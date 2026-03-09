Στη φυλακή μπορεί να οδηγηθούν κάποιοι από τους καταδικασθέντες στη δίκη της Χρυσής Αυγής, που δεν είχαν πάει φυλακή ως τώρα λόγω αναστολής της ποινής τους, αν γίνει δεκτή η εισαγγελική πρόταση, που δεν αναγνώρισε σε κανέναν ελαφρυντικά.

Η εισαγγελέας της δίκης στο Εφετείο (δεύτερος βαθμός) που έκρινε τελεσίδικα ενόχους όλα τα πολιτικά στελέχη της ΧΑ η οποία κρίθηκε εγκληματική οργάνωση με ναζιστικού τύπου χαρακτηριστικά και δράση, πρότεινε να μην αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό στους καταδικασθέντες πολιτικά στελέχη της ΧΑ και συνεργάτες της.

Η εισαγγελέας Κυριακή Στεφανάτου υπήρξε απορριπτική για τα αιτήματα των καταδικασθέντων για ελαφρυντικά κάτι που αν γίνει δεκτό θα επηρεάσει την τελική επιμέτρηση των ποινών καθώς οι περισσότεροι από τον σκληρό πυρήνα της ΧΑ ( Νίκος Μιχαλολιάκος, Ηλίας Κασιδιάρης και λοιποί) έχουν καταδίκες σε πρώτο βαθμό σε πολυετείς καθείρξεις 13 χρόνων για διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, ενώ ο Γιώργος Ρουπακιάς που δολοφόνησε τον Παύλο Φύσσα έχει ήδη ποινή ισόβιας κάθειρξης, ενώ άλλες ποινές καθείρξεως έχουν άλλα στελέχη της εγκληματικής οργάνωσης.

Αντιδράσεις από την υπεράσπιση των κατηγορουμένων

Η εισαγγελική πρόταση για απόρριψη όλων των αιτημάτων για ελαφρυντικά προκάλεσε αντιδράσεις από τους συνηγόρους των καταδικασθέντων και του πρώην ευρωβουλευτή Ιωάννη Λαγού που ήταν ο μόνος που ήταν παρών στη δίκη.

Η επιχειρήματα της εισαγγελικής έδρας

Ειδικότερα η εισαγγελέας αναπτύσσοντας με νομικά επιχειρήματα τη θέση της για απόρριψη όλων των ελαφρυντικών για τους καταδικασθέντες, μεταξύ άλλων υποστήριξε.

Ρατσιστικό το κίνητρο

-Για την απόρριψη του ελαφρυντικού του σύννομου βίου η εισαγγελέας έκανε λόγο για ροπή των κατηγορουμένων προς την αντικοινωνική συμπεριφορά επισημαίνοντας ότι το έγκλημα τους δεν ήταν η εξαίρεση. Και πρόσθεσε πως τέλεσαν εγκλήματα κατά της ζωής με ρατσιστικό κίνητρο.

-Για την απόρριψη του ελαφρυντικού της καλής συμπεριφοράς μετά την πράξη, η εισαγγελέας τόνισε πώς μόνο η συμμόρφωση τους στη φυλακή και τα ημερομίσθια δεν αρκούν για την αναγνώριση του ελαφρυντικού. Εκανε μάλιστα ιδιαίτερη αναφορά στο γεγονός, ότι όλοι τήρησαν σκληρή υπερασπιστική γραμμή και επιχείρησαν να συσκοτίζουν την υπόθεση μέχρι το τέλος.

_Για την απόρριψη του ελαφρυντικού ειλικρινούς μεταμέλειας, ανέφερε, ότι ήταν μόνο φραστική η μετάνοια όσων την επικαλούνται και διεκδικούν ελαφρυντικό.

-Για την απόρριψη του ελαφρυντικού μετεφηβικής ηλικίας η εισαγγελέας υποστήριξε ότι όσοι το επικαλούνται δεν απέδειξαν ότι έπραξαν όσα έπραξαν από νεανική επιπόλαιότητα.

Σε ό,τι αφορά το γεγονός ότι οι περισσότεροι, σχεδόν όλοι πλην Ηλία Κασιδιάρη και Ιωάννη Λαγού είναι εκτός φυλακής, η εισαγγελέας σημείωσε ότι αυτό οφείλεται σε ευεργετικές διατάξεις που ψηφίστηκαν στο παρελθόν, ενώ το δικαστήριο διέκοψε προκειμένου να τοποθετηθούν οι δικηγόροι και να εκδοθεί απόφαση για τα ελαφρυντικά που θα επηρεάσει σημαντικά τις ποινές και το ποιοι τελικά θα πάνε στη φυλακή