Τραυματισμένος σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο «Τζάνειο» νοσοκομείο ηλικιωμένος άνδρας που σήμερα, γύρω στις 12 το μεσημέρι, παρασύρθηκε από λεωφορείο του ΟΑΣΑ στο κέντρο του Πειραιά.

Το τροχαίο περιστατικό σημειώθηκε στη συμβολή της Ηρώων Πολυτεχνείου με τη Βασιλέως Γεωργίου και στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Τροχαίας Πειραιά για να διερευνήσει τα αίτια.

Τραυματίες δύο επιβάτες

Σύμφωνα με πληροφορίες του orangepress.gr, από το τροχαίο περιστατικό υπάρχουν ακόμη δύο τραυματίες. Πρόκειται για έναν 14χρονο και μια 23χρονη και οι επέβαιναν στο λεωφορείο και φέρουν ελαφρά τραύματα.

Με δυσκολία η κίνηση των οχημάτων

Στη διασταύρωση των κεντρικών οδών του Πειραιά Βασιλέως Γερωργίου και Ηρώων Πολυτεχνείου, η κίνηση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία, καθώς το λεωφορείο δε θα μετακινηθεί από το σημείο του ατυχήματος μέχρι να ολοκληρωθεί η έρευνα από την Τροχαία Πειραιά.