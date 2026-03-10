Η πολεμική σύγκρουση στο Ιράν αποτελεί ευκαιρία για τις ΗΠΑ να δοκιμάσουν καινούργια όπλα στο πεδίο. Σε ποιους οπλισμούς, νέους και παλαιούς, βασίζονται οι Αμερικανοί για να πετύχουν τους στόχους τους;

Η «στιγμή» των F-35 και η μαζική παρουσία αμερικανικών μαχητικών

Ο πόλεμος αυτός είναι η «στιγμή» των F-35, καθώς μάλιστα κατέρριψαν πρώτη φορά επανδρωμένο μαχητικό αεροσκάφος, ένα ιρανικό Yak-130 από F-35I Adir, που είναι η ισραηλινή εκδοχή του μαχητικού F-35 Lightning II. Μαχητικά αεροσκάφη F-35B κατέρριψαν ιρανικά drones πάνω από την Ιορδανία. Οι ΗΠΑ έχουν συγκεντρώσει περίπου 30 F-35 Lightning II στην περιοχή, ενώ μια μοίρα από F-35C συμμετέχουν με το αεροπλανοφόρο Αβραάμ Λίνκολν.

B-2, F-22 και F-15: τα στρατηγικά και τακτικά αεροσκάφη που καθορίζουν τις επιχειρήσεις

Πολύ σημαντικά είναι τα στρατηγικά βομβαρδιστικά B-2, που φέρουν βαλλιστικούς πυραύλους. Τέσσερα Β-2 είχαν συμμετάσχει στις αποστολές της πρώτης ημέρας (28/2).

Στις επιχειρήσεις συμμετέχουν τουλάχιστον 12 F-22, τα οποία είχαν επίσης συμμετάσχει στον πόλεμο των 12 ημερών του περασμένου Ιουνίου, καθώς και στην επιχείρηση του Ιανουαρίου, στη Βενεζουέλα. Επίσης, δεκάδες F-16, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να βάλουν ενάντια στην εχθρική αεράμυνα. Αισθητή κάνουν την παρουσία τους Α-10, τα οποία είχαν χρησιμοποιηθεί εναντίον του Ισλαμικού Κράτους στη Συρία.

Μοίρες των F-15E Strike Eagle παίζουν και αμυντικό ρόλο, καταρρίπτοντας ιρανικά drones και πυραύλους. Επίσης, τα ΕΑ-18 Growler είναι σχεδιασμένα για ηλεκτρονικές επιθέσεις και παρεμβολές (jamming). Είχαν συμμετάσχει με επιτυχία στην επιχείρηση στη Βενεζουέλα.

PrSM: οι νέοι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς που χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά

Από βαλλιστικούς πυραύλους, χρησιμοποιούνται για πρώτη φορά οι PrSM (Precision Strike Missiles) της Lockheed Martin. Οι πρώτοι PrSM πύραυλοι παραδόθηκαν στον αμερικανικό στρατό τον Δεκέμβριο του 2023. Μπορούν να χτυπήσουν στόχους σε απόσταση 500 χιλιομέτρων και είναι συμβατοί με τα συστήματα πολλαπλών εκτοξεύσεων, τύπου MLRS M270 και Μ-142 HIMARS, που έχουν χρησιμοποιηθεί στην Ουκρανία.

Υπάρχει δυνατότητα για ταχεία παραγωγή PrSM πυραύλων, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από τη μεγάλη προσαρμοστικότητά τους. Οι PrSM αντικαθιστούν τους ATACMs, οι οποίοι έχουν επίσης χρησιμοποιηθεί κατά κόρον στην Ουκρανία, έχοντας όμως 300 χιλιόμετρα βεληνεκές. Το βεληνεκές των 500 χλμ των PrSM σημαίνει ότι μπορούν να εκτοξευθούν προς το Ιράν και από χώρες όπως το Κουβέιτ, το Μπαχρέιν, το Κατάρ και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Οι PrSM χρησιμοποιούνται βεβαίως από κοινού με τους ATACMs και τους Tomahawk Cruise. Σημειωτέον ότι η χρήση των PrSM είναι δυνατή μετά από την απόσυρση των ΗΠΑ το 2019, επί πρώτης προεδρίας Τραμπ, από τη Συνθήκη για τις Πυρηνικές Δυνάμεις Μέσου Βεληνεκούς (INF), η οποία απαγόρευε τους πυραύλους με βεληνεκές πάνω από 500 χλμ.

Tomahawk και ATACMS: τα δοκιμασμένα όπλα που συμπληρώνουν το αμερικανικό οπλοστάσιο

Χρησιμοποιούνται επίσης πύραυλοι Tomahawk cruise, οι οποίοι συνήθως εκτοξεύονται από τη θάλασσα, έχοντας τη δυνατότητα να πλήξουν σε απόσταση 1.600 χιλιομέτρων.

Τεχνητή νοημοσύνη στο πεδίο μάχης: ο ρόλος της Anthropic και του Claude

Οι δυνάμεις των ΗΠΑ χρησιμοποίησαν στο Ιράν εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, συμπεριλαμβανομένης ακόμη και της εταιρείας Anthropic, παρά τη διένεξή της πρόσφατα με το Πεντάγωνο. Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή χρησιμοποιεί το πρόγραμμα Claude της Anthropic για μια πλειάδα αποστολών, που περιλαμβάνουν την αναγνώριση στόχων, ειδικά στο πλαίσιο χρήσης drones, την αξιολόγηση πληροφοριών και την προσομοίωση σεναρίων μάχης.

Η χρήση αυτή λαμβάνει χώρα, ενώ η Anthropic, κατά τις διαπραγματεύσεις με το υπουργείο Πολέμου, αρνήθηκε να παραχωρήσει τη χρήση προγραμμάτων της για τη μαζική παρακολούθηση Αμερικανών και για αυτόνομα φονικά όπλα, δηλαδή που λαβαίνουν την απόφαση να σκοτώσουν, χωρίς να παρεμβληθεί άνθρωπος. Ο πρόεδρος Τραμπ, κατόπιν τούτου, διέταξε την αντικατάσταση των προγραμμάτων της Anthropic.

Στη θέση τους θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν προγράμματα της OpenAI ή της xAI του Ίλον Μασκ. Ωστόσο, πρόκειται για μια διαδικασία που μπορεί να απαιτήσει μήνες, καθώς αξιοποιούνται επίσης στοιχεία από εταιρείες εξόρυξης δεδομένων, όπως η Palantir. To Claude είχε, άλλωστε, χρησιμοποιηθεί κατά την επέμβαση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας, Νικολάς Μαδούρο.

Ο «πόλεμος των drones» – Από τα φθηνά LUCAS έως τα MQ-9 Reaper

Σημαντικός είναι, όμως, και ο πόλεμος με drones. Το αμερικανικό LUCAS είναι drone «καμικάζι» χαμηλού κόστους, μόλις 35.000 δολαρίων και έχει εμβέλεια 800 χλμ. Με την έμφαση στο χαμηλό κόστος, οι ΗΠΑ ακολουθούν τη λογική της μαζικής παραγωγής φτηνών drones, που είναι σημαντικά για έναν πόλεμο φθοράς και οικονομικής εξουθένωσης του αντιπάλου, όπως συμβαίνει με τα ιρανικά Sahed και τα ρωσικά Geran.

Τα drones LUCAS κατασκευάστηκαν ύστερα από άντληση πληροφοριών από ιρανικής κατασκευής Shahed-136, που έπεσε στα χέρια των Αμερικανών.

Ιδιαιτέρως δημοφιλή είναι και τα MQ-9 Reaper, drones κρούσης μέσου ύψους, που μπορούν να φέρουν οκτώ AGM-114 Hellfire πυραύλους αέρος εδάφους. Μπορούν να πετάξουν φορτωμένα με πυρομαχικά για 14 ώρες.

Υποβρύχια και τορπίλες Mk 48 – Η αθέατη ναυτική διάσταση της σύγκρουσης

Στον πόλεμο αυτό παρατηρούμε επίσης δράση πολεμικών υποβρυχίων, όπως του αμερικανικού υποβρυχίου που βύθισε ιρανικό πολεμικό πλοίο στον Ινδικό Ωκεανό, με μία μοναδική τορπίλη Mk 48.

Με παρόμοια οπλικά συστήματα, οι ΗΠΑ δύνανται να αντεπεξέλθουν σε πολύ διαφορετικές αποστολές, συνδυάζοντας εμβέλεια και δύναμη κρούσης.