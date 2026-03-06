Δεν θα εκπλαγώ διαβάζοντας, εδώ και μέρες, τα δημοφιλή στην ομώνυμη στήλη του «tovima.gr», για τα παλάτια και τις γυναίκες του Σάχη, τα στέμματα και τα διαμάντια του. Τότε γιατί και ο Τραμπ να μην σκέφτεται την παλινόρθωση του Ρεζά Παχλαβί μέσα σε θριαμβικούς εορτασμούς και ανοιχτές γέφυρες μεταξύ του Μαρ αλ Λάγκο και της Περσέπολης;

(Αφού προηγουμένως την ανοικοδομήσει με γούστο η Μελάνια)

Οπότε γιατί να μην δεχθεί ο Μητσοτάκης μετά τον Νατσιό, και τον Παύλο Ντε Γκρες;

Το Τατόϊ είναι έτοιμο και η Βουλή δεν έχει παρά να μετακομίσει από το κτήριο του Συντάγματος στο Μαξίμου.