Μια απροσδόκητη ανατροπή σημειώθηκε στην προγραμματισμένη επιχείρηση επαναπατρισμού Ελλήνων πολιτών από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, η οποία φέρει την κωδική ονομασία «Κιβωτός» και αφορά τη μεταφορά δεκάδων συμπατριωτών μας μαζί με τα κατοικίδιά τους.

Παρά τον λεπτομερή σχεδιασμό, η ειδική πτήση που είχε οργανωθεί για την επιστροφή των Ελλήνων και των κατοικιδίων τους στη χώρα δεν πραγματοποιήθηκε τελικά, προκαλώντας έντονη απογοήτευση και αναστάτωση.

Η αναβολή αυτή φαίνεται πως οφείλεται στο προσωρινό κλείσιμο του αεροδρομίου στο Ντουμπάι, μετά από επίθεση με drone που προκάλεσε πυρκαγιά σε δεξαμενή καυσίμων. Το γεγονός αυτό προκάλεσε αλυσιδωτά προβλήματα και ανατροπές στο πρόγραμμα των πτήσεων. Αξίζει να σημειωθεί πως, αν και το αεροδρόμιο εμφανίζεται ανοιχτό αυτή την ώρα, η πτήση της ειδικής επιχείρησης παρέμεινε εκτός προγραμματισμού.

Σύμφωνα με τα όσα ανέφερε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Γιάννης Λοβέρδος, η συγκεκριμένη επιχείρηση βρισκόταν στη φάση του σχεδιασμού για περισσότερες από δύο εβδομάδες, προκειμένου να διασφαλιστούν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Η επιχείρηση «Κιβωτός» είχε ως στόχο τη μεταφορά περίπου 90 Ελλήνων και 100 κατοικίδιων ζώων, καθώς η πλειονότητα των συμπατριωτών μας αρνούνταν κατηγορηματικά να εγκαταλείψουν τα ζώα τους στα Εμιράτα, αναζητώντας επίμονα μια λύση που θα επέτρεπε σε όλους να ταξιδέψουν μαζί.

Προς το παρόν, οι συμμετέχοντες στην αποστολή παραμένουν σε καθεστώς αβεβαιότητας και μεγάλης αγωνίας, καθώς δεν έχει δοθεί ακόμη ένα σαφές χρονοδιάγραμμα από τις αρμόδιες αρχές για το πότε θα καταστεί εφικτή η πραγματοποίηση της πτήσης. Οι ενδιαφερόμενοι τελούν σε στάση αναμονής για νεότερη ενημέρωση, ελπίζοντας πως η επιχείρηση επαναπατρισμού θα ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό.