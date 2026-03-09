Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις τίθενται σε ισχύ στην Αττική Οδό, με σκοπό την εκτέλεση εργασιών βαριάς συντήρησης στη γέφυρα της Λεωφόρου Φυλής, στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6).

Οι ρυθμίσεις αφορούν μόνο σε συγκεκριμένο σημείο στο ύψος του ανισόπεδου Κόμβου της Λεωφόρου Φυλής (Κόμβος 6), μόνο στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο και μόνο τις παρακάτω νυχτερινές ώρες: 22:00 βράδυ Δευτέρας 09/03/2026 έως 05:00 πρωί Τρίτης 10/03/2026 και 22:00 βράδυ Τρίτης 10/03/2026 έως 05:00 πρωί Τετάρτης 11/03/2026.

Κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων οι οδηγοί με προορισμό το Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, θα βγαίνουν στην έξοδο του Κόμβου της Λεωφ. Φυλής (έξοδος 6) και θα επανεισέρχονται στην είσοδο του ίδιου Κόμβου, στην κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο/Μαρκόπουλο, χωρίς την καταβολή διοδίων.