Στη φυλακή οδηγήθηκε μετά την απολογία του ο 48χρονος Σουδανός που προκάλεσε συναγερμό την περασμένη Παρασκευή έξω από το κτίριο της Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής, στη λεωφόρο Λεωφόρος Αλεξάνδρας. Ο άνδρας εμφανίστηκε σε εμφανώς ανεξέλεγκτη κατάσταση, απειλώντας ότι θα χρησιμοποιήσει τις δύο πλήρως λειτουργικές χειροβομβίδες που είχε μαζί του, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της αστυνομίας.

Ο 48χρονος, που συνολικά έχει συλληφθεί από τις αρχές 15 φορές, είναι αντιμέτωπος για το επεισόδιο στην ΓΑΔΑ με κατηγορίες για διακεκριμένη οπλοκατοχή, προμήθεια και κατοχή εκρηκτικών υλών και απειλή.

Οι ισχυρισμοί για το σακίδιο και το παρελθόν του 48χρονου

Η απολογία του, που δόθηκε χωρίς την παρουσία συνηγόρου, δεν ξεπέρασε τα 20 λεπτά, κατά την διάρκεια των οποίων αρνήθηκε ότι είχε πρόθεση να ανατιναχθεί ή να στραφεί κατά άλλων.

Φέρεται επίσης να επανέλαβε ότι βρήκε το σακίδιο με δύο χειροβομβίδες, στην περιοχή της Ακρόπολης και ότι πήγε να το παραδώσει στο Αστυνομικό Τμήμα του Αγίου Παντελεήμονα.

Εκεί όμως, όπως ισχυρίζεται, δεν ασχολήθηκαν μαζί του και έτσι πήγε Αστυνομική Διεύθυνση στην Λεωφόρο Αλεξάνδρας για να παραδώσει εκεί τις χειροβομβίδες.

Ο αλλοδαπός τρείς ημέρες πριν το περιστατικό στην ΓΑΔΑ είχε αποφυλακιστεί για υπόθεση ναρκωτικών. Και στο παρελθόν, σύμφωνα με πληροφορίες, είχε οδηγηθεί στην φυλακή και πάλι για υπόθεση ναρκωτικών.