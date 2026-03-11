Απόφαση που ανοίγει τον δρόμο για την επιστροφή στη φυλακή τεσσάρων πρώην βουλευτών της Χρυσής Αυγής και ενός ακόμη μέλους της εγκληματικής οργάνωσης εξέδωσε το Πενταμελές Εφετείο Κακουργημάτων Αθηνών, απορρίπτοντας για την πλειονότητα των καταδικασθέντων τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών.

Με την απόφασή τους οι δικαστές ουσιαστικά έβαλαν τέλος στις προσπάθειες των κατηγορουμένων να εξασφαλίσουν ευνοϊκότερη ποινική μεταχείριση μέσω της αναγνώρισης ελαφρυντικών. Υπενθυμίζεται ότι από την έκδοση της πρωτόδικης απόφασης έως σήμερα, αρκετοί από τους καταδικασθέντες παρέμεναν εκτός φυλακής, αναμένοντας την κρίση του Εφετείου επί των ελαφρυντικών και των ποινών.

Το δικαστήριο, με απόφαση κατά πλειοψηφία, αναγνώρισε τελικά το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη μόνο σε πέντε κατηγορουμένους. Πρόκειται για τους Αντώνη Γρέγο, Αριστοδήμο Δασκαλάκη, Μάρκο Ευγενικό, Δημήτρη Κουκούτση και Θωμά Μαρία. Για τους συγκεκριμένους κατηγορουμένους ανοίγει πλέον το ενδεχόμενο επιβολής μειωμένων ποινών σε σχέση με εκείνες που είχαν επιβληθεί πρωτοδίκως.

Αντίθετα, για την πλειονότητα των καταδικασθέντων το δικαστήριο απέρριψε τα αιτήματα αναγνώρισης ελαφρυντικών, γεγονός που σημαίνει ότι δεν προκύπτει δυνατότητα ευνοϊκότερης ποινικής μεταχείρισης.

Αμέσως μετά την ανακοίνωση της απόφασης για τα ελαφρυντικά, η εισαγγελέας της έδρας εισηγήθηκε να επιβληθούν στους περισσότερους κατηγορουμένους οι ίδιες ποινές που είχαν επιβληθεί και σε πρώτο βαθμό. Για τους πέντε στους οποίους αναγνωρίστηκε το ελαφρυντικό της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, πρότεινε διαφοροποιημένη ποινική μεταχείριση, με χαμηλότερες ποινές σε σχέση με την πρωτόδικη απόφαση.

Η διαδικασία στο Εφετείο συνεχίζεται με το ενδιαφέρον να στρέφεται πλέον στην τελική απόφαση του δικαστηρίου για το ύψος των ποινών. Η απόφαση αναμένεται μέσα στις επόμενες ώρες και θα καθορίσει οριστικά την ποινική μεταχείριση καθενός από τους 42 κατηγορουμένους που δικάζονται σε δεύτερο βαθμό για την υπόθεση της Χρυσής Αυγής.