντικά προβλήματα στις μετακινήσεις και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Προβλήματα στις μετακινήσεις

@mickmicknyc Over a foot of snow & counting in NYC ❄️ Blizzard conditions with whiteout winds and heavy snowfall swept through the city today, shutting everything down. Schools are closed for a traditional snow day, and all non-essential vehicles are banned from NYC streets through Monday as part of an emergency travel restriction. Early morning, people were mostly inside, except the crews battling snow across the city and a few brave souls out in it. Signs, streets, and billboards buried. Roads are so overwhelmed that the minute plows pull away, snow piles right back up. I spent two hours out here documenting the storm this morning… Stay tuned for more ☃️💞 ♬ original sound – New York Mickey

Sixteen inches of snow and hurricane-force winds hit New York City, US, overnight and continue through today 💢 Freight operations face major disruption as powerful winter storm grips region pic.twitter.com/no0NMvNkDy — Shakeel Yasar Ullah (@yasarullah) February 23, 2026

Το μετρό επαναλειτουργεί πλέον σχεδόν κανονικά, με εξαίρεση το Staten Island όπου η σιδηροδρομική γραμμή παραμένει ανενεργή, ενώ οι επιβάτες προειδοποιούνται ότι θα υπάρχουν καθυστερήσεις, κυρίως στις υπαίθριες διαδρομές. Τα λεωφορεία εκτελούν δρομολόγια με περιορισμούς, ενώ τα μεγάλα λεωφορεία παραμένουν εκτός κυκλοφορίας.

Η προαστιακή γραμμή Long Island Rail Road θα επαναλειτουργήσει περιορισμένα από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ και τα δρομολόγια προς τα προάστια βόρεια και ανατολικά της πόλης αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά.

Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι σιδηροδρομικές και λεωφορειακές συγκοινωνίες παραμένουν σε αναστολή, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές ελαφρού σιδηροδρόμου.

Η προαστιακή γραμμή Long Island Rail Road θα επαναλειτουργήσει περιορισμένα από τις 4 τα ξημερώματα της Τρίτης, ενώ και τα δρομολόγια προς τα προάστια βόρεια και ανατολικά της πόλης αναμένεται να ξεκινήσουν σταδιακά. Στο Νιου Τζέρσεϊ, οι σιδηροδρομικές και λεωφορειακές συγκοινωνίες παραμένουν σε αναστολή, με εξαίρεση ορισμένες γραμμές ελαφρού σιδηροδρόμου.

Αντιδράσεις για το άνοιγμα των σχολείων

Η απόφαση του δημάρχου να ανοίξουν τα σχολεία την Τρίτη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις, κυρίως στο Staten Island, όπου οι τοπικές αρχές και η ένωση εκπαιδευτικών εξέφρασαν ανησυχίες για την ασφάλεια μαθητών και προσωπικού. Οι περισσότεροι προαστιακοί δήμοι κράτησαν τα σχολεία κλειστά, ενώ οι κάτοικοι της πόλης βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν στον καθαρισμό των πεζοδρομίων.

Ρεκόρ χιονόπτωσης στη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ

Το Γουόρικ του Ρόουντ Άιλαντ βρέθηκε στην κορυφή της εθνικής κατάταξης, με ισχυρή χιονόπτωση και ύψος χιονιού που ξεπέρασε τα 92 εκατοστά.

Εντυπωσιακά ύψη χιονιού σημειώθηκαν επίσης στο Central Islip του Λογκ Άιλαντ, καθώς και στο Somerset και το Berkeley της Μασαχουσέτης, όπου το χιόνι έφτασε τα 79 εκατοστά.

Σφοδρή κακοκαιρία

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία, τουλάχιστον 19 τοποθεσίες σε πέντε πολιτείες έχουν καταγράψει χιονόπτωση άνω των 61 εκατοστών (0,61 μέτρα), επιβεβαιώνοντας τη σφοδρότητα της κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή.

Στη Μασαχουσέτη, η μεγαλύτερη ριπή ανέμου καταγράφηκε στο Ναντάκετ, φτάνοντας τα 133,6 χιλιόμετρα την ώρα, ενώ ριπές τυφώνα σημειώθηκαν σε όλο το Κέιπ Κοντ, προκαλώντας επιπλέον προβλήματα στις μετακινήσεις και την ηλεκτροδότηση.

Μάχη με τα ακραία καιρικά φαινόμενα

Η μάχη με τα ακραία καιρικά φαινόμενα συνεχίζεται, καθώς οι αρχές και οι κάτοικοι προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες της σφοδρής χιονοθύελλας που έπληξε τη βορειοανατολική ακτή των ΗΠΑ.

