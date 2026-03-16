Με τον ένα στους δύο ψηφοφόρους να προσέρχεται στις κάλπες, πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία ο πρώτος γύρος των δημοτικών εκλογών. Ο δεύτερος γύρος θα γίνει την ερχόμενη Κυριακή και στη συνέχεια οι εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι θα εκλέξουν τους δημάρχους και τους κοινοτάρχες.

Η εικόνα από τα πρώτα αποτελέσματα

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα (οι κάλπες έκλεισαν περίπου στις 22:00 ώρα Ελλάδας) αποτυπώνουν μια εικόνα που θεωρείται βαρόμετρο ενόψει των προεδρικών εκλογών του 2027 και αυτή η εικόνα είναι η εδραίωση της δύναμης της Ακροδεξιάς και της Εθνικής Συσπείρωσης (RN) τουλάχιστον σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης.

Είναι ενδεικτικό ότι η Ακροδεξιά κατάφερε με ευκολία να κρατήσει την μεγαλύτερη πόλη που είχε ήδη τον έλεγχο, επανεκλέγοντας τον δήμαρχο του Περπινιάν και να βρίσκεται σε ισόπαλη κατάσταση με την τοπική αριστερά στη Μασσαλία, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Γαλλίας και παραδοσιακό προπύργιο των αριστερών πολιτικών δυνάμεων.

Παράλληλα, παραδοσιακά κόμματα και οι μοχλοί της αριστερής τάσης εμφανίζουν δυναμική πόλεις κυρίως του Βορρά, ενώ στις μεγάλες αστικές περιοχές όπως το Παρίσι, οι αναμετρήσεις παραμένουν αμφίρροπες με τους ψηφοφόρους να κινούνται προς όλες τις κατευθύνσεις.

Όλοι δηλώνουν ικανοποιημένοι

Εκπρόσωποι της ακροδεξιάς δήλωσαν ικανοποιημένοι από τα πρώτα αποτελέσματα, όπως άλλωστε ικανοποιημένοι δήλωσαν για τα δικά τους εκλογικά αποτελέσματα και εκπρόσωποι του κόμματος της ριζοσπαστικής αριστεράς Ανυπότακτη Γαλλία, αλλά και του Σοσιαλιστικού κόμματος.