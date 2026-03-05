«Να αρθεί η παρανομία, ώστε να συνεχιστεί η διαδικασία για τη διενέργεια του δημοψηφίσματος με τον έλεγχο των προϋποθέσεων που ορίζει ο νόμος και τη συζήτηση του αιτήματος από το Δημοτικό Συμβούλιο» ζητά καταληκτικά με σημερινή επιστολή της προς τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, Σπύρο Βούγια, η εκπρόσωπος της Οργανωτικής Επιτροπής για το Δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ, Μαρία Κέκη.

Στην ίδια επιστολή τονίζεται εκ μέρους της Οργανωτικής Επιτροπής πως «με ιδιαίτερη έκπληξη διαπιστώσαμε, ότι οι υπηρεσίες του δήμου, υπερβαίνοντας τις αρμοδιότητες που τους απονέμει ο νόμος, προχώρησαν σε αυθαίρετες ερμηνευτικές κατασκευές, προκειμένου να αποτρέψουν την διενέργεια του δημοψηφίσματος και την ελεύθερη έκφραση της βούλησης των δημοτών της Θεσσαλονίκης για ένα κρίσιμο θέμα της πόλης».

Χαρακτηρίζοντας αναληθή τα όσα αναφέρει η υπηρεσία του δήμου περί απουσίας «νόμιμων υπογραφών» υποστηρίζει «πως το αίτημα για δημοψήφισμα για τη ΔΕΘ υπογράφεται από τον απαιτούμενο αριθμό εκλογέων – δημοτών καθώς «οι 23.214 πολίτες υπέγραψαν είτε σε έγχαρτο αντίτυπο της αίτησης, είτε ηλεκτρονικά θέτοντας το ονοματεπώνυμό τους (και άλλα στοιχεία για τη διαπίστωση της ιδιότητας του δημότη) υπό το ερώτημα του δημοψηφίσματος.

Μάλιστα, η ηλεκτρονική υπογραφή είχε τη μορφή υπεύθυνης δήλωσης του αιτούντος, ώστε να μην καταλείπεται καμία αμφιβολία ούτε για την ταυτότητα ούτε για την βούληση του υπογράφοντος».