Στο Ντέλαγουερ, η κατάσταση παραμένει δύσκολη, με την πολιτεία να βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και την κυκλοφορία να επιτρέπεται μόνο για τα απολύτως απαραίτητα οχήματα. Συνεργεία από τη Βιρτζίνια αναμένεται να ενισχύσουν τις προσπάθειες αποκατάστασης, καθώς οι ζημιές στο δίκτυο ηλεκτροδότησης είναι εκτεταμένες.

Κύμα αλληλεγγύης

Στη Νέα Υόρκη, το κύμα αλληλεγγύης μεταξύ των κατοίκων είναι έντονο. Πολλοί βγήκαν στους δρόμους για να βοηθήσουν γείτονες και αγνώστους να καθαρίσουν το χιόνι, ενώ οι ήχοι από φτυάρια και εκχιονιστικά κυριαρχούν στις γειτονιές του Μπρούκλιν. «Απλώς κάνουμε μια καλή πράξη στον γείτονά μας», δηλώνουν χαρακτηριστικά κάτοικοι που συμμετέχουν στις προσπάθειες.

Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι ο φετινός βορειοανατολικός τυφώνας είναι ο ισχυρότερος της τελευταίας δεκαετίας, με σπάνια φαινόμενα όπως καταιγίδες και αστραπές να συνοδεύουν τη χιονόπτωση. Η καταιγίδα δημιούργησε τις ιδανικές συνθήκες για υγρό, βαρύ χιόνι, ενώ η πορεία της ευνόησε τη μέγιστη χιονόστρωση σε πολλές περιοχές.

Παράλληλα, στη Βοστώνη, οι κοινωνικές υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν για να προσφέρουν στήριξη στους άστεγους, διανέμοντας κουβέρτες, ζεστά ρούχα και ροφήματα, ενώ τα καταφύγια γέμισαν ασφυκτικά. Στο Μπρούκλιν, υπόγεια ηλεκτρική πυρκαγιά προκάλεσε εκκένωση πολυκατοικίας, με τους κατοίκους να αναφέρουν διακοπές ρεύματος και έντονο καπνό.

Οι ακυρώσεις πτήσεων και οι διακοπές ρεύματος συνεχίζονται, ενώ οι αρχές προειδοποιούν ότι ο κίνδυνος δεν έχει περάσει, καθώς το χιόνι παραμένει σε μεγάλο ύψος και οι θερμοκρασίες αναμένεται να ανέβουν σταδιακά τις επόμενες ημέρες, διευκολύνοντας το λιώσιμο του χιονιού.

Διακοπές ρεύματος

Περισσότερα από μισό εκατομμύριο σπίτια και επιχειρήσεις βρίσκονταν χωρίς ρεύμα έως το μεσημέρι της Δευτέρας, σύμφωνα με το PowerOutage.us, κυρίως στη Μασσαχουσέτη και το Νιου Τζέρσεϊ.

Το ΝΒC μετέδωσε ότι περισσότερα από 600.000 νοικοκυριά παραμένουν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα σε ολόκληρη τη βορειοανατολική περιοχή των Ηνωμένων Πολιτειών. Οι αρχές στο Atlantic City κάλεσαν τους κατοίκους να παραμείνουν στα σπίτια τους, ιδίως σε περιοχές επιρρεπείς σε πλημμύρες.

Ακυρώσεις πτήσεων

Χιλιάδες πτήσεις ακυρώθηκαν ή καθυστέρησαν λόγω της χιονοκαταιγίδας σε Νέα Υόρκη, Βοστώνη και Φιλαδέλφεια. Οι μεγάλες αεροπορικές εταιρείες εξέδωσαν ευέλικτες πολιτικές επανέκδοσης εισιτηρίων χωρίς επιπλέον χρέωση.

Η Delta ανακοίνωσε ακυρώσεις σε αεροδρόμια της Νέας Υόρκης και της Βοστώνης. Η American Airlines δήλωσε ότι εργάζεται για την επανεκκίνηση των δρομολογίων μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.

Πάνω από 3.400 πτήσεις ακυρώθηκαν την Κυριακή και περισσότερες από 5.600 τη Δευτέρα, σύμφωνα με το FlightAware. Για την Τρίτη έχουν ήδη ακυρωθεί πάνω από 1.700 πτήσεις.

Πηγή: Associated Press, ertnews.gr