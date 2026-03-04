Για πέμπτη συνεχόμενη ημέρα, έχει διακοπεί η κυκλοφορία στα Στενά του Ορμούζ παραλύοντας μια βασική αρτηρία από την οποία διέρχεται περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν δηλώσεις ανώτερου αξιωματούχου των Φρουρών της Επανάστασης, σύμφωνα με τις οποίες οποιοδήποτε πλοίο επιχειρήσει να περάσει θα δεχθεί πυρά. Η απειλή αυτή έχει εντείνει το κλίμα φόβου και έχει προκαλέσει μαζική αναστολή διελεύσεων.

Η βρετανική ναυλομεσιτική εταιρεία Clarksons κατέγραψε περίπου 3.200 κάθε τύπου πλοία εγκλωβισμένα στον Περσικό Κόλπο, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 4% του παγκόσμιου στόλου. Οι αφίξεις πλοίων στο στενό μειώθηκαν κατά 80% τις τελευταίες ημέρες, σε σχέση με τα κανονικά επίπεδα, προ της έναρξης της πολεμικής σύγκρουσης.

«Κολλημένα» 112 δεξαμενόπλοια στα Στενά του Ορμούζ

Μεταξύ των παγιδευμένων πλοίων βρίσκονται 112 δεξαμενόπλοια μεταφοράς αργού πετρελαίου, εκ των οποίων 70 είναι VLCC (Very Large Crude Carriers), αντιπροσωπεύοντας το 8% του παγκόσμιου στόλου τους. Παράλληλα, 195 δεξαμενόπλοια μεταφοράς προϊόντων, 241 πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου και 114 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων παραμένουν ακινητοποιημένα.

Επιπλέον, 21 μεγάλα πλοία μεταφοράς υγραερίου (VLGC) βρίσκονται στην αντίθετη πλευρά του στενού, ενώ περίπου 500 πλοία αναμένουν έξω από τον Κόλπο, σε λιμάνια των Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και του Ομάν.

Να σημειωθεί επίσης ότι το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, ο επικεφαλής παγκόσμιας έρευνας ναυτιλίας της Oil Brokerage, Anoop Singh, κατέγραψε 56 VLCCs κολλημένα στον Κόλπο της Μέσης Ανατολής, 29 εκ των οποίων ήταν φορτωμένα. Έντεκα suezmaxes, 23 δεξαμενόπλοια aframax/LR2 και 57 πλοία MR ή handysize λέγεται επίσης ότι βρίσκονται στη δυτική πλευρά του στενού.

Οι τιμές μεταφοράς LNG

Το 35% των εξαγωγών αργού πετρελαίου και το 15% των εξαγωγών προϊόντων διέρχονται από το Ορμούζ, ενώ περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου LNG και το 30% του LPG εξαρτώνται από τη συγκεκριμένη δίοδο. Οι βραχυπρόθεσμες τιμές μεταφοράς LNG έχουν ήδη αυξηθεί άνω του 20%, ενώ παρατηρούνται σημαντικά κέρδη στα επίπεδα των VLGC, αντανακλώντας την αβεβαιότητα.

Παρότι η ναυτιλία εμπορευματοκιβωτίων έχει περιορισμένη άμεση έκθεση —μόλις το 2% του όγκου διέρχεται από το στενό— περίπου 460 πλοία συνολικής χωρητικότητας 3,2 εκατ. teu έχουν προγραμματισμένη προσέγγιση σε λιμάνια του Κόλπου. Οι ανακατευθύνσεις φορτίων και η πιθανή συμφόρηση σε εναλλακτικά λιμάνια δημιουργούν νέες πιέσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, ενώ ορισμένες μεγάλες εταιρείες έχουν παγώσει νέες κρατήσεις για τη Μέση Ανατολή.

Τέλος μόνο το 2% του εμπορίου ξηρού χύδην φορτίου εξάγεται μέσω του Στενού του Ορμούζ. Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι κινήσεις των ναύλων ήταν γενικά περιορισμένες τη Δευτέρα, δήλωσε η Clarksons.

Πηγή: ot.gr