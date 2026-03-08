Με δύο πτήσεις χθες το βράδυ μια με ένα Airbus A380 και μια με ένα C-130 επαναπατρίστηκαν 538 Έλληνες πολίτες από τις χώρες της Μέσης Ανατολής που βρίσκονται στο επίκεντρο του πολέμου του Ιράν και συγκεκριμένα από τις χώρες του Κόλπου.

Τι ανακοινώθηκε από το Υπουργείο

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με την σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών, 448 πολίτες και μέλη των οικογενειών τους έφτασαν στην Αθήνα από το Ντουμπάι με ειδική πτήση της Emirates, υπό την επίβλεψη της πρεσβείας της Ελλάδας στο Άμπου Ντάμπι.

Αυτή ήταν η πτήση που εκτελέστηκε με αεροσκάφος τύπου Airbus A380, χωρητικότητας 613 θέσεων, το οποίο αναχώρησε από το Ντουμπάι στις 18:00 (τοπική ώρα Ντουμπάι) και προσγειώθηκε στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών λίγο πριν τα μεσάνυχτα (τοπική ώρα Αθήνας) στο πλαίσιο έκτακτης επιχείρησης επαναπατρισμού.

Παράλληλα με τα παραπάνω, πάλι σύμφωνα με το ΥΠΕΞ, 90 Έλληνες πολίτες και μέλη των οικογενειών τους που βρίσκονταν στο Κατάρ, το Κουβέιτ και το Μπαχρέιν, έφτασαν στην Αθήνα από το Dammam της Σαουδικής Αραβίας με αεροσκάφος C-130 της Πολεμικής Αεροπορίας, που προσγειώθηκε στην 112 ΠΜ το βράδυ του Σαββάτου 7/3/2026.

Όπως τονίζει στην σχετική ανακοίνωση του το υπουργείο οι επιχειρήσεις επαναπατρισμού θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.