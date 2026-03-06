Οκτώ κατακόκκινα καπέλα, εμπνευσμένα από το εμβληματικό σύνθημα του κινήματος MAGA («Make America Great Again»), κοσμούν το νέο εξώφυλλο του αμερικανικού περιοδικού Time. Όμως, αντί για το όνομα της Αμερικής, πάνω τους είναι κεντημένα τα ονόματα χωρών όπου —σύμφωνα με τους επικριτές του— ο Ντόναλντ Τραμπ έχει ξεκινήσει ή επεκτείνει στρατιωτικές επιχειρήσεις.

Ιράν, Βενεζουέλα, Νιγηρία, Εκουαδόρ, Συρία, Ιράκ, Σομαλία και Υεμένη εμφανίζονται πάνω στα χαρακτηριστικά κόκκινα καπέλα τύπου τζόκεϊ που ο Αμερικανός πρόεδρος φορά σχεδόν σε κάθε δημόσια εμφάνιση. Η εικόνα λειτουργεί ως συμβολικό σχόλιο για τη στρατιωτική πολιτική των ΗΠΑ υπό την ηγεσία του, μετατρέποντας το σύνθημα της εσωτερικής πολιτικής σε έναν υπαινιγμό για την εξωτερική πολιτική επιθετικότητας που ακολουθεί η Ουάσινγκτον.

Οι πόλεμοι του Τραμπ

«Ο Τραμπ υποσχέθηκε να τερματίσει τους πολέμους, όχι να τους ξεκινήσει. Αντ’ αυτού, έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις με όλο και πιο συγκλονιστικούς τρόπους», σημειώνει το Time. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, κανένας σύγχρονος Αμερικανός ηγέτης δεν έχει εγκρίνει επιθέσεις σε τόσες πολλές χώρες μέσα σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.

Από την επιστροφή του στην εξουσία, ο Τραμπ έχει δώσει το «πράσινο φως» για επιχειρήσεις σε οκτώ χώρες, τρεις από τις οποίες δεν είχαν ποτέ στο παρελθόν αποτελέσει άμεσο στόχο αμερικανικών στρατιωτικών επιθέσεων. Μόνο μέσα στο 2025, όπως σημειώνει το περιοδικό, ενέκρινε περισσότερες μεμονωμένες αεροπορικές επιδρομές από όσες είχε εγκρίνει ο προκάτοχός του συνολικά σε τέσσερα χρόνια.

Καθώς ο πόλεμος με το Ιράν εισέρχεται στην έβδομη ημέρα του, το Time επιχειρεί έναν συνολικό απολογισμό της νέας αμερικανικής στρατηγικής. Ο Τραμπ διέταξε εκτεταμένη εκστρατεία αεροπορικών επιθέσεων εναντίον περιοχών που ελέγχουν οι Χούτι στην Υεμένη, ενώ ενέκρινε ναυτικές επιχειρήσεις εναντίον πλοίων από τη Βενεζουέλα που θεωρούνταν ύποπτα για διακίνηση ναρκωτικών.

Παράλληλα, υπέγραψε την επιχείρηση που οδήγησε στη σύλληψη του προέδρου της Βενεζουέλας Νικολάς Μαδούρο, μια επιχείρηση που στοίχισε τη ζωή σε περισσότερους από εκατό ανθρώπους και κατέληξε στη μεταφορά του στη Νέα Υόρκη για να δικαστεί.

Λίγες ημέρες μετά την επίθεση κατά της Τεχεράνης, οι Ηνωμένες Πολιτείες συμμετείχαν επίσης σε κοινές στρατιωτικές επιχειρήσεις στον Ισημερινό, με στόχο «καθορισμένες τρομοκρατικές οργανώσεις». Την ίδια ώρα, η Ουάσινγκτον φαίνεται να στρέφει την προσοχή της και προς την Κούβα, όπου ο πρόεδρος Μιγκέλ Ντίαζ-Κανέλ έχει εντείνει τις στρατιωτικές ασκήσεις, εν μέσω αναφορών ότι ο Τραμπ έχει ζητήσει από τους συμβούλους του να εξετάσουν σενάρια για τον τερματισμό της εξηντάχρονης κομμουνιστικής διακυβέρνησης του νησιού.

Το εξώφυλλο του Time μετατρέπει έτσι το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο του τραμπισμού σε μια αιχμηρή πολιτική αλληγορία: μια στοίβα κόκκινων καπέλων που θυμίζει ότι το σύνθημα «Make America Great Again» δεν αφορά πλέον μόνο την Αμερική, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η χώρα προβάλλει τη δύναμή της στον κόσμο.