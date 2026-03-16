Άστατος θα είναι ο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας αύριο Τρίτη.

Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 19 βαθμούς και οι άνεμοι θα πνέουν από 4 – 9 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται τοπικές, εξασθενημένες βροχές στα κεντροδυτικά, με νεφώσεις στις υπόλοιπες περιοχές και θερμοκρασίες από 8 – 17°C.

Στη Θεσσαλονίκη ο καιρός θα είναι άστατος με βροχές ασθενούς έως μέτριας έντασης και θερμοκρασίες 6 – 16°C.

🎯ΑΛΛΑΖΕΙ ΣΤΑΔΙΑΚΑ Ο ΚΑΙΡΟΣ

Όπως διακρίνεται και στη δορυφορική εικόνα το σύστημα που θα μας επηρεάσει βρίσκεται “προ των πυλών” Θα επηρεαστούμε από δύο διαταραχές και από την Τρίτη και κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα αλλάξει αισθητά στη χώρα μας.

Ο καιρός τις επόμενες ημέρες

Την Τρίτη, στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα προβλέπονται λίγες νεφώσεις που βαθμιαία θα αυξηθούν. Μετά το μεσημέρι θα σημειωθούν τοπικές βροχές στα νότια νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα.

Στην υπόλοιπη χώρα αναμένονται νεφώσεις με τοπικές βροχές, ενώ μεμονωμένες καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Ήπειρο, τη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και την Κρήτη, κυρίως στα θαλάσσια και παραθαλάσσια τμήματα.

Η ορατότητα το πρωί και το βράδυ θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 4-6 μποφόρ, στα πελάγη έως 7 και στο νότιο Ιόνιο έως 8 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 14-16°C στα ηπειρωτικά και το Ιόνιο, τους 17-18°C στις υπόλοιπες περιοχές και τοπικά έως 19-20°C στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα.

Η ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΟΥ ΚΑΙΡΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΘΗΝΑ

Στην Αθήνα, το δεκαήμερο ξεκινά με σχετικά ήπιο καιρό και μέγιστες κοντά στους 16 βαθμούς, όμως από τα μέσα της εβδομάδας παρατηρείται αισθητή πτώση της θερμοκρασίας. Η πιο ψυχρή φάση φαίνεται από την Πέμπτη έως το Σάββατο,

Την Τετάρτη, νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές κυρίως στα κεντρικά και νότια. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Κρήτη, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και από το βράδυ στα Δωδεκάνησα και πιθανώς στο βόρειο Ιόνιο.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη το πρωί στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ, τοπικά 7 και πρόσκαιρα 8 μποφόρ σε νότιο Ιόνιο και βόρειο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση, κυρίως στα ανατολικά.

Την Πέμπτη, λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα κεντρικά και νότια με τοπικές βροχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί 4-6 μποφόρ στα δυτικά, 6-7 στα ανατολικά και έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση.

Την Παρασκεςυή, νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα ανατολικά και τα νότια, με τοπικές βροχές κυρίως σε αυτές τις περιοχές. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3-5 μποφόρ στα δυτικά, 6-7 στα ανατολικά και τοπικά έως 8 μποφόρ στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία δεν θα παρουσιάσει αξιόλογη μεταβολή.