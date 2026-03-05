Δεμένα είναι σήμερα (5/3) τα πλοία στα λιμάνια όλης της χώρας εξαιτίας της 24ωρης απεργίας που κήρυξε η ΠΝΟ για τους ναυτικούς που είναι εγκλωβισμένοι στη Μέση Ανατολή. Η απεργία ξεκίνησε στις 00:01 και θα λήξει στις 24:00.

Η Ομοσπονδία, αναφερόμενη στον πόλεμο, καταγγέλλει ότι «εταιρεία, σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος».

Οι εργαζόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, τον άμεσο απεγκλωβισμό των ναυτικών που βρίσκονται στην εμπόλεμη ζώνη, τονίζοντας ότι «κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».

Η ανακοίνωση της ΠΝΟ

«Η Διοίκηση της ΠΝΟ κρίνει ιδιαιτέρως σοβαρή και επικίνδυνη την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί με τον πόλεμο που είναι σε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή για τους εκατοντάδες Ναυτικούς Έλληνες και αλλοδαπούς που παραμένουν εκεί εγκλωβισμένοι.

Ταυτόχρονα, θεωρεί προκλητική την ενέργεια την οποία ήδη καταγγείλαμε και με επιστολή, ότι εταιρεία σε συνεννόηση με την Κυβέρνηση όπως μας αποκάλυψε ο εκπρόσωπος της, ετοίμαζε την αποστολή πλοίου στην περιοχή που μαίνεται ο πόλεμος.

Απαιτούμε τον άμεσο απεγκλωβισμό όλων των Ναυτικών που βρίσκονται στην παραπάνω περιοχή.

Να κηρυχθεί απαγορευμένη περιοχή να προσεγγίζουν πλοία.

Να ληφθεί μέριμνα από το Υπουργείο για τους σπουδαστές που είναι στα εν λόγω πλοία και δεν μπορούν να επιστρέψουν να συνεχίσουν τη σχολή τους.

Όπως ξεκαθαρίστηκε και στον εκπρόσωπο της επίμαχης εταιρείας που επισκέφθηκε τα γραφεία της Ομοσπονδίας μας, κανένα πλοίο δεν θα φύγει από την Ελλάδα για την περιοχή της Μέσης Ανατολής».