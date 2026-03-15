Σοκ προκαλούν οι εικόνες από τη σφοδρή σύγκρουση δύο μοτοσικλετών στο κέντρο της Αθήνας, που στοίχισε τη ζωή σε έναν 63χρονο άνδρα. Το οπτικό υλικό που ήρθε στο φως της δημοσιότητας, εκθέτει τον αστυνομικό της Άμεσης Δράσης, ο οποίος φέρεται να παραβίασε τον ερυθρό σηματοδότη και να κινήθηκε στο αντίθετο ρεύμα πριν τη μοιραία μετωπική.

Το χρονικό της φονικής παράβασης

Είναι λίγο μετά τις 05:30, τα ξημερώματα της Πέμπτης, στη συμβολή των οδών Βασιλίσσης Σοφίας και Ακαδημίας. Το βίντεο-ντοκουμέντο που εξασφάλισε η εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA είναι αποκαλυπτικό: ο αστυνομικός, οδηγώντας υπηρεσιακή μοτοσικλέτα, αγνοεί το κόκκινο φανάρι και εισέρχεται στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας της Λεωφόρου Βασιλίσσης Σοφίας.

Η κίνηση αυτή αποδείχθηκε μοιραία. Μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, συγκρούεται μετωπικά με τη μοτοσικλέτα του 63χρονου, ο οποίος κινείτο νόμιμα στη μεσαία λωρίδα. Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που οι δύο οδηγοί εκσφενδονίστηκαν στην άσφαλτο, με τον 63χρονο να τραυματίζεται βαρύτατα και να υποκύπτει λίγες ώρες αργότερα στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

«Τον σκότωσε μπροστά στα μάτια μου»

Συγκλονίζει την ίδια ώρα και το ηχητικό ντοκουμέντο από αυτόπτη μάρτυρα, ο οποίος περιγράφει σε φίλο του, σε κατάσταση αμόκ, τα όσα είδε: «Τι είδα μπροστά μου, τον σκότωσε μπροστά στα μάτια μου…».

Η μαρτυρία αυτή, μαζί με το οπτικό υλικό, αποτελούν τα βασικά στοιχεία της δικογραφίας που αναμένεται να κρίνουν την τύχη του κατηγορουμένου.

Η στάση της οικογένειας και η δικαστική οδός

Η οικογένεια του θύματος, με καταγωγή από την Αιτωλοακαρνανία, είδε για πρώτη φορά το βίντεο της εγκληματικής οδήγησης, μέσω της τηλεόρασης. Σε ανακοίνωσή τους, ζητούν την παραδειγματική τιμωρία του υπαιτίου:

«Μοναδική απαίτηση είναι να αποδοθεί δικαιοσύνη. Θα εξαντλήσουμε κάθε νόμιμο μέσο για την αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας».

Ο δικηγόρος της οικογένειας τόνισε πως οι δικοί του θα δώσουν τη μάχη θεσμικά εντός των δικαστηρίων, ενώ εκτιμά πως η υπόθεση θα φτάσει στο ακροατήριο σε περίπου ενάμιση χρόνο.

Οι κατηγορίες και η ΕΔΕ

Ο αστυνομικός συνελήφθη στο πλαίσιο του αυτοφώρου και αντιμετωπίζει βαρύτατες κατηγορίες για:

Επικίνδυνη οδήγηση

Ανθρωποκτονία από αμέλεια

Παράλληλα, από την ηγεσία της ΕΛ.ΑΣ. έχει ήδη διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), ενώ ο κατηγορούμενος αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών την προσεχή Τρίτη.