Κυρώνεται σήμερα η ενεργειακή συμφωνία της Ελλάδας με την κοινοπραξία CHEVRON και HELLENiQ για την παραχώρηση δικαιώματος έρευνας και εκμετάλλευσης υδρογοναθράκων νοτίως της Κρήτης και της Πελοποννήσου.

Το ΠαΣοΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΙΚΗ επιφυλάχθηκαν για την Ολομέλεια σχετικά με την στάση που θα τηρήσουν. Το ΚΚΕ, η ΝΕΑΡ και η Πλεύση Ελευθερίας καταψήφισαν, ενώ στο υπέρ της ΝΔ προσχώρησε και η Ελληνική Λύση.

Το ενδιαφέρον ωστόσο εστιάζεται, όπως αναφέρει ο ΒΗΜΑτοδότης, στο εάν θα παραστεί και αν θα τοποθετηθεί ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ο οποίος έχει εκφράσει δημοσίως την διαφωνία του με όρους της συμφωνίας για τους οποίους διατηρεί σοβαρές επιφυλάξεις για δυνητική εκχώρηση κυριαρχικών δικαιωμάτων.

Αιτιάσεις τις οποίες το Μέγαρο Μαξίμου δεν έχει αφήσει αναπάντητες: ο Κυριάκος Μητσοτάκης έχει μιλήσει για «επαγγελματίες ανησυχούντες» και ο άλλοτε συνεργάτης του Σαμαρά και νυν υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου δηλώνει σε όλους τους τόνους ότι «δεν υπάρχει τίποτα γκρίζο, δεν υπάρχει τίποτα μυστικό, δεν υπάρχει τίποτα επιλήψιμο ή επιζήμιο». Και επίσης ότι οι συμβάσεις μίσθωσης «δεν μπορούν να εκχωρήσουν κυριαρχικά δικαιώματα γιατί από τη φύση τους δεν εκχωρούνται μέσω τέτοιων συμβάσεων».

Οι περισσότεροι θεωρούν ότι ο Σαμαράς δεν μπορεί να μην λάβει τον λόγο για να υπερασπιστεί τις απόψεις του, το αντίθετο, σχολίαζαν στους διαδρόμους της Βουλής, θα ήταν σα να υπαναχωρεί από αυτές. Κάποιοι μάλιστα έλεγαν ότι εφόσον μιλήσει, θα υπάρξει απάντηση.

Από ποιον; Δεν απέκλειαν το καθήκον αυτό να το αναλάβει η πρώην υπουργός Εξωτερικών Ντόρα Μπακογιάννη, οπότε σε αυτή την περίπτωση θα έχουμε ένα εξόχως ενδιαφέρον debate από δυο παλαιούς «γνώριμους» στα εσωκομματικά χαρακώματα…

Αν μη τι άλλο θα έχει ενδιαφέρον.