Στο στόχαστρο της Επιθεώρησης Εργασίας μπαίνει η αδήλωτη εργασία, για την αντιμετώπιση της οποίας σχεδιάζονται εκτεταμένοι και στοχευμένοι έλεγχοι.

Επικεντρώνεται μάλιστα σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας όπου παρατηρούνται αυξημένα περιστατικά παραβίασης της εργατικής νομοθεσίας, ώστε να περιοριστεί το φαινόμενο της απασχόλησης εργαζομένων χωρίς δήλωση ή με παρατυπίες στους όρους εργασίας.

Ποιοι κλάδοι μπαίνουν στο στόχαστρο

Μεταξύ των κλάδων που θα βρεθούν στο επίκεντρο των ελέγχων περιλαμβάνονται ο επισιτισμός, τα βιοτεχνικά πάρκα, οι βιομηχανικές ζώνες, τα κομμωτήρια, τα πρατήρια βενζίνης, τα συνεργεία αυτοκινήτων, οι μεταφορικές επιχειρήσεις, το λιανικό εμπόριο, η καθαριότητα, οι κατασκευές, η φιλοξενία, οι υπηρεσίες ασφάλειας και οι επιχειρήσεις φασόν, δηλαδή τομείς όπου διαπιστώνεται υψηλός δείκτης παραβατικότητας.

Τα πρόστιμα για την αδήλωτη εργασία

Για αδήλωτη εργασία προβλέπεται χρηματικό πρόστιμο 10.500 ευρώ για κάθε αδήλωτο εργαζόμενο και μέχρι 31.500 ευρώ σε περίπτωση υποτροπής.

Για περιπτώσεις όπου ο εργαζόμενος εισπράττει παροχές ανεργίας και παράλληλα εργάζεται χωρίς να έχει ενημερωθεί σχετικά ο φορέας απασχόλησης, ο εργοδότης τιμωρείται και με χρηματικό πρόστιμο 3.000 ευρώ (πλέον της αδήλωτης εργασίας).

Απασχόληση αλλοδαπού χωρίς την απαιτούμενη άδεια (άδεια εργασίας της Ε.Ε. άδεια διαμονής) προβλέπει χρηματικό πρόστιμο μέχρι 5.000 ευρώ.

Μη χορήγηση του ελάχιστου μισθού σύμφωνα με τον νομοθετημένο κατώτατο μισθό ή τη συλλογική σύμβαση εργασίας, εφόσον υποκρύπτει υποδηλωμένη εργασία, το πρόστιμο μπορεί να ανέλθει έως τα 10.500 ευρώ.

Μη γνήσιος δανεισμός προσωπικού από εργοδότη που δανείζει προσωπικό χωρίς την απαιτούμενη άδεια. Εάν διαπιστωθεί παράνομη απασχόληση, το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τα 10.500 ευρώ.

Δανεισμός προσωπικού χωρίς την απαιτούμενη άδεια ή κατά παράβαση των προϋποθέσεων λειτουργίας Εταιρειών Προσωρινής Απασχόλησης. Επίσης μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο έως 10.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.

Παραβίαση της υποχρέωσης επίδειξης αντιγράφων των εγγράφων διαμονής, μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμο για αδήλωτη εργασία.

Παραβίαση της υποχρέωσης διευκόλυνσης ελέγχων και εν γένει συνεργασίας σε αυτούς ή επίδειξης και προσκόμισης εγγράφων. Ανάλογη επιβολή προστίμων

Θα πρέπει να σημειώσουμε ότι η Επιθεώρηση Εργασίας πρόκειται να θέσει σε εφαρμογή ειδική καμπάνια για την αντιμετώπιση της αδήλωτης εργασίας, με διανομή σχετικού υλικού προς εργαζόμενους και εργοδότες.

Πώς θα γίνουν οι έλεγχοι

Σύμφωνα με τις οδηγίες που παρέχονται, οι επιθεωρητές εργασίας έχουν το δικαίωμα να ελέγξουν όλα τα έγγραφα στον τόπο απασχόλησης. Επίσης, πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση στα βιβλία, όπως στην άδεια λειτουργίας και στο καταστατικό επιχείρησης στα αποδεικτικά πιστοποιητικών δήλωσης στα ταμεία κοινωνικής ασφάλισης κ.λπ.

Αποδεικτικά χρόνου εργασίας (όπου τηρούνται παρουσιολόγια, δελτία χρόνου παρουσίας κ.λπ.). Οι επιχειρήσεις που εντάσσονται στον μηχανισμό της ψηφιακής κάρτας εργασίας οφείλουν να τηρούν ηλεκτρονικό σύστημα μέτρησης του χρόνου εργασίας και οι σημάνσεις της κάρτας να είναι σύμφωνες με τη νομοθεσία χρονικών ορίων εργασίας.

Σημειώνεται ότι οι παραβάσεις που αφορούν την αμοιβή, τα χρονικά όρια εργασίας και την κοινωνική ασφάλιση επισύρουν και ποινικές κυρώσεις. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, το 2025 καταγράφηκαν 1.359 παραβάσεις για αδήλωτη εργασία, με τα πρόστιμα να ανέρχονται στα 15.613.500 συνολικά.

Πηγή: ot.gr