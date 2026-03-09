Ένοπλες ομάδες, που συνδέονται με το Ιράν, φέρεται να χρησιμοποίησαν εικόνες από το Google Maps για να σχεδιάσουν επίθεση με drone καμικάζι εναντίον της βρετανικής αεροπορικής βάσης στο Ακρωτήρι στην Κύπρο.

Το drone, που αποδίδεται στη Χεζμπολάχ και εκτοξεύθηκε από τον Λίβανο, περιείχε ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για αυξανόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στη σύγκρουση.

Υπενθυμίζουμε ότι το drone καμικάζι είναι ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος που λειτουργεί ταυτόχρονα ως όπλο και φορέας εκρηκτικών. Σε αντίθεση με τα συμβατικά drones, που επιστρέφουν στη βάση τους, το drone καμικάζι χτυπά τον στόχο και καταστρέφεται μαζί του.

Δορυφορικές εικόνες δείχνουν δύο αμερικανικά κατασκοπευτικά αεροσκάφη U-2 σταθμευμένα ακριβώς έξω από το υπόστεγο που επλήγη κατά την επίθεση. Στρατιωτική πηγή ανέφερε ότι το περιστατικό προκάλεσε ανησυχία «επειδή χτυπούσαν ακριβώς αυτό που στόχευαν», ωστόσο πρόσθεσε ότι είναι απίθανο να πρόκειται για αποτέλεσμα μιας ιδιαίτερα σύνθετης επιχείρησης συλλογής πληροφοριών. «Μάλλον δείχνει ότι είχαν Google Maps και ένα GPS», σημείωσε η ίδια πηγή σύμφωνα με τους TheTimes.

Γιατί δεν ήταν θολές οι εικόνες στη Βάση

Ήταν τελικά γκάφα των Βρετανών ότι οι εικόνες στη Βάση δεν είχαν θολώσει στην Google; Κατόπιν αιτημάτων κυβερνήσεων η Google έχει τη δυνατότητα να θολώνει, να αποκρύπτει ή να αφαιρεί λεπτομέρειες από ευαίσθητες εγκαταστάσεις, ώστε να μην είναι ορατές στο κοινό.

Ορισμένες ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές βάσεις στην περιοχή εμφανίζονται στην πλατφόρμα σε χαμηλότερη ανάλυση ή με τα αεροσκάφη πλήρως θολωμένα για λόγους ασφαλείας.

Ακόμη και πολιτικές υποδομές, όπως το αεροδρόμιο Heathrow στο Λονδίνο, εμφανίζουν επεξεργασμένες εικόνες αεροσκαφών για λόγους καθαρότητας του χάρτη. Ωστόσο αναλυτές άμυνας αναρωτιούνται γιατί δεν έχουν ληφθεί παρόμοια μέτρα στο Ακρωτήρι, τη μεγαλύτερη βρετανική αεροπορική βάση στην περιοχή.

Οι Times επικοινώνησαν με το βρετανικό Υπουργείο Άμυνας (MoD) σχετικά με τις δορυφορικές εικόνες, ρωτώντας αν γίνονται ενέργειες για την απόκρυψη τμημάτων της βάσης στο Google Maps. Μέχρι το πρωί της Δευτέρας τα αεροσκάφη εξακολουθούσαν να είναι ορατά στην πλατφόρμα, ενώ το Υπουργείο Άμυνας αρνήθηκε να σχολιάσει αν εργάζεται για την απομάκρυνσή τους από τη δημόσια θέα.

«Η χρήση της Google maps από εχθρούς δεν είναι νέο φαινόμενο»

Ο Justin Crump, διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας πληροφοριών Sibylline και πρώην αξιωματικός του βρετανικού στρατού, δήλωσε ότι η διαθεσιμότητα των εικόνων στο Google Maps «έκανε την ακριβή στόχευση της βάσης ευκολότερη από όσο θα έπρεπε». Πρόσθεσε μάλιστα ότι η χρήση της πλατφόρμας από εχθρικές δυνάμεις για στόχευση δεν είναι νέο φαινόμενο.

«Αντάρτες που μας βομβάρδιζαν στο Ιράκ το 2004 είχαν εικόνες του στρατοπέδου μας από το Google Maps και στόχευαν με βάση τη θέση της κεραίας ραδιοεπικοινωνίας για να πλήξουν σημεία μέσα στην περίμετρο», ανέφερε.

Πώς πέρασε το drone την άμυνα

Το drone που χρησιμοποιήθηκε στην επίθεση στο Ακρωτήρι στην Κύπρο έφερε ρωσικής κατασκευής σύστημα πλοήγησης Kometa-B, το οποίο είχε εντοπιστεί στο παρελθόν και σε drones που καταρρίφθηκαν στην Ουκρανία.

Τα εξαρτήματα έχουν σταλεί σε εργαστήριο στο Ηνωμένο Βασίλειο για ανάλυση, ενώ η ανακάλυψη ενισχύει τις ανησυχίες για αυξανόμενη εμπλοκή της Ρωσίας στη σύγκρουση που σχετίζεται με το Ιράν.

Η επίθεση φέρεται να πραγματοποιήθηκε από τη Χεζμπολάχ από τον Λίβανο. Παρά τα ισχυρά συστήματα αεράμυνας της βάσης, το μικρό drone κατάφερε να περάσει τις άμυνες πετώντας χαμηλά πάνω από τη θάλασσα τη νύχτα και μέσα σε συνθήκες ηλεκτρονικών παρεμβολών. Η Βρετανία έχει ενισχύσει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή με μαχητικά αεροσκάφη, ελικόπτερα και επιπλέον στρατιωτικό προσωπικό για την προστασία της Κύπρου και των συμμάχων της.