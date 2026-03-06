Κατ’ ιδίαν συνάντηση με τον πρόεδρο της Νίκης, Δημήτρη Νατσιό έχει αυτή την ώρα ο πρωθυπουργός στο γραφείο του στη Βουλή ώστε να τον ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Υπενθυμίζεται ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, έχει απευθύνει πρόσκληση στους πολιτικούς αρχηγούς ώστε να τους ενημερώσει για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, έχει προηγηθεί η συνάντηση με τον πρόεδρο του ΠαΣοΚ πριν από λίγες ημέρες.

Ο πρωθυπουργός υποδέχθηκε τον Δημήτρη Νατσιό και αφού τον ευχαρίστησε που ανταποκρίθηκε στην πρόσκληση, είπε ότι η χώρα μας είναι μια ειρηνική δύναμη ασφαλείας και τόνισε ότι ήμασταν η πρώτη χώρα που συνέδραμαν την Κύπρο με προστασία. Ο κ. Μητσοτάκης έστειλε και ένα μήνυμα ευχαριστώντας το υπουργείο Εξωτερικών και τις πρεσβείες για τις προσπάθειες επαναπατρισμού των Ελλήνων που βρέθηκαν στις δύσκολες περιοχές του Κόλπου. Όπως εξήγησε πρόκειται μια σύνθετη προσπάθεια σε εξαιρετικές αντίξοες συνθήκες. Ο πρωθυπουργός, προανήγγειλε ότι αύριο θα υπάρξει μια νέα μεγάλη πτήση από το Ντουμπάι ώστε να επιστρέψουν με ασφάλεια οι πολίτες, ενώ είπε ότι όσοι επιθυμούν να επιστρέψουν να επικοινωνήσουν με την πρεσβεία. «Να γνωρίζουν όλοι ότι η πατρίδα βοηθάει και θα κινήσουμε γη και ουρανό».

Ο Δημήτρης Νατσιός από τη δική του πλευρά, είπε ότι σε τέτοιες συγκυρίες «χρειάζεται ελάχιστο πεδίο συννενόησης» για να προσθέσει ότι «πολλά δεινά έχει προκαλέσει η διχόνοια στην πατρίδα μας, επουδενί η Ελλάδα πρέπει να εμπλακεί στη σύρραξη». Τόνισε στη συνέχεια ότι «η ασφάλεια της Κύπρου είναι ασφάλεια του ελληνισμού». Επιπλέον, ο πρόεδρος της Νίκης, ζήτησε «να ενεργοποιηθεί και πάλι το ξεχασμένο ενιαίο αμυντικό δόγμα».

Όπως εκτίμησε, θα υπάρξουν δυσμενείς οικονομικές συνέπειες από τον πόλεμο και για αυτό το λόγο ζήτησε από την κυβέρνηση να αναλάβει πρωτοβουλίες στήριξης. Στο τέλος, είπε ότι «εύχομαι να πρυτανεύσει η λογική και να επικρατήσει η ειρήνη